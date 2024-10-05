Крамер - Сакральная эмблемата
Насколько высоко почиталось изобразительное искусство древними, можно увидеть из того, что они не только не останавливались пред немалыми расходами, но также разработали наставления для крепостных слуг, иных жалких особ, которых искусство вряд ли затрагивало или волновало.
Поэтому и доныне Emblemata высоко ценится, так как в ней, содержащей изображения в виде простых фигур, представлены всевозможные скрытые учения. Их исток от древних египтян, которые вкладывали и раскрывали высшую мудрость и духовные размышления при помощи особых изображений в виде животных или других известных и естественных вещей. Отсюда затем утонченные таланты воспринимали мудреные основы, чтобы дальше научать упомянутым способом общения и передавать знания. Благодаря этому позже возникла столь высокая изобретательность поэтов, сочиняющих свои творения. Они отчасти содержали вымысел, а также действительные истории, которые бы забавляли слух не только как сказки и мифы, но вместе с тем наставляли умы: как необходимо избегать всевозможных пороков (исходя из жизненных трудностей на долгом пути человека), и учили стремлению к добродетели, (которая дает уравновешенность и благопристойность).
В наше время, да, вероятно, и в дальнейшем, происходит так, что в определенной мере поэтические мифы мало используемы, хотя в них даны наставления, проникающие вглубь сознания, чему также служат Священное Писание и Emblemata sacra, изучение которых ведет к совершенствованию, что проявляется не только внешне, но одновременно дает духовное истинное благочестие.
В связи с вышесказанным, справедливо отметим достойного и высоко просвещенного господина Даниеля Крамера, доктора* Священного Писания, благосклонно поручившего мне эту нынешнюю Духовную Emblemata. И посему также справедливо то, что я не должен был хранить это в тайне и затем показал ее нескольким ученым людям. Они очень высоко оценили ее и посчитали достойным того, чтобы ее можно было опубликовать, дабы сие дало повод другим добрым людям и достойным талантам следовать такому занятию. Он, думается, не может овладеть в совершенстве даже своим предметом, и всегда будет оставаться Учеником, что при этом никак не умаляет его заслуг. Ни Гиппократ, ни Гален не называли сами себя докторами, но люди, почтившие их заслуги. Учитывая сказанное, можно предположить, как высоко ценил наш издатель труд автора этой Emblemata).
Но так как эту Emblemata автор изначально объяснял лишь при помощи двух стихов на латыни, то господин М. Кунрад Бахманн как почитатель и знаток художественных изображений и чудесных гравюр на меди подробнее объяснил их латинскими и немецкими стихами. Затем также я дополнил тексты соразмерными стихами на французском и итальянском языках. Посему я расположил их так, чтобы они использовались не только к приятному времени провождению души, но одновременно могли бы быть полезными для генеалогической книги, а также для иных обществ и гильдий. Тут я следовал примеру других издателей, публиковавших подобные работы.
Даниель Крамер - Сакральная эмблемата
Пер. с нем., лат. — К: “Пор-Рояль”, 2007. — 240 с. Серия “A terra ad solem”
