Крабб - Мужчина и женщин - наслаждаясь различиями

Книга «Мужчина и женщина: Наслаждаясь различиями» Лэрри Крабба — это глубокое исследование того, как наши половые различия, задуманные Творцом, могут стать источником радости, а не бесконечных конфликтов. Автор бросает вызов современному стремлению нивелировать разницу между полами, утверждая, что именно в непохожести мужчины и женщины скрыт огромный потенциал для отражения Божьей славы. Вместо того чтобы пытаться переделать партнера «под себя», Крабб призывает осознать, что мужская и женская природа — это две разные, но взаимодополняющие формы проявления Божьей любви и заботы в мире.

Основной акцент в книге сделан на внутреннем преображении: автор объясняет, что истинное наслаждение различиями начинается тогда, когда мы перестаем использовать партнера для удовлетворения собственных эгоистичных нужд. Крабб подробно описывает, как греховная природа заставляет мужчину уходить в пассивность, а женщину — в манипулятивный контроль, и предлагает путь выхода из этого тупика через покаяние и доверие Богу. Он учит, что когда мужчина берет на себя ответственность быть инициирующей силой, а женщина открывается в приглашающей любви, их союз становится живым свидетельством Божьего присутствия, приносящим глубокое удовлетворение обоим.

Лэрри Крабб - Мужчина и женщина - Наслаждаясь различиями

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2015. — 204 с.

ISBN 978-5-88869-266-0.

Лэрри Крабб - Мужчина и женщина - Содержание

Предисловие

От автора

Благодарности

Введение

Часть 1. Отсутствие взаимоотношений — это проблема и мужчины и женщины

Глава 1. Что случилось с нашим браком?

Глава 2. Честное отношение к себе

Глава 3. Настоящая проблема

Глава 4. Не такой уж я и плохой!

Глава 5. Изменение возможно

Глава 6. Торжество прощения

Часть 2. Хорошие взаимоотношения: различия, которыми мужчина и женщина могут наслаждаться вместе

Глава 7. Трудный вопрос

Глава 8. Действительно ли существуют различия?

Глава 9. Мужественность и женственность

Глава 10. Уникальные пути, ведущие к необыкновенной любви

Глава 11. Отношения между мужчиной и женщиной

Глава 12. Различия между мужчиной и женщиной: как получать удовольствие от брака?

Примечания