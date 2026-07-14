Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кравчиковський - Селфі смартфоном Бога

Кравчиковський - Селфі смартфоном Бога
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

«Селфі смартфоном Бога» Даміана Кравчиковського — це жива й відверта християнська книжка про пошук справжньої людської цінности у світі, де самооцінка часто залежить від чужих слів, зовнішности, успіху, соціальних мереж і болючого досвіду минулого. Через історії молодих людей, особисті свідчення, біблійні образи й молитви автор показує, як рани дитинства, відкинення, насмішки та брак любові спотворюють уявлення людини про себе, змушуючи її дивитися на власне життя «смартфоном світу», який завжди дає викривлене зображення.

Головна думка книжки полягає в тому, що правду про людину може відкрити лише Бог. Кравчиковський запрошує читача подивитися на себе Божими очима — не як на невдаху, не як на суму чужих оцінок і не як на продукт травм, а як на улюблену Божу дитину. Це видання буде особливо корисним для молоді, катехитів, душпастирів, батьків і всіх, хто шукає мови для розмови про віру, самооцінку, зцілення внутрішніх ран і відкриття власної гідности у світлі Євангелія.

Кравчиковський Даміян - Селфі смартфоном Бога - Відкрий свою цінність

Пер. з польськ. Т. Різун. – Львів : Свічадо, 2022. – 152 с.

ISBN 978-966-938-570-3

Кравчиковський Даміян - Селфі смартфоном Бога – Зміст

  • Світове селфі

  • Власне селфі

  • Моє селфі

  • Боже селфі

  • Бери і клацай!

  • Практичне селфі

Views 47
Rating 5.0 / 5
Added 14.07.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books