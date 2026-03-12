Крадин - Империя Чингис-хана

Книга Николая Крадина и Татьяны Скрынниковой «Империя Чингис-хана» представляет собой фундаментальное междисциплинарное исследование, объединяющее методы истории, археологии и политической антропологии. Авторы ставят перед собой задачу деконструировать мифы о создании монгольского государства и проанализировать его внутренние механизмы не просто как результат личной воли завоевателя, а как сложную социальную систему. Основная идея произведения заключается в том, что империя Чингис-хана была уникальным типом кочевой государственности — «кочевой империей», чья структура базировалась на синтезе степных традиций, иерархии родства и специфической харизматической власти правителя.
Содержательная часть монографии подробно рассматривает процессы объединения монгольских племен, формирование военно-административной системы («десятичной» структуры) и роль идеологии в легитимации власти великого хана. Крадин и Скрынникова уделяют особое внимание концепции «судьбы-доли» и сакрализации фигуры Чингис-хана, объясняя, как религиозные представления кочевников трансформировались в имперскую политическую доктрину. Авторы также анализируют экономическую базу империи, специфику взаимоотношений с оседлыми цивилизациями и причины невероятной устойчивости созданной системы, которая смогла просуществовать и развиваться долгое время после смерти её основателя.
Текст написан в строгом академическом стиле, однако богатство приведенных фактов и глубина анализа делают его интересным не только для узких специалистов, но и для всех ценителей серьезной исторической литературы. Исследование опирается на широкий круг источников — от «Сокровенного сказания монголов» до данных современных археологических раскопок в Каракоруме. Работа служит важнейшим вкладом в современное востоковедение, предлагая взвешенный и научно обоснованный взгляд на одну из самых масштабных империй в истории человечества. Это чтение позволяет понять, как в суровых условиях степи родилась сила, изменившая карту мира и предопределившая пути развития многих народов Евразии.
Крадин Николай, Скрынникова Татьяна - Империя Чингис-хана
М.: Академический проект, 2022, 598 с.
Серия "Цивилизации степей"
ISBN 978-5-8291-3741-0
Крадин Николай, Скрынникова Татьяна - Империя Чингис-хана - Оглавление
Предисловие ко второму изданию
Введение
Глава первая. Сущность проблематики: кочевники и теории истории
1. Ранние теории: «бич божий»
2. Стадиализм: между первобытностью и феодализмом
3. Неоэволюционизм: между вождеством и государством
4. Цивилизационная альтернатива: кочевники как цивилизация
5. Кочевая альтернатива социальной эволюции
6. Роль кочевников в мир-системных процессах
Примечания
Глава вторая. Мир монгольских кочевников в XII в.
1. Экология степного номадизма
2. Социальная организация
3. Хамаг Монгол улус
4. Предпосылки создания империи
Примечания
Глава третья. Иерархия идентичностей у средневековых монголов
I. Две Монголии
1. Монголы северо-востока
2. Великий Монгольский улус
3. Монголо-татары
4. Мы/наши
II. Монголы
1. Нирун/дарлекин
2. Киян/Нукуз
Киян/кият
Нукуз/чино
3. Монголы-тайджиуты
Отношения союза
Отношения соперничества
4. Кият-борджигин
Кият
Семантика имен первопредков
Примечания
Глава четвертая. Социально-политическая практика Монгольской империи
1. Богол в социальной стратификации Монгольского улуса
Рабы — важная составная часть социальной структуры кочевого общества
Богол — маркер групповой социальной стратификации
2. Система крыльев в структуре верховной власти Монгольского улуса
3. Значение термина qaraču в средневековой Монголии
4. Термины внешнеполитической практики Монгольского улуса
Примечания
Глава пятая. Власть и харизма у средневековых монголов
1. Антропология традиционной власти
2. Харизма монгольских ханов
3. Монгольская дружина
4. Между трайбализмом и иерархией
Примечания
Глава шестая. Традиционные механизмы регулирования в Монгольском улусе
1. Статусы старшего, младшего и хагана в системе властных отношений
2. Место старшего в клановой иерархии
3. Значение младшего в ритуальном и профанном поле культуры
4. Старший-младший: отношения власти
5. Взаимоотношения с хаганом
6. Значение хурилтая в управлении Монгольским улусом
7. Формы права и судопроизводство
Примечания
Глава седьмая. От степной державы к мир-системе
1. Военная машина
2. Города на колесах
3. Налоговая система
4. Аппарат управления
5. Мир-система XIII столетия
Примечания
Заключение
Примечания
Использованные источники и литература
Summary
