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Краткий православный молитвослов - Перевод Силуана Туманова

Краткий православный молитвослов на русском языке для мирян. Перевод на русский язык игумена Силуана (Туманова)
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Liturgical Books
Уже около двухсот лет в Русской Православной Церкви для домашнего молитвенного правила мирян принято использовать молитвы, разными путями пришедшие из средневекового монастырского обихода и богослужения. Конечно, в их использовании мирянами нет ничего плохого, но при внимательном чтении становится заметной разница в акцентах. Монашеское правило, учитывая специфику сугубо монастырской или даже отшельнической жизни, ставит во главу угла полный уход от мира, сосредоточенность на внутреннем делании, совмещаемую с крайним самоуничижением.
Молитвы же для мирян должны помогать в повседневном несении жизненного креста в миру, находить верные решения в общении с членами семьи и товарищами по работе, вырабатывать трезвую самооценку, далёкую от гипербол, самокопания или, наоборот, самоуспокоения. Как отмечают опытные духовники, на практике игнорирование этих различий может приводить к ослаблению восприятия Заповедей Господних как центра духовной жизни человека, к соблазну «вычитать» тексты без их понимания, или с их неадекватным пониманием, свести личную молитву к «вычитыванию правила».

Краткий православный молитвослов на русском языке для мирян. Перевод на русский язык игумена Силуана (Туманова)

Издание 2-е, исправленное и дополненное
С.-Петербург: ООО «Печатное Агентство «Феникс», 2021. - 114 с.
ISBN 978-5-6045169-1-1

Краткий православный молитвослов на русском языке для мирян. Перевод на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Содержание

  • Предисловие
  • Утренние молитвы
  • Вечерние молитвы
  • Чин краткой вечерни
  • Чин краткой утрени
  • Краткие молитвы перед Святым Причащением
  • Краткие благодарственные молитвы после Святого Причащения
  • Литургия
  • Молитвы разные
Views 1 054
Rating 5.0 / 5
Added 13.01.2026
Author otec Vyacheslav
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5.0/5 (2)

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