Кравчиковський - Селфі смартфоном Бога

«Селфі смартфоном Бога» Даміана Кравчиковського — це жива й відверта християнська книжка про пошук справжньої людської цінности у світі, де самооцінка часто залежить від чужих слів, зовнішности, успіху, соціальних мереж і болючого досвіду минулого. Через історії молодих людей, особисті свідчення, біблійні образи й молитви автор показує, як рани дитинства, відкинення, насмішки та брак любові спотворюють уявлення людини про себе, змушуючи її дивитися на власне життя «смартфоном світу», який завжди дає викривлене зображення.

Головна думка книжки полягає в тому, що правду про людину може відкрити лише Бог. Кравчиковський запрошує читача подивитися на себе Божими очима — не як на невдаху, не як на суму чужих оцінок і не як на продукт травм, а як на улюблену Божу дитину. Це видання буде особливо корисним для молоді, катехитів, душпастирів, батьків і всіх, хто шукає мови для розмови про віру, самооцінку, зцілення внутрішніх ран і відкриття власної гідности у світлі Євангелія.

Кравчиковський Даміян - Селфі смартфоном Бога - Відкрий свою цінність

Пер. з польськ. Т. Різун. – Львів : Свічадо, 2022. – 152 с.

ISBN 978-966-938-570-3

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