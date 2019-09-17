Краткий курс по сольфеджио в таблицах
Краткий курс по сольфеджио в таблицах
Издательство Минское духовное училище, 2017. – 42 с.
Краткий курс по сольфеджио в таблицах – Содержание
- Основные длительности нот и пауз
- Знаки в тональностях
- Знаки альтерации
- Порядок написания знаков при ключе
- Буквенное обозначение звуков и тональностей
- Лад и зональность
- Хроматическая гамма
- Родственные тональности
- Лады народной музыки
- Квинтовый круг
- Аккорды на ступенях лада
- Главные трезвучия лада и их обращения
- Темпы
- Приемы исполнения
- Динамические оттенки
- Таблица №1
- Таблица №2
- Таблица №3
- Таблица №4
- Таблица №5
- Таблица №6
- Таблица №7
- Таблица №8
- Таблица №9
- Таблица №10
- Таблица №11
- Таблица №12
- Таблица №13
- Таблица №14
- Таблица №15
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