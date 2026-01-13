Краткий православный молитвослов - Перевод Силуана Туманова

Уже около двухсот лет в Русской Православной Церкви для домашнего молитвенного правила мирян принято использовать молитвы, разными путями пришедшие из средневекового монастырского обихода и богослужения. Конечно, в их использовании мирянами нет ничего плохого, но при внимательном чтении становится заметной разница в акцентах. Монашеское правило, учитывая специфику сугубо монастырской или даже отшельнической жизни, ставит во главу угла полный уход от мира, сосредоточенность на внутреннем делании, совмещаемую с крайним самоуничижением.

Молитвы же для мирян должны помогать в повседневном несении жизненного креста в миру, находить верные решения в общении с членами семьи и товарищами по работе, вырабатывать трезвую самооценку, далёкую от гипербол, самокопания или, наоборот, самоуспокоения. Как отмечают опытные духовники, на практике игнорирование этих различий может приводить к ослаблению восприятия Заповедей Господних как центра духовной жизни человека, к соблазну «вычитать» тексты без их понимания, или с их неадекватным пониманием, свести личную молитву к «вычитыванию правила».

Краткий православный молитвослов на русском языке для мирян. Перевод на русский язык игумена Силуана (Туманова)

Издание 2-е, исправленное и дополненное

С.-Петербург: ООО «Печатное Агентство «Феникс», 2021. - 114 с.

ISBN 978-5-6045169-1-1

Краткий православный молитвослов на русском языке для мирян. Перевод на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Содержание