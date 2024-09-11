Красный круг – Альманах

Красный Круг — это альманах, посвящённый изучению современных оккультных течений, издаваемый совместными усилиями эзотерических сообществ .«Inverted Tree» и «Дети Сатурна».

Наша цель состоит в объединении академического изучения традиционного ведовства и оккультизма в целом с практическими навыками и личным гнозисом вовлечённых в магический поиск людей.

Мы постараемся осветить широкий пласт оккультных направлений современности без привязки к одной традиции для того, чтобы читатель мог сам определить для себя вектор личного поиска. В нашем альманахе будут представлены магическая теория и практика, герметические исследования, история колдовства, фольклор, алхимия и народная магия, а также изобразительное искусство и художественные произведения оккультной направленности. Как говорил Роберт Кокрейн «Настоящая ведьма — мистик в глубине души. Большая часть учения о колдовстве тонкая и связана с поэтической концепцией, а не с жёсткой логикой».

В наши дни искусство — визуальная составляющая, имеет важное значение, поэтому мы уделяем особое внимание иллюстрированному материалу. Образ без слов говорит больше, чем самое подробное описание.

Произведение искусства имеет принципиально трансформационный характер. Это необходимая предпосылка даже для тех, кто отказывается от какой-либо трансцендентальной цели в работе. Сама категория требует своего рода трансформации, пусть даже только дискурсивной или контекстуальной. Это эстетическое царство вне времени. Поэтому овеществлённый художником образ может превратиться в ключ, открывающий тайные двери к скрытым аспектам реальности в личной вселенной воспринимающего. Как известно, магии невозможно научить, к ней можно прийти посредством мифа, образа, поэтики и мы надеемся, что «Красный Круг» будет служить этой цели, очерчивая тот духовный теменос, в котором читатель может соприкоснуться с Иным.

Красный круг — это мистический Акр Крови, объединяющий духовно близких людей, он олицетворяет силу Судьбы и движение от рождения к смерти и перерождению, которое заканчивается достижением видения Грааля. Это ещё символ равенства, ибо в кругу нет первого и последнего и все избраны.

Как говорил Эндрю Чамбли, «когда вы стоите в кругу, истинно очерченном вокруг вас, как сам горизонт, тогда вы находитесь в самом моменте начала традиции; там, благодаря силе родословной вы достигаете единства с первенцем Ведьмокро- ви, и ваше присутствие в кругу — это свидетельство пакта, который сохраняет родословную с сегодняшнего дня до тех пор, пока в него не вступит последний смертный из линии».

«Красный Круг» - это Врата для Искателя.

Красный круг – Альманах

«Inverted Tree», июнь 2020 г. - 338 с.

Красный круг – Альманах - Содержание

1. Крыша дома как защита от ведьм и колдунов в традиционной культуре. Д. и. н. Константин Рахно (Украина, Полтава)

2. Исследование истоков магического восприятия образа: «Мельница ведьм». Алина Кипрей (Украина, Харьков)

3. Древо Гнозиса: Шумеры. Гностики. Орфизм. Сабии. Александр Никитчук (Россия, Москва)

4. Современное «Русское Чернокнижие» и «Родноверие» и их «отношение» к Безымянной Вере и Традиции. Александр Никитчук (Россия, Москва)

5. Пробуждение Тифона: к вопросу об источниках Кеннета Гранта Stanislas Godlewsky. (Россия, Ставрополь)

6. Болевые практики и Сверхсознание: опыт взаимодействия и его рецепция в садомазохизме. Андрей Митовский (Украина, Киев)

7. Система пост-магики Путь Хаоса. Игорь Добро (Россия, Москва)

8. Морриган. Цирцеа (Украина, г. Хмельницкий)

Переводы

1. «Лысая гора», Валерий Шевчук. (пер. Алина Кипрей)

2. «Стриги Бурхарда, Шабаш Ведьм, и шаманский каннибализм в ранней и современной Европе», Эмма Уилби (пер. Алина Кипрей)

3. Шани Оатс: Дева Клана Тубал-Каина. Интервью, взятое Le Corbeau в 2011 году (пер. Алина Кипрей)

4. Интервью Майкла Говарда для Three Hands Press 2012 г. (пер. Алина Кипрей)

5. «Неуловимая косуля. Люциферианство и язычество в ведовстве Кокрейна», Итан Дойл Уайт (пер. Алина Кипрей)

6. «Хекас», Эндрю Чамбли (пер. Алина Кипрей)

7. «Ведьмы Лонг Комтона», Майкл Говард (пер. Алина Кипрей)

8. «Снятие завесы: магия предков в традиции. Фэйри», Сторм Фейривульф (пер. Георгий Корженевский)

9. «Как призвать суккуба», Аллисон П. (пер. Георгий Корженевский)

. «Даймоны и работа с ними», Ник Фаррелл (пер. Ульф Гуннарссон)

Проза и поэзия

1. «Дом с привидениями» Майя Эберт

2. «История Мэриан Фэрроу» Майя Эберт

3. «Встреча» Майя Эберт

4. «Княжна» Андрей Митовский

5. « Старинный дом » Андрей Митовский

6. «Великий Юл» Андрей Митовский

7. «їй було десять літ, і життя первоцвіт...» Андрей Митовский

Красный Круг - Традиционное ведовство, язычество и мистицизм в современном мире, II - Альманах

Издание эзотерического сообщества «Inverted Tree» при участии «Дети Сатурна», 2021. – 340 с.

Красный Круг – Том II - Содержание

1. Открывание крыши как способ облегчения смерти людей с колдовскими способностями в фольклоре и обычаях народов Европы. Константин Рахно

2. Родноверие Украины: истоки, векторы, перспективы (размышления историка) Оксана Сморжевская

3. Краткий анализ «Лесной песни» с точки зрения европейского традиционализма и западного эзотеризма. Игорь Скрипник

4. Саррас — сарматское королевство Святого Грааля. Олег Гуцуляк

5. Алхимическая Афродита и её представленность в наше время. Александр Сагайдак

6. Викка сегодня. Викка и язычество в России и СНГ. (Общий обзор 2021 г.) Виктор Арадия

7. Путь Хаоса: система пост-магики. Игорь Добро

8. «Нандикешвара-кашика»: нарис ранньої системи шіваїтської фонетичної космогонії. Юрій Завгородній, Андрій Скібіцький, Микита Самсоненко

Переводы

1. История Викки в Англии: с 1939 года по настоящее время. Джулия Филлипс (перевод: Алина Кипрей)

2. Организации ведьм Великобритании Маргарет Элис Мюррей (перевод: Александр Никитчук)

3. Роберт Кокрейн и Гарднеровское Ремесло: вражда, тайны и загадки в современном британском ведовстве Итан Дойл Уайт (перевод: Алина Кипрей)

4. Геката — тёмная госпожа души Шани Оатс (перевод: Алина Кипрей)

5. Отравленная чаша. Смерть Роберта Кокрейна Гэвин У. Сэмпл (перевод: Алина Кипрей)

6. Золотая цепь и одинокий путь: типологическое исследование инициатических передач в Саббатическом Ремесле Эндрю Д. Чамбли (перевод: Алина Кипрей)

7. Метла, жезл и меч — путеводитель по традиционному ведовству (отрывок) Кристофер Орапелло и Тара-Лав Магуайр (перевод: Александр Васильев)

8. Основы гаитянского Вуду: классификация духов и устройство алтаря Хунган Мэтт, ака Бозанфе Бо Оунган Дагуимин Минфорт; Хунган Лиам и хунган Алистер (перевод: Александр Васильев)

9. Земная мать, святая ведьма: социальное восприятие Марии-Магдалены Мазепы (1687-1707 гг.) Людмила Шарипова (перевод: Алина Кипрей)

. Реинкарнация в «Тайной доктрине» Е. П. Блаватской Джули Чейз (перевод: Алина Кипрей)

. Возрождение оккультизма в современной России и его влияние на литературу Биргит Менцелъ (перевод: Ксения Игнатова)

Проза и поэзия

Майя Эберт:

1. Бог Песков

2. Обручение

Алексей Третъяков:

1. Аркан

2. Холодное зерно

3. Золотая чаша

4. Claves

5. Ложная дорога

6. Колдовская тетрадь

Андрей Митовский:

1. Самайн