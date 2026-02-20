Кравченко - Социология

Хрестоматия «Социология» Альберта Ивановича Кравченко — это фундаментальный сборник текстов, представляющий собой антологию мировой и отечественной социологической мысли. Книга призвана познакомить студентов с «живой» классикой: в неё включены ключевые фрагменты работ таких столпов науки, как Огюст Конт, Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Карл Маркс, Георг Зиммель и Питирим Сорокин. Вместо кратких пересказов Кравченко дает возможность изучать первоисточники, что позволяет понять логику формирования основных категорий социологии — от социального действия и солидарности до стратификации и институтов.

Структура пособия охватывает все базовые разделы социологического знания. В хрестоматии представлены тексты, посвященные социальной структуре общества, методам эмпирических исследований, социологии личности, семьи и культуры. Особое внимание уделено динамическим процессам: социальным конфликтам, мобильности и изменениям в структуре власти. Автор-составитель выстраивает материал таким образом, чтобы читатель мог проследить, как классические теории XIX века трансформировались в современные концепции, объясняющие устройство глобального мира.

Методическая ценность книги заключается в том, что она приучает к серьезной работе с научным текстом и формирует профессиональный понятийный аппарат. Каждый раздел сопровождается комментариями, которые помогают контекстуализировать идеи мыслителей разных эпох. Это незаменимое пособие для формирования критического мышления, позволяющее видеть за частными общественными явлениями глубокие системные закономерности и структурные сдвиги.

Кравченко А.И. - Социология: Хрестоматия для вузов

2-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 736 с.

ISBN 978-5-8291-3101-2

Кравченко А.И. - Социология: Хрестоматия для вузов - Содержание

Предисловие

Раздел I. МЕТОДОЛОГИЯ

Бурдье П. Социальное пространство

Дюркгейм Э. Метод социологии

Зиммель Г. К теории познания социальной науки

Миллс Р. Интеллектуальное мастерство

Парсонс Т. Развитие социологии как научной дисциплины

Сорокин П. Квантофрения

Уотерс М. Прошлое и будущее социологической теории

Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках

Раздел II. ОБЩЕСТВО И ГРУППЫ

Белл Д. Социальные рамки информационного общества

Валлерштайн И. Анализ мировых систем

Гидденс Э. Мировая система и Европа

Дракер П. Посткапиталистическое общество

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда

Зиммель Г. О коллективной ответственности

Катанзаро Р. Мафия

Кон И.С. Конформность в малой группе

Кули Ч. Первичные группы

Левада Ю. А. 1989— 1998: десятилетие вынужденных поворотов

Парсонс Т. Понятие общества

Тённис Ф. Общность и общество

Тоффлер А. Футурошок

Ядов В.А. Россия как трансформирующееся общество

Раздел III СТРАТИФИКАЦИЯ, НЕРАВЕНСТВО, КЛАССЫ

Вебер М. Основные понятия стратификации

Бертель Е. Социальная стратификация

Бокок Р. Потребление и стиль жизни

Вронг Д. Социальное неравенство без социальной стратификации

Дэвис К.г Мур У. Некоторые принципы стратификации

Заславская Т.П., Громова Р.Г. «Средний класс» в российском обществе

Ленски Г. Проблема: кто что получает и почему?

Моска Г. Правящий класс

Райт Э.г Костелло С., Хейчен Д.гСпрэйг Дж. Классовая структура американского общества

Сорокин П. Социальная стратификация

Уорнер Л. Социальный класс и социальная структура

Элкок П. Создание бедности

Раздел IV. СТАТУСЫ И РОЛИ

Бейтс Ф. Позиции, роли и статусы: переформулировка понятий

Бергер П.Л. Общество в человеке

Кон И.С. Люди и роли

Хомане Дж. Статус конторских служащих

Раздел V. СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