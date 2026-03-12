Крадин - Империя Чингис-хана

Category History
Series Цивилизации степей (2 books)

Книга Николая Крадина и Татьяны Скрынниковой «Империя Чингис-хана» представляет собой фундаментальное междисциплинарное исследование, объединяющее методы истории, археологии и политической антропологии. Авторы ставят перед собой задачу деконструировать мифы о создании монгольского государства и проанализировать его внутренние механизмы не просто как результат личной воли завоевателя, а как сложную социальную систему. Основная идея произведения заключается в том, что империя Чингис-хана была уникальным типом кочевой государственности — «кочевой империей», чья структура базировалась на синтезе степных традиций, иерархии родства и специфической харизматической власти правителя.

Содержательная часть монографии подробно рассматривает процессы объединения монгольских племен, формирование военно-административной системы («десятичной» структуры) и роль идеологии в легитимации власти великого хана. Крадин и Скрынникова уделяют особое внимание концепции «судьбы-доли» и сакрализации фигуры Чингис-хана, объясняя, как религиозные представления кочевников трансформировались в имперскую политическую доктрину. Авторы также анализируют экономическую базу империи, специфику взаимоотношений с оседлыми цивилизациями и причины невероятной устойчивости созданной системы, которая смогла просуществовать и развиваться долгое время после смерти её основателя.

Текст написан в строгом академическом стиле, однако богатство приведенных фактов и глубина анализа делают его интересным не только для узких специалистов, но и для всех ценителей серьезной исторической литературы. Исследование опирается на широкий круг источников — от «Сокровенного сказания монголов» до данных современных археологических раскопок в Каракоруме. Работа служит важнейшим вкладом в современное востоковедение, предлагая взвешенный и научно обоснованный взгляд на одну из самых масштабных империй в истории человечества. Это чтение позволяет понять, как в суровых условиях степи родилась сила, изменившая карту мира и предопределившая пути развития многих народов Евразии.

Крадин Николай, Скрынникова Татьяна - Империя Чингис-хана

М.: Академический проект, 2022, 598 с.

Серия "Цивилизации степей"

ISBN 978-5-8291-3741-0

Крадин Николай, Скрынникова Татьяна - Империя Чингис-хана - Оглавление

Предисловие ко второму изданию

Введение

Глава первая. Сущность проблематики: кочевники и теории истории

  • 1. Ранние теории: «бич божий»

  • 2. Стадиализм: между первобытностью и феодализмом

  • 3. Неоэволюционизм: между вождеством и государством

  • 4. Цивилизационная альтернатива: кочевники как цивилизация

  • 5. Кочевая альтернатива социальной эволюции

  • 6. Роль кочевников в мир-системных процессах

  • Примечания

Глава вторая. Мир монгольских кочевников в XII в.

  • 1. Экология степного номадизма

  • 2. Социальная организация

  • 3. Хамаг Монгол улус

  • 4. Предпосылки создания империи

  • Примечания

Глава третья. Иерархия идентичностей у средневековых монголов

  • I. Две Монголии

    • 1. Монголы северо-востока

    • 2. Великий Монгольский улус

    • 3. Монголо-татары

    • 4. Мы/наши

  • II. Монголы

    • 1. Нирун/дарлекин

    • 2. Киян/Нукуз

      • Киян/кият

      • Нукуз/чино

    • 3. Монголы-тайджиуты

      • Отношения союза

      • Отношения соперничества

    • 4. Кият-борджигин

      • Кият

      • Семантика имен первопредков

      • Примечания

Глава четвертая. Социально-политическая практика Монгольской империи

  • 1. Богол в социальной стратификации Монгольского улуса

    • Рабы — важная составная часть социальной структуры кочевого общества

    • Богол — маркер групповой социальной стратификации

  • 2. Система крыльев в структуре верховной власти Монгольского улуса

  • 3. Значение термина qaraču в средневековой Монголии

  • 4. Термины внешнеполитической практики Монгольского улуса

  • Примечания

Глава пятая. Власть и харизма у средневековых монголов

  • 1. Антропология традиционной власти

  • 2. Харизма монгольских ханов

  • 3. Монгольская дружина

  • 4. Между трайбализмом и иерархией

  • Примечания

Глава шестая. Традиционные механизмы регулирования в Монгольском улусе

  • 1. Статусы старшего, младшего и хагана в системе властных отношений

  • 2. Место старшего в клановой иерархии

  • 3. Значение младшего в ритуальном и профанном поле культуры

  • 4. Старший-младший: отношения власти

  • 5. Взаимоотношения с хаганом

  • 6. Значение хурилтая в управлении Монгольским улусом

  • 7. Формы права и судопроизводство

  • Примечания

Глава седьмая. От степной державы к мир-системе

  • 1. Военная машина

  • 2. Города на колесах

  • 3. Налоговая система

  • 4. Аппарат управления

  • 5. Мир-система XIII столетия

  • Примечания

Заключение

Примечания

Использованные источники и литература

Summary

