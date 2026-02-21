Книга «Внутренний мир» (Inside Out) считается одной из самых глубоких и радикальных работ Ларри Крабба, в которой он призывает христиан отказаться от «фасада» благополучия и заглянуть в темные уголки своей души. Основная идея автора заключается в том, что истинное духовное изменение невозможно без признания глубокой внутренней боли и неудовлетворенности. Крабб утверждает, что большинство верующих тратят силы на изменение внешнего поведения и соблюдение правил, в то время как корень их проблем лежит в неутоленной жажде любви и безопасности, которую может восполнить только Бог.

В этом труде психолог подробно описывает, как наши разочарования и душевные раны формируют защитные механизмы, мешающие нам по-настоящему доверять Творцу и открываться людям. Вместо того чтобы предлагать «быстрые рецепты» счастья, Крабб призывает к трудному пути самопознания и покаяния, который ведет через осознание собственной греховности и нужды в Боге. Он подчеркивает, что духовный рост начинается не тогда, когда мы становимся «лучше», а тогда, когда мы становимся честнее перед собой, позволяя Божьей благодати проникнуть в самые глубокие слои нашего внутреннего мира.

Ларри Крабб - Внутренний мир

Новосибирск: Посох, 1997.— 254 с.

ISBN: 5-88869-095-3

Ларри Крабб - Внутренний мир - Содержание

Об авторе

Введение Ложная надежда , которую предлагает современное христианство

Часть1. Взгляд в глубину

Глава 1 В глубины собственной души!

Глава 2 Взгляд внутрь себя может принести разочарование

Глава 3 Знать, что ищешь

Часть 2. Мы - жаждущие люди

Глава 4 "Кто жаждет..."

Глава 5 Реки воды живой? Тогда зачем столько боли?

Глава 6 Осознание жажды

Часть 3. Рытье негодных колодцев

Глава 7 Мы ищем не там, где следует

Глава 8 Проблема требовательности

Глава 9 Ложные пути

Часть 4. Изменяя изнутри

Глава 10 В чем проблема?

Глава 11 Сила Евангелия

Глава 12 Глубинная перемена

Эпилог - Дорогая цена перемен