Книга «Поиски Бога» Лэрри Крабба — это откровенное и порой болезненное размышление о том, что происходит, когда привычные «формулы» христианской жизни перестают работать. Автор признается, что многие верующие подходят к Богу как к средству для достижения комфорта, успеха или избавления от проблем, превращая веру в своего рода духовную технологию. Крабб утверждает, что истинный поиск Бога начинается там, где заканчиваются наши попытки манипулировать Им ради собственного благополучия, и где мы оказываемся готовы встретиться с Личностью, которая не обязана соответствовать нашим ожиданиям.

Центральная мысль труда заключается в переходе от религии «улучшения жизни» к религии «познания Бога». Крабб детально описывает внутренний кризис, когда молитвы остаются без ответа, а боль не уходит, — именно этот момент он считает решающим для духовного взросления. Вместо того чтобы искать способы «починить» свою жизнь, автор призывает читателя искать Лицо Того, Кто сотворил его, учась доверять Его характеру даже в густом тумане непонимания. Это книга для тех, кто устал от поверхностных ответов и жаждет подлинной, хотя и не всегда легкой, близости с Творцом.

Лэрри Крабб - Поиски Бога

Пер. с англ. - СПб.: «Мирт», 1997. 256 с.

ISBN: 5-88869-033-3

Лэрри Крабб - Поиски Бога - Содержание

Слова признательности

Несколько слов от себя

Введение: дело не в решении проблем

I. ВАЖНОСТЬ ПОИСКОВ БОГА

1. Личный путь человека - 2. Жизнь — это нечто большее, чем существование - 3. Природные страсти - 4. Сверхъестественная страсть

ІІ. ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К БОГУ

5. Что-то всерьез неправильно - 6. Когда Бог не позволяет нам найти Его - 7. Основа природы порочной человеческой личности: сомнение в Боге - 8. Почему Бог не позволяет нам найти Его? - 9. Основа непоколебимой природы: доверие Богу - 10. Первый уровень: я нуждаюсь в тебе - 11. Второй уровень: я ненавижу тебя - 12. Третий уровень: я ненавижу себя - 13. Четвертый уровень: я выживу! - 14. Пятый уровень: вот как я выживу

III. НА ПУТИ К БОГУ