ISBN 966-7068-12-9
Даниель Крамер - Сакральная эмблемата – Содержание
Часть I
I. MOLLESCO Размягчаюсь
II. CRESCO Расту
III. ALTA РЕТО Стремлюсь высот
IV. АМО Люблю
V. LATEO Скрываюсь
VI. ILLUMINOR Освещаюсь
VII. Sum CONSTANS Я - устойчивый
VIII. SUSPIRO Вздыхаю
IX. LIBEROR Освобождаюсь
X. REVTVISCO Возрождаюсь
XL VIVO Живу
XII. SANOR Исцеляю
XIII. PERICLITOR Пребываю в опасности
XIV. CRUCIFIGOR Я распинаемый
XV. MEDITOR Размышляю
XVI. REDIMOR Спасаюсь
XVII. MELLIFICO Собираю мед
XVIII. NIL SUM Я есмь ничто
XIX. PRAEPQNDERO Перевешиваю
XX. SUPERAEDIFICOR Надстраиваюсь
XXL ABSOLVOR. Освобождаюсь
XXII. NON LAEDOR Не повреждаюсь
XXIII. PRAEDESTINOR Предопределяюсь
XXIV. PROBOR Испытуем
XXV. REFRIGEROR Охлаждаюсь
XXVI. PROTEGOR Защищен
XXVII. SANNAS FERO Сношу насмешки
XXVIII. FIDELIS SUM Я - верный
XXIX. INFERNUM TIMEO Боюсь ада
XXX. REFECTIONEM SPERO Надеюсь на восстановление
XXXI. QUI SITIT, BIBET Кто жаждет, будет пить
XXXII. LIMUS, FIMUS Нечистоты и экскременты
XXXIII. ΠΑΘΗΜΑ, ΜΑΘΗΜΑ Знание, страдание
XXXIV. NEC CITRA NEC ULTRA Ни по эту, ни по ту сторону
XXXV. SAPIENTIA SIMPLEX Чистое знание
XXXVI. О VANITAS! О суета!
XXXVII. EMIGRANDUM EST Выезжающее
XXXVHI.SUSPIRO Вздыхаю
XXXIX. MORS LUCRUM Смерть - выигрыш
XL. SIC ALOR Так кормлюсь
XLI. SANOR. Оздоравливаюсь
XLII. ALTA CADUNT Высокое падает
XLIII. PER ANGUSTA Через лишения
XLIV. ADSIT АВ ALTO Пусть нисходит из вершин
XLV. EMERGO Всплываю
XLVI. PARTURIUNT Рождать
XLV1I. VULNEROR Разящий
XLVIII. AFFLIGOR. Бичуемый
XLIX. CIRCUMSPECTE Осмотрительный
L. MEMENTO MORI Помни о смерти
Часть II
I. RADICABOR Пускаю корни
IL CONFORTABOR. Укрепляюсь
III. PACIS AMANS Люблю мир
IV. MITESCO Смиряюсь
V. CAECUTIO Слепну
VI. FRAN GOR Разбиваюсь
VIL IMMOLOR Жертвенность
VIII. SUO TEMPORE В свое время
IX. MENS QUO VADIS? Ум, куда идешь?
X. MORS IN OLLA Смерть в горшке
XL UT BIBAM Чтобы пить
XII. MUNDABOR. Буду очищаться
XIII. PRAEGRAVOR Отягощаюсь
XIV. LAETIFICOR Радуюсь
XV. FIDENS NON VIDENS Верить, не видя
XVI. PER VERBUM Посредством слова
XVII. MUTANTUR IN HORAS Изменение повсякчас
XVIII. RAPERE CAPERE Грабить - схватить
XIX. FALLIMUR Обманываемся
XX. PERU, QUIA VOLUI Погиб, ибо стремился к тому
XXL VIGIIATE Бдите!
XXII. PROFORMA Для видимости
XXIII. ТЕ SEQUAR Буду следовать тебе
XXIV. LAUS IN CHARITATE Прославление любви
XXV. QUID LUX SUB MODIO? Почему свет под модием
XXVI. SUBDITIESTOTE Будьте смиренны
XXVII. SCRUTAMINISCRIPTURAS Изучай писания
XXVIIL CHARITAS OMNIA SUPERAT....Любовь все перетерпит
XXIX. REDIMOR Освобождаюсь
XXX. SILE, SPERA Молчи, надейся
XXXI. NE QUID NIMIS Ничего чрезмерного
XXXII. ΦΕΡΕ, ΚΑΙ ΦΕΡΟΥ Неся так вынесите
XXXIII. CUM TIMORE ET TREMORE....Со страхом и трепетом
XXXIV. QUI PERSEVERAVERIT Кто был настойчивым
XXXV. IN ТЕ DOMINE В тебе, Господи
XXXVI. NON SIMUS PARVULI Не будем детьми
XXXVII. NEC TU MIHI, NEC EGO TIB ...Ни ты мне, ни я тебе
XXXVIII. NON NISI AD UNUM Только к одному
XXXIX. USQUE AD MORTEM До смерти
XL. CUM DIXERINT, PAX, PAX Если провозгласили мир, мир
XLI. NON TANTUM NOBIS He только нам рожденье
XLII. BONA CONSCIENTIA Чистая совесть
XLIII. SUM IN VADO Находится в безопасности
XLIV. ANAZnnYPEIN Вновь разжигать
XLV. ADUTRUMLIBET Как пожелаешь
XLVI. EX FRUCTIBUS По плодам
XLVIL МЛР0Е0Ф1А Неразумная мудрость
XLVIIL DOMINE, UT VIDEAM Господь чтобы увидеть
XLIX. MORIERIS Ты умрешь
L NE PEREAM, PEREANT Да не умру, умрут они
No comments yet. Be the first!