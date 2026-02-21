Книга «Мужчина и женщина» Лэрри Крабба представляет собой глубокое исследование фундаментальных различий между полами, основанное на библейском откровении о сотворении человека по образу Божьему. Автор отходит от привычного обсуждения социальных ролей и стереотипов, концентрируясь на внутренней психологии и духовном призвании каждого пола. Крабб утверждает, что мужское и женское начало отражают разные грани Божьего характера: мужская природа призвана воплощать Божью силу, инициирующую жизнь и порядок, а женская — Божью приглашающую любовь, создающую пространство для отношений и близости.

В этом труде Крабб анализирует, как грехопадение исказило эти природные склонности, превратив их в инструменты манипуляции и защиты. Он описывает, как мужчины часто впадают в пассивность или деспотизм из-за страха неудачи, а женщины — в контролирующее поведение или чрезмерную зависимость из-за страха изоляции. Автор предлагает путь исцеления через осознание своей идентичности во Христе, призывая супругов перестать требовать друг от друга восполнения своих нужд и начать служить друг другу, исходя из своей уникальной мужской или женской природы. Книга учит, что истинное единство в браке рождается не из сходства, а из жертвенного использования своих различий для блага партнера.

Лэрри Крабб - Мужчина и женщина

Издательство Мирт, 2002. — 204 с.

ISBN 5-88869-134-8

Лэрри Крабб - Мужчина и женщина – Содержание

Предисловие

От автора

Благодарности

Введение

Часть 1. Отсутствие взаимоотношений — это проблема и мужчины и женщины

Глава 1. Что случилось с нашим браком?

Глава 2. Честное отношение к себе

Глава 3. Настоящая проблема

Глава 4. Не такой уж я и плохой!

Глава 5. Изменение возможно

Глава 6. Торжество прощения

Часть 2. Хорошие взаимоотношения: различия, которыми мужчина и женщина могут наслаждаться вместе

Глава 7. Трудный вопрос

Глава 8. Действительно ли существуют различия?

Глава 9. Мужественность и женственность

Глава 10. Уникальные пути, ведущие к необыкновенной любви

Глава 11. Отношения между мужчиной и женщиной

Глава 12. Различия между мужчиной и женщиной: как получать удовольствие от брака?

Примечания