Проблемы религиозной истории сохраняют неизменно актуальный характер, особенно когда они помещены в контекст исследований, выясняющих отношения государства и церкви и трансформации церковных институтов в период Высокого Средневековья. В историографии сложились две полярных точки зрения: Францисканский орден рассматривается или как религиозное мистическое движение, или как институт, деяния которого изучаются только в терминах административно-правовой истории.

В современной историографии практически нет работ, в которых исследователи задались бы целью комплексно согласовать данные точки зрения. В представленном труде сделана попытка связать эти две проблемы и разработать собственную гипотезу, основанную на изучении представлений о власти и легитимности Ордена.

Елена Кравцова - Францисканский орден: от апостольского движения к ученой корпорации

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. — 320 с. (MEDIAEVALIA [series minor])

ISBN 978-5-98712-825-1

Елена Кравцова Францисканский орден: от апостольского движения к ученой корпорации - Содержание

Предисловие

Часть I. «Благочестивая легенда» о Франциске Ассизском

Глава I. Особенности и этапы францискановедения: источники и историография

Глава II. Представления Ордена об институциональной власти и о месте сообщества в «теле церкви» (1226—1274)

Глава III. Переписать историю, перезапомнить прошлое

Часть II. Францисканский орден и Парижский университет. «Конфликтная» история

Глава I. Особенности и этапы взаимодействия Францисканского ордена и Парижского университета: источники и историография

Глава II. Появление университетов и интеграция в них францисканцев (1217—1251)

Глава III. Самоопределение и оформление средневековых корпораций (1251—1279)

Часть III. Францисканский орден на королевской службе во Франции

Глава I. Источники и историография Францисканского ордена на службе королевской власти

Глава II. Францисканский орден и королевская курия во Франции

Глава III. Францисканцы в администрации Альфонса, графа Пуату

Послесловие

Елена Кравцова - Францисканский орден: от апостольского движения к ученой корпорации - Предисловие

В книге будет проведен анализ трансформации Францисканского ордена от религиозного движения к институту. Данный процесс не был в достаточной степени раскрыт в историографии Францисканства. Наиболее