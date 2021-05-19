Крамер Сэмюэл - История начинается в Шумере
Шумеры, как и их преемники вавилоняне, не знали, в противоположность древним египтянам, того развитого заупокойного культа, который побуждал снабжать умерших всем, что было им дорого при жизни, в том числе и излюбленными литературными произведениями.
Поэтому дошедшие до нас литературные памятники Шумера и Вавилонии ограничиваются глиняными табличками, которые хранились в библиотеках храмов и царей.mПоскольку эти библиотеки содержали лишь религиозную литературу, то многие ассириологи считали, что все сочинения древнего южного Междуречья имеют лишь богословский характер.
Однако автор настоящего труда не придерживается этой точки зрения. Он находит в изучаемой им литературе также и темы земные.
Сэмюэл Н. Крамер - История начинается в Шумере
М.: Издательство "Наука", 1965. — 256 с.
(По следам исчезнувших культур Востока).
Сэмюэл Крамер - История начинается в Шумере - Содержание
Предисловие
1. Образование. Первые школы
2. Школьные будни. Первый «подхалим»
3. Отец и сын. Первый «несовершеннолетний правонарушитель»
4 Международные отношения. Первая «война нервов»
5. Политическая система. Первый двухпалатный «парламент»
6. Гражданская война в Шумере. Первый историк
7. Социальные реформы. Первый случай снижения налогов
8. Своды законов. Первый «Моисей»
9. Правосудие. Первый юридический прецедент
10. Медицина. Первая фармакопея
11. Сельское хозяйство. Первый «Календарь земледельца»
12. Садоводство. Первые защитные насаждения
13. Мотыга и плуг. Первые успехи в труде
14. Натурфилософия. Первая космогония и космология
15. Этика. Первые моральные идеалы
16. Страдания и смирение. Первый «Иов»
17. Мудрость древних. Первые пословицы и поговорки
18. Предшественники Эзопа. Первые басни о животных
19. «Дом Рыбы». Первый рыбный заповедник
20. Диспуты. Первые литературные споры
21. Рай. Первые параллели с Библией
22. Потоп. Первый «Ной»
23. Потусторонний мир. Первая легенда о воскресении из мертвых
24. Элегии. Первые погребальные песни
25. Борьба с драконом. Первый св. Георгий
26. Сказания о Гильгамеше. Первое литературное заимствование
27. Эпическая литература. Первый «героический век» человечества
28. Во славу царственного жениха. Первая любовная песнь.
29. Библиография. Первый библиотечный каталог
30. Мир и согласие на земле. Первый золотой век
Сэмюэл Крамер - История начинается в Шумере - Образование - Первые школы
Шумерская школа возникла в результате появления письменности, той самой клинописи, изобретение и усовершенствование которой явилось самым значительным вкладом Шумера в историю цивилизации.
Первые письменные памятники были обнаружены среди развалин древнего шумерского города Урука (библейский Эрех). Здесь нашли более тысячи маленьких глиняных табличек, покрытых пиктографическим письмом. В основном это были хозяйственные и административные записи, однако среди них оказалось несколько учебных текстов: списки слов для заучивания наизусть. Это свидетельствует о том, что по меньшей мере за 3000 лет до н. э. шумерские писцы уже занимались вопросами обучения. В течение последующих веков это дело развивалось медленно, однако к середине III тысячелетия до н. э. на территории Шумера, по-видимому, существовала сеть школ для систематического обучения чтению и письму. В древнем Шуруппаке — на родине шумерского «Ноя» (см. гл. 22) — во время раскопок 1902—1903 гг. было найдено значительное количество табличек со «школьными текстами», относящимися к периоду около 2500 г. до н. э.
Однако шумерские школы достигли своего расцвета только во второй половине III тысячелетия до н. э. Обнаружены десятки тысяч глиняных табличек этого периода, и не вызывает сомнений, что сотни тысяч аналогичных текстов еще покоятся в земле, ожидая будущих исследователей. Большинство табличек заполнено административными и хозяйственными записями. По ним можно шаг за шагом проследить весь ход экономической жизни древнего Шумера. Из них же мы узнаём, что количество профессиональных писцов в тот период достигало нескольких тысяч. Писцы делились на младших и старших; были писцы царские и храмовые, писцы с узкой специализацией в какой-либо одной области и писцы высокой квалификации, которые занимали важные государственные должности. Все это дает основания предполагать, что по всему Шумеру было разбросано множество довольно крупных школ для писцов и что этим школам придавалось немалое значение.
