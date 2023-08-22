Мой взгляд на душепопечение меняется. Мне так кажется. Но многие мои друзья и ученики считают, что я просто яснее осознаю то, во что всегда верил и чему многие годы учил. Некоторые из них пытаются понять, не стал ли я просто более смелым и не принимаю ли отвагу за новые идеи? Другие же вообще не считают, что я как-то меняюсь, хотя мне представляется, что это все-таки происходит.

Сейчас моя мысль развивается в направлении, суть которого хорошо раскрывается девизом: «Потребность в психологической помощи должна удовлетворяться через местную церковь». Двадцать пять лет назад я начал свое служение, руководствуясь этим девизом. И сегодня меня, как никогда, волнует непреодолимый зов Божий. Словно неуверенный в себе школьник, играющий в баскетбол, я не всегда хотел, чтобы мне передавали мяч. Сейчас же, более чем когда-либо, я полон решимости принять от Бога любой «мяч» и забросить его в корзину. Я могу не попасть, но бросок сделаю. Это, и вправду, похоже на отвагу.

И все же не могу избавиться от ощущения, что нечто новое не дает мне покоя, и это новое нельзя объяснить большей ясностью ума или твердостью характера. В течение двадцати пяти лет я ломал голову над разнообразными человеческими проблемами, включая свои собственные. Я пытался понять, как те, кто принимает христианство в качестве всеобъемлющего мировоззрения, должны воспринимать свои собственные проблемы и как они могут помогать справляться с проблемами другим людям.

И я разработал схему, позволяющую осмысливать эти вопросы, схему, о которой долгое время говорил в своих книгах и на своих занятиях. Подобно старому дому, она периодически нуждалась в реконструкции, иногда капитальной, но я никогда не помышлял о том, чтобы полностью сломать ее и построить новую. Не помышляю я об этом и сегодня. Мне представляется, что создана она по библейским принципам.

Лэрри Крабб, Дэн Аллендер - Надежда страждущим - Ответы на четыре вопроса, которые задают люди, испытывающие душевный дискомфорт

Пер. с англ. Д. Н. Федотенко. — СПб.: Мирт, 2004. — 213 с.

ISBN 5-88869-164-Х

Лэрри Крабб, Дэн Аллендер - Надежда страждущим – Содержание

Благодарности

Слово к читателю

Введение. Четыре вопроса, которые задают люди, испытывающие душевный дискомфорт

Часть I. Что со мной происходит?

Глава 1. Почему мне приходится так много с собой бороться? - Глава 2. В чем причина моей проблемы?

Часть II. Кто может помочь?

Глава 3. Четыре источника, из которых я могу черпать помощь - Глава 4. Я должен помочь себе сам - Глава 5. Может быть, помогут другие люди? - Глава 6. Только Бог может помочь - Глава 7. Может быть, я нуждаюсь в профессиональной помощи?

Часть III. Что будет делать специалист?

Глава 8. Разные виды психотерапии основаны на разных принципах - Глава 9. Психодинамическая терапия: воссоздание и «лечение» нашего прошлого - Глава 10. «Реабилитационное движение»: избавление от чувства вины - Глава 11. «Духовное вмешательство»: изгнание дьявола ...

Часть IV. На что я могу надеяться?

Глава 12. Пастыри и специалисты: ресурсы помощи - Глава 13. Особый дар душепопечителя - Глава 14. Исцеляющая сила общины - Глава 15. Община, где происходит единение - Глава 16. Так на что же мы можем надеяться?

Эпилог

Примечания