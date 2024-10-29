Крабб, Лэрри - Счастливый брак

Соломон писал: «Бывает нечто, о чем говорят: „Смотри, вот это новое", но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1:10).

Еще одна книга о семье... Может ли быть в ней что- нибудь новое? Не пора ли перестать писать книги, в которых прописные истины выдаются за последнее слово современности, и приняться за дела, необходимость которых хорошо известна. Не будет ли сожаление Соломона уместно в качестве эпитафии для наших рассуждений о браке?

Не раз мое воображение рисовало сцену, как мудрый, но опечаленный царь Израиля приходит в современный магазин христианской литературы, надеясь найти полезный совет для возобновления своих супружеских отношений. И через несколько часов копания в грудах книг с яркими, но запылившимися обложками, которые обещают «произвести революцию в вашей семейной жизни», старина Соломон направляется к выходу, сгорбившись и вздыхая: «Составлять много книг — конца не будет, и много читать — утомительно для тела» (Еккл. 12:12).

Такие мысли убеждают меня в необходимости объяснить, почему я написал еще одну книгу о семье, несмотря на опасность огорчить Соломона.

Ко мне часто обращаются за советом мужья и жены, чья совместная жизнь находится в таком плачевном состоянии, что нет никакой надежды на создание достаточно близких отношений. Каждый раз, выходя воскресным утром на кафедру проповедовать, я вглядываюсь в лица супружеских пар, нарядно одетых, поющих по одному сборнику гимнов, восхваляющих Бога за Его дар изобильной вечной жизни, и в меня закрадывается сомнение, я думаю, что немногие из них испытывают настоящую близость. Однако в большинстве своем — это убежденные христиане, которые могут сказать, что они искренне пытаются вести семейную жизнь в соответствии с библейскими принципами.

Тогда почему же браки так часто наполняются непониманием, горечью, разобщенностью, бесплодными удовольствиями, закостенелостью и кратковременной увлеченностью? Почему я вижу проблемы даже в собственном супружестве и почему усердная молитва и жесткий самоанализ не дают мне возможности понять, как вести себя с женой, чтобы укрепить наше единство? Существует ли средство для создания истинной близости в семье, или мы должны обречь себя на двойную жизнь: в публичных выступлениях пересказывать соответствующие утверждения о том, что Бог создал семью, а оставаясь наедине с собой, удивляться, почему эти слова не приносят пользы? Многие из нас прочитали десятки книг, где речь шла о семейных отношениях. Мы прослушали «лучших благовестников христианского домашнего очага». Нас обильно благословляли и поддерживали. Но тучи не рассеялись. Единства все-таки нет. Почему?

Крабб, Лэрри - Счастливый брак

Пер. с англ. — 2-е изд. — СПб.: Мирт, 2014. — 198 с.

ISBN 978-5-88869-302-5.

Крабб, Лэрри - Счастливый брак – Содержание

Введение

Часть I. Для чего нужен брак

Глава 1. Единство: что это такое и почему оно важно?

Глава 2. Единство духа: кто удовлетворит мои потребности?

Глава 3. Единство души: I — манипулирование или служение?

Глава 4. Единство души: II — общение или «Что мне делать с моим гневом?»

Глава 5. Единство тела: физическое наслаждение и значение личности

Часть II. Строительство фундамента