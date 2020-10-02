В первое время "гомилию” различали от проповеди. В первые века христианства гомилией называлось то пояснение, которое предлагалось собранию при чтении какой-либо части Св. Писания. Таким образом "гомилия” была истолковательная речь, которая произносилась при чтении избранной части Св. Писания и которая состояла из последовательных пояснений на каждый стих с применением смысла их к практической жизни.

Для проповеди у первых христиан существовало другое слово; логос — "слово" в смысле отдельной речи или "проповедь" (1 Кор.2,4) в общем смысле проповеднического служения.

Проповедь отличалась от ’’гомилии" тем, что в то время, как "гомилия" состояла из кратких последовательных пояснений на слова текста, неразрывно с ним связанных, проповедь являлась самостоятельной речью, опиравшейся на определенный текст Св. Писания или имевшую определенную тему из Св. Писания.

Краткий курс по гомилетике

ЗАОЧНЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ КУРСЫ ВСЕХБ

МОСКВА 1970 г. - 209 с.

Краткий курс по гомилетике - Содержание

Лекция 1-я : Общие сведения о гомилетике

Лекция 2-я : Можно ли учиться проповеди?

Лекция 3-я : Что необходимо проповеднику для составления проповеди?

Лекция 4-я : Перед выступлением на проповедь

Лекция 5-я : Служение проповедника

Лекция 6-я : Качества проповедника

Лекция 7-я : О выборе проповедником текста Священного Писания

Лекция 8-я : О работе над текстом Священного Писания

Лекция 9-я : Содержание проповеди

Лекция 10-я: Выбор темы проповеди

Краткий курс по гомилетике - Введение

Гомилетика тесно связана со всеми богословскими дисциплинами и особенно с практическим богословием, догматикой и экзегетикой. Гомилетика знакомит с искусством проповеди, с основными правилами риторики (правильное чтение, ясность речи, умеренная жестикуляция), с различными методами составления конспекта и т. п. Цель гомилетики — научить лучше проповедовать Христа распятого и Его учение.

Еще в первые века христианства стали сознавать необходимость внимательного отношения к проповеди и усердного изучения ее способов. Для сего являлось желание сохранить лучшие образцы проповедей.

Поэтому первыми книгами по гомилетике были сборники лучших проповедей. Первый такой сборник был составлен Оригеном в 3-м веке. Затем особенно полный сборник таких проповедей был составлен по повелению Карла Великого в 782 году.