Однако ни одна из табличек этой эпохи еще не дает нам ясного представления о шумерских школах, о системе и методах обучения в них. Чтобы получить такого рода сведения, необходимо обратиться к табличкам первой половины II тысячелетия до н. э. Из археологического слоя, соответствующего этой эпохе, были извлечены сотни учебных табличек со всевозможными заданиями, выполненными самими учениками во время уроков. Здесь представлены все стадии обучения. Такие глиняные «тетрадки» позволяют сделать немало интересных выводов о системе обучения, принятой в шумерских школах, и о программе, которая там изучалась. К счастью, и сами преподаватели любили писать о школьной жизни. Многие из этих записей также сохранились, хотя и в отрывках. Эти записи и учебные таблички дают достаточно полное представление о шумерской школе, о ее задачах и целях, об учениках и учителях, о программе и методах обучения. В истории человечества это единственный случай, когда мы можем узнать так много о школах столь отдаленной эпохи.
Первоначально цели обучения в шумерской школе были, так сказать, чисто профессиональными, то есть школа должна была готовить писцов, необходимых в хозяйственной и административной жизни страны, главным образом для дворцов и храмов. Эта задача оставалась центральной на протяжении всего существования Шумера. Но по мере развития сети школ, а также по мере расширения учебных программ школы постепенно становятся очагами шумерской культуры и знания. В них формировался тип универсального «ученого» — специалиста по всем существовавшим в ту эпоху разделам знания: по богословию, ботанике, зоологии, минералогии, географии, математике, грамматике и лингвистике, причем нередко эти ученые обогащали знания своей эпохи.
Наконец, в отличие от современных учебных заведений шумерские школы были своеобразными литературными центрами. Здесь не только изучали и переписывали литературные памятники прошлого, но и создавали новые произведения.
Большинство учеников, оканчивавших эти школы, как правило, становились писцами при дворцах и храмах или в хозяйствах богатых и знатных людей, однако определенная их часть посвящала свою жизнь науке и преподаванию. Подобно университетским профессорам наших дней, многие из этих древних ученых зарабатывали себе на жизнь преподавательской деятельностью, посвящая свое свободное время исследованиям и литературному труду.
Шумерская школа, первоначально возникшая, по-видимому, как придаток храма, со временем отделилась от него, и ее программа приобрела в основном чисто светский характер. Поэтому труд учителя вероятнее всего оплачивался за счет взносов учеников.
Разумеется, в Шумере не было ни всеобщего, ни обязательного обучения. Большинство учеников происходили из богатых или зажиточных семей — ведь беднякам было нелегко найти время и деньги для продолжительной учебы. Хотя ассириологи уже давно пришли к такому выводу, это была только гипотеза, и лишь в 1946 г. немецкий ассириолог Николаус Шнейдер сумел подкрепить ее остроумными доказательствами, основанными на документах той эпохи. На тысячах опубликованных хозяйственных и административных табличек, относящихся примерно к 2000 г. до н. э., упоминается примерно пятьсот имен писцов. Многие из них, во избежание ошибки, рядом со своим именем ставили имя своего отца и указывали его профессию. Тщательно рассортировав все таблички, Н. Шнейдер установил, что отцами этих писцов,— а все они, разумеется, обучались в школах,— были правители, «отцы города», посланники, управляющие храмами, военачальники, капитаны судов, высшие налоговые чиновники, жрецы различных рангов, подрядчики, надсмотрщики, писцы, хранители архивов, счетоводы. Иными словами, отцами писцов были наиболее зажиточные горожане. Интересно, что ни в одном из документов не встречается имени писца-женщины; по-видимому, в шумерских школах обучались только мальчики.
Во главе школы стоял «уммиа» (знающий человек, учитель), который именовался также «отец школы». Ученики назывались «сыновьями школы», а помощник учителя — «старшим братом». В его обязанности, в частности, входило изготовление каллиграфических табличек-образцов, которые потом переписывали ученики. Он же проверял письменные задания и заставлял учеников рассказывать выученные ими уроки.
В числе преподавателей были также учитель рисования и учитель шумерского языка, наставник, следивший за посещаемостью, и так называемый «владеющий хлыстом» (очевидно, надзиратель, отвечавший за дисциплину в школе). Трудно сказать, кто из них считался выше по рангу; мы знаем только, что «отец школы» был ее фактическим директором. Нам ничего не известно и об источниках существования школьного персонала. Вероятно, «отец школы» выплачивал каждому его долю из общей суммы, поступавшей в уплату за обучение.
Спасибо, очень редкая книга.
В студенеские годы в СПб эта книга была одной из любимых по ВЗ. Купил в букинисте и подумал, сколько студентов госвузов читали ее до меня...