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Краткий курс по гомилетике

Краткий курс по гомилетике
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics, Educational
В первое время "гомилию” различали от проповеди. В первые века христианства гомилией называлось то пояснение, которое предлагалось собранию при чтении какой-либо части Св. Писания. Таким образом "гомилия” была истолковательная речь, которая произносилась при чтении избранной части Св. Писания и которая состояла из последовательных пояснений на каждый стих с применением смысла их к практической жизни.
Для проповеди у первых христиан существовало другое слово; логос — "слово" в смысле отдельной речи или "проповедь" (1 Кор.2,4) в общем смысле проповеднического служения.
Проповедь отличалась от ’’гомилии" тем, что в то время, как "гомилия" состояла из кратких последовательных пояснений на слова текста, неразрывно с ним связанных, проповедь являлась самостоятельной речью, опиравшейся на определенный текст Св. Писания или имевшую определенную тему из Св. Писания.

Краткий курс по гомилетике

ЗАОЧНЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ КУРСЫ ВСЕХБ
МОСКВА 1970 г. - 209 с.

Краткий курс по гомилетике - Содержание

  • Лекция 1-я : Общие сведения о гомилетике
  • Лекция 2-я : Можно ли учиться проповеди?
  • Лекция 3-я : Что необходимо проповеднику для составления проповеди?
  • Лекция 4-я : Перед выступлением на проповедь
  • Лекция 5-я : Служение проповедника
  • Лекция 6-я : Качества проповедника
  • Лекция 7-я : О выборе проповедником текста Священного Писания
  • Лекция 8-я : О работе над текстом Священного Писания
  • Лекция 9-я : Содержание проповеди
  • Лекция 10-я: Выбор темы проповеди

Краткий курс по гомилетике - Введение

Гомилетика тесно связана со всеми богословскими дисциплинами и особенно с практическим богословием, догматикой и экзегетикой. Гомилетика знакомит с искусством проповеди, с основными правилами риторики (правильное чтение, ясность речи, умеренная жестикуляция), с различными методами составления конспекта и т. п. Цель гомилетики — научить лучше проповедовать Христа распятого и Его учение.
Еще в первые века христианства стали сознавать необходимость внимательного отношения к проповеди и усердного изучения ее способов. Для сего являлось желание сохранить лучшие образцы проповедей.
Поэтому первыми книгами по гомилетике были сборники лучших проповедей. Первый такой сборник был составлен Оригеном в 3-м веке. Затем особенно полный сборник таких проповедей был составлен по повелению Карла Великого в 782 году.
Views 1 257
Rating 4.7 / 5
Added 02.10.2020
Author brat Vital
Rate this publication:
4.7/5 (3)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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