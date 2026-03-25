Заповедь о почитании вдов проходит красной нитью через всё Писание, от Ветхого Завета до апостольских наставлений. Пастор Алексей Краснопивцев предлагает детальный разбор 5-й главы 1-го послания к Тимофею, помогая современному читателю и церковному лидеру понять истинный смысл и практическое применение слов апостола Павла.

Автор исследует критерии, по которым церковь должна определять «истинных вдов», и разделяет сферы ответственности между семьей и поместной общиной. Эта книга — призыв к восстановлению библейской справедливости и милосердия в лоне церкви, а также практическое руководство по организации социального служения.

Пастор Алексей Краснопивцев - Вдовиц истинных почитай

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. — 192 с.

ISBN 5-7454-0869-3

Пастор Алексей Краснопивцев - Вдовиц истинных почитай – Содержание

Часть I. Вдовы и сироты в Ветхом Завете

Предисловие - Женщина — немощный, но великий зодчий общества - Кто такие вдовы? Вступление - Вдовья доля - Пример из классики - Судьба русских женщин - Бог — «Отец сирот и Судия вдов» - «Одежда вдовства». Левиратский брак и поступок Фамари - Заповеди Бога о защите вдов и сирот - Заповеди Бога о содержании и пропитании вдов и сирот - И жизнь вдовства с Господом благословенна! (Свидетельство сестры Татьяны) - «Межи мои прошли по прекрасным местам» (Свидетельство сестры Людмилы) - Ноеминь и Руфь - И еще раз о строгости Божией в отношениях к вдовам и сиротам - Обличения и суды Божии над Израилем - «...И вдовы его не плакали»

Часть II. Новый Завет о вдовах и сиротах

Вступление - Бедная вдова и две лепты - Урок и назидание для нас - Вдова из Сарепты - «...Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Свидетельство сестры Надежды) - Вдова из Наина - Мария у креста - Притча о вдове и судье неправедном - Вдовы в Церкви Христовой. Избрание диаконов - Добродетели Тавифы - Истинное благочестие — посетить вдов и сирот в их скорбях - «Поедающие дома вдов» - Положение вдов в церкви. Пример Анны-пророчицы - «Сластолюбивые» вдовы - Служение вдов в церкви - Подробное изложение критериев (условий) отбора вдов в списки на попечение церкви - Проблемы молодых вдов

Заключительная часть. Письма и отзывы о моем вспоможении вдовам и сиротам (Отрывки)