Начиная говорить о богослужении, имеет смысл сначала разобраться, где его место в жизни христианина? Мы знаем, что есть молитва личная, домашняя, когда человек находится один на один с Богом, и есть молитва храмовая, общая, в рамках богослужения. И вот, начиная разговор о богослужении, можно задаться вопросом: что такое общая молитва? В чем ее особая ценность, сила, почему она так необходима? В чем отличие домашней молитвы от храмовой?

По сути вопрос о молитве — основной в жизни человека: это вопрос о богообщении. Оказывается, самое удивительное в земной жизни — это общение «по вертикали», общение с Богом. Оно человеческую душу из замкнутой системы (а мы знаем, что замкнутые системы быстро себя исчерпывают и погибают) делает разомкнутой, открытой. В богообщении жизнь человеческая выходит на новые рубежи, в ней начинает вырабатываться результат самый главный — знакомство с Богом и приближение к Нему.

Служения христианские, внешние проявления христианской веры могут у разных людей быть различными. Каждый христианин, как об этом говорил преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым, должен делать духовно выгодное для себя дело: для кого-то это — дело милосердия, для другого — храмостроительство и благотворительность, для третьего — путь священства, пастырство... А вот молитва — это общий знаменатель. Без этого никто не может: ни миссионер, ни сестра милосердия, ни преподаватель.

Мария Сергеевна Красовицкая - Как устроено богослужение Церкви

(Ступени веры)

М.: Никея, 2022. — 248 с.: ил.

ISBN 978-5-907457-91-1

Мария Сергеевна Красовицкая - Как устроено богослужение Церкви - Содержание

От издательства

Введение

Глава 1. Введение в историю православного богослужения

Глава 2. Суточный богослужебный круг. Часослов

Глава 3. Октоих. Всенощное бдение

Глава 4. Круг неподвижных праздников Минея

Глава 5. Литургия и Триодь

Глава 6. Триодь Постная и Цветная. Основные вехи

Глава 7. Богослужение вечности. Литургия

Послесловие