Крадин - Империя Чингис-хана

Книга Николая Крадина и Татьяны Скрынниковой «Империя Чингис-хана» представляет собой фундаментальное междисциплинарное исследование, объединяющее методы истории, археологии и политической антропологии. Авторы ставят перед собой задачу деконструировать мифы о создании монгольского государства и проанализировать его внутренние механизмы не просто как результат личной воли завоевателя, а как сложную социальную систему. Основная идея произведения заключается в том, что империя Чингис-хана была уникальным типом кочевой государственности — «кочевой империей», чья структура базировалась на синтезе степных традиций, иерархии родства и специфической харизматической власти правителя.

Содержательная часть монографии подробно рассматривает процессы объединения монгольских племен, формирование военно-административной системы («десятичной» структуры) и роль идеологии в легитимации власти великого хана. Крадин и Скрынникова уделяют особое внимание концепции «судьбы-доли» и сакрализации фигуры Чингис-хана, объясняя, как религиозные представления кочевников трансформировались в имперскую политическую доктрину. Авторы также анализируют экономическую базу империи, специфику взаимоотношений с оседлыми цивилизациями и причины невероятной устойчивости созданной системы, которая смогла просуществовать и развиваться долгое время после смерти её основателя.

Текст написан в строгом академическом стиле, однако богатство приведенных фактов и глубина анализа делают его интересным не только для узких специалистов, но и для всех ценителей серьезной исторической литературы. Исследование опирается на широкий круг источников — от «Сокровенного сказания монголов» до данных современных археологических раскопок в Каракоруме. Работа служит важнейшим вкладом в современное востоковедение, предлагая взвешенный и научно обоснованный взгляд на одну из самых масштабных империй в истории человечества. Это чтение позволяет понять, как в суровых условиях степи родилась сила, изменившая карту мира и предопределившая пути развития многих народов Евразии.

Крадин Николай, Скрынникова Татьяна - Империя Чингис-хана

М.: Академический проект, 2022, 598 с.

Серия "Цивилизации степей"

ISBN 978-5-8291-3741-0

Крадин Николай, Скрынникова Татьяна - Империя Чингис-хана - Оглавление

Предисловие ко второму изданию

Введение

Глава первая. Сущность проблематики: кочевники и теории истории

1. Ранние теории: «бич божий»

2. Стадиализм: между первобытностью и феодализмом

3. Неоэволюционизм: между вождеством и государством

4. Цивилизационная альтернатива: кочевники как цивилизация

5. Кочевая альтернатива социальной эволюции

6. Роль кочевников в мир-системных процессах

Примечания

Глава вторая. Мир монгольских кочевников в XII в.

1. Экология степного номадизма

2. Социальная организация

3. Хамаг Монгол улус

4. Предпосылки создания империи

Примечания

Глава третья. Иерархия идентичностей у средневековых монголов

I. Две Монголии 1. Монголы северо-востока 2. Великий Монгольский улус 3. Монголо-татары 4. Мы/наши

II. Монголы 1. Нирун/дарлекин 2. Киян/Нукуз Киян/кият Нукуз/чино 3. Монголы-тайджиуты Отношения союза Отношения соперничества 4. Кият-борджигин Кият Семантика имен первопредков Примечания



Глава четвертая. Социально-политическая практика Монгольской империи

1. Богол в социальной стратификации Монгольского улуса Рабы — важная составная часть социальной структуры кочевого общества Богол — маркер групповой социальной стратификации

2. Система крыльев в структуре верховной власти Монгольского улуса

3. Значение термина qaraču в средневековой Монголии

4. Термины внешнеполитической практики Монгольского улуса

Примечания

Глава пятая. Власть и харизма у средневековых монголов

1. Антропология традиционной власти

2. Харизма монгольских ханов

3. Монгольская дружина

4. Между трайбализмом и иерархией

Примечания

Глава шестая. Традиционные механизмы регулирования в Монгольском улусе

1. Статусы старшего, младшего и хагана в системе властных отношений

2. Место старшего в клановой иерархии

3. Значение младшего в ритуальном и профанном поле культуры

4. Старший-младший: отношения власти

5. Взаимоотношения с хаганом

6. Значение хурилтая в управлении Монгольским улусом

7. Формы права и судопроизводство

Примечания

Глава седьмая. От степной державы к мир-системе

1. Военная машина

2. Города на колесах

3. Налоговая система

4. Аппарат управления

5. Мир-система XIII столетия

Примечания

Заключение

Примечания

Использованные источники и литература

Summary