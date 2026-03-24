Козырев - Обморок либерализма

Свободу не выбирают. Она даруется человеку Творцом от рождения как самый драгоценный дар и самое радостное бремя. «Иго мое благо, и бремя мое легко», — сказал Господь, призывая человека к свободе. Этот дар, как и всякий другой, можно отвергнуть. Отчаявшиеся люди отвергают дар жизни, малодушные — дар свободы. Но в отвержении дара свободы есть нечто большее, чем в отвержении других даров, ведь само отвержение — это лишь одно из проявлений дара.

Подобно античному парадоксу про лжеца, не могущего сказать «Я лгу», человек не может сказать «Я отвергаю свободу», ибо перформативное значение этих кощунственных слов перевешивает и очевидно опровергает их смысл. Но если акт отвержения состоялся, то это последнее отчаянное проявление человеческой свободы становится одновременно и моментом самоуничтожения человека, более радикальным, глубоким и непоправимым, чем самоубийство. Много ли среди нас таких людей?

Козырев Федор - Обморок либерализма

СПб.: Издательство РХГА, 2017. 128 с.

ISBN 978-5-88812-845-9

Козырев Федор - Обморок либерализма - Оглавление

Предисловие

Глава 1. Либерализм и христианство

Глава 2. Христианство и равенство

Глава 3. Равенство и половой вопрос

Литература