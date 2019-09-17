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Краткий курс по сольфеджио в таблицах

Краткий курс по сольфеджио в таблицах
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Liturgical Books, Sheet Music Church Singing

Краткий курс по сольфеджио в таблицах

Издательство Минское духовное училище, 2017. – 42 с.

Краткий курс по сольфеджио в таблицах – Содержание

  • Основные длительности нот и пауз
  • Знаки в тональностях
  • Знаки альтерации
  • Порядок написания знаков при ключе
  • Буквенное обозначение звуков и тональностей
  • Лад и зональность
  • Хроматическая гамма
  • Родственные тональности
  • Лады народной музыки
  • Квинтовый круг
  • Аккорды на ступенях лада
  • Главные трезвучия лада и их обращения
  • Темпы
  • Приемы исполнения
  • Динамические оттенки
  • Таблица №1
  • Таблица №2
  • Таблица №3
  • Таблица №4
  • Таблица №5
  • Таблица №6
  • Таблица №7
  • Таблица №8
  • Таблица №9
  • Таблица №10
  • Таблица №11
  • Таблица №12
  • Таблица №13
  • Таблица №14
  • Таблица №15
Views 547
Rating 3.8 / 5
Added 17.09.2019
Author brat Kliment
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3.8/5 (4)

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