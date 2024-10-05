Насколько высоко почиталось изобразительное искусство древними, можно увидеть из того, что они не только не останавливались пред немалыми расходами, но также разработали наставления для крепостных слуг, иных жалких особ, которых искусство вряд ли затрагивало или волновало.

Поэтому и доныне Emblemata высоко ценится, так как в ней, содержащей изображения в виде простых фигур, представлены всевозможные скрытые учения. Их исток от древних египтян, которые вкладывали и раскрывали высшую мудрость и духовные размышления при помощи особых изображений в виде животных или других известных и естественных вещей. Отсюда затем утонченные таланты воспринимали мудреные основы, чтобы дальше научать упомянутым способом общения и передавать знания. Благодаря этому позже возникла столь высокая изобретательность поэтов, сочиняющих свои творения. Они отчасти содержали вымысел, а также действительные истории, которые бы забавляли слух не только как сказки и мифы, но вместе с тем наставляли умы: как необходимо избегать всевозможных пороков (исходя из жизненных трудностей на долгом пути человека), и учили стремлению к добродетели, (которая дает уравновешенность и благопристойность).

В наше время, да, вероятно, и в дальнейшем, происходит так, что в определенной мере поэтические мифы мало используемы, хотя в них даны наставления, проникающие вглубь сознания, чему также служат Священное Писание и Emblemata sacra, изучение которых ведет к совершенствованию, что проявляется не только внешне, но одновременно дает духовное истинное благочестие.

В связи с вышесказанным, справедливо отметим достойного и высоко просвещенного господина Даниеля Крамера, доктора* Священного Писания, благосклонно поручившего мне эту нынешнюю Духовную Emblemata. И посему также справедливо то, что я не должен был хранить это в тайне и затем показал ее нескольким ученым людям. Они очень высоко оценили ее и посчитали достойным того, чтобы ее можно было опубликовать, дабы сие дало повод другим добрым людям и достойным талантам следовать такому занятию. Он, думается, не может овладеть в совершенстве даже своим предметом, и всегда будет оставаться Учеником, что при этом никак не умаляет его заслуг. Ни Гиппократ, ни Гален не называли сами себя докторами, но люди, почтившие их заслуги. Учитывая сказанное, можно предположить, как высоко ценил наш издатель труд автора этой Emblemata).

Но так как эту Emblemata автор изначально объяснял лишь при помощи двух стихов на латыни, то господин М. Кунрад Бахманн как почитатель и знаток художественных изображений и чудесных гравюр на меди подробнее объяснил их латинскими и немецкими стихами. Затем также я дополнил тексты соразмерными стихами на французском и итальянском языках. Посему я расположил их так, чтобы они использовались не только к приятному времени провождению души, но одновременно могли бы быть полезными для генеалогической книги, а также для иных обществ и гильдий. Тут я следовал примеру других издателей, публиковавших подобные работы.

Даниель Крамер - Сакральная эмблемата

Пер. с нем., лат. — К: “Пор-Рояль”, 2007. — 240 с. Серия “A terra ad solem”

ISBN 966-7068-12-9

Даниель Крамер - Сакральная эмблемата – Содержание

Часть I

I. MOLLESCO Размягчаюсь

II. CRESCO Расту

III. ALTA РЕТО Стремлюсь высот

IV. АМО Люблю

V. LATEO Скрываюсь

VI. ILLUMINOR Освещаюсь

VII. Sum CONSTANS Я - устойчивый

VIII. SUSPIRO Вздыхаю

IX. LIBEROR Освобождаюсь

X. REVTVISCO Возрождаюсь

XL VIVO Живу

XII. SANOR Исцеляю

XIII. PERICLITOR Пребываю в опасности

XIV. CRUCIFIGOR Я распинаемый

XV. MEDITOR Размышляю

XVI. REDIMOR Спасаюсь

XVII. MELLIFICO Собираю мед

XVIII. NIL SUM Я есмь ничто

XIX. PRAEPQNDERO Перевешиваю

XX. SUPERAEDIFICOR Надстраиваюсь

XXL ABSOLVOR. Освобождаюсь

XXII. NON LAEDOR Не повреждаюсь

XXIII. PRAEDESTINOR Предопределяюсь

XXIV. PROBOR Испытуем

XXV. REFRIGEROR Охлаждаюсь

XXVI. PROTEGOR Защищен

XXVII. SANNAS FERO Сношу насмешки

XXVIII. FIDELIS SUM Я - верный

XXIX. INFERNUM TIMEO Боюсь ада

XXX. REFECTIONEM SPERO Надеюсь на восстановление

XXXI. QUI SITIT, BIBET Кто жаждет, будет пить

XXXII. LIMUS, FIMUS Нечистоты и экскременты

XXXIII. ΠΑΘΗΜΑ, ΜΑΘΗΜΑ Знание, страдание

XXXIV. NEC CITRA NEC ULTRA Ни по эту, ни по ту сторону

XXXV. SAPIENTIA SIMPLEX Чистое знание

XXXVI. О VANITAS! О суета!

XXXVII. EMIGRANDUM EST Выезжающее

XXXVHI.SUSPIRO Вздыхаю

XXXIX. MORS LUCRUM Смерть - выигрыш

XL. SIC ALOR Так кормлюсь

XLI. SANOR. Оздоравливаюсь

XLII. ALTA CADUNT Высокое падает

XLIII. PER ANGUSTA Через лишения

XLIV. ADSIT АВ ALTO Пусть нисходит из вершин

XLV. EMERGO Всплываю

XLVI. PARTURIUNT Рождать

XLV1I. VULNEROR Разящий

XLVIII. AFFLIGOR. Бичуемый

XLIX. CIRCUMSPECTE Осмотрительный

L. MEMENTO MORI Помни о смерти

Часть II

I. RADICABOR Пускаю корни

IL CONFORTABOR. Укрепляюсь

III. PACIS AMANS Люблю мир

IV. MITESCO Смиряюсь

V. CAECUTIO Слепну

VI. FRAN GOR Разбиваюсь

VIL IMMOLOR Жертвенность

VIII. SUO TEMPORE В свое время

IX. MENS QUO VADIS? Ум, куда идешь?

X. MORS IN OLLA Смерть в горшке

XL UT BIBAM Чтобы пить

XII. MUNDABOR. Буду очищаться

XIII. PRAEGRAVOR Отягощаюсь

XIV. LAETIFICOR Радуюсь

XV. FIDENS NON VIDENS Верить, не видя

XVI. PER VERBUM Посредством слова

XVII. MUTANTUR IN HORAS Изменение повсякчас

XVIII. RAPERE CAPERE Грабить - схватить

XIX. FALLIMUR Обманываемся

XX. PERU, QUIA VOLUI Погиб, ибо стремился к тому

XXL VIGIIATE Бдите!

XXII. PROFORMA Для видимости

XXIII. ТЕ SEQUAR Буду следовать тебе

XXIV. LAUS IN CHARITATE Прославление любви

XXV. QUID LUX SUB MODIO? Почему свет под модием

XXVI. SUBDITIESTOTE Будьте смиренны

XXVII. SCRUTAMINISCRIPTURAS Изучай писания

XXVIIL CHARITAS OMNIA SUPERAT....Любовь все перетерпит

XXIX. REDIMOR Освобождаюсь

XXX. SILE, SPERA Молчи, надейся

XXXI. NE QUID NIMIS Ничего чрезмерного

XXXII. ΦΕΡΕ, ΚΑΙ ΦΕΡΟΥ Неся так вынесите

XXXIII. CUM TIMORE ET TREMORE....Со страхом и трепетом

XXXIV. QUI PERSEVERAVERIT Кто был настойчивым

XXXV. IN ТЕ DOMINE В тебе, Господи

XXXVI. NON SIMUS PARVULI Не будем детьми

XXXVII. NEC TU MIHI, NEC EGO TIB ...Ни ты мне, ни я тебе

XXXVIII. NON NISI AD UNUM Только к одному

XXXIX. USQUE AD MORTEM До смерти

XL. CUM DIXERINT, PAX, PAX Если провозгласили мир, мир

XLI. NON TANTUM NOBIS He только нам рожденье

XLII. BONA CONSCIENTIA Чистая совесть

XLIII. SUM IN VADO Находится в безопасности

XLIV. ANAZnnYPEIN Вновь разжигать

XLV. ADUTRUMLIBET Как пожелаешь

XLVI. EX FRUCTIBUS По плодам

XLVIL МЛР0Е0Ф1А Неразумная мудрость

XLVIIL DOMINE, UT VIDEAM Господь чтобы увидеть

XLIX. MORIERIS Ты умрешь

L NE PEREAM, PEREANT Да не умру, умрут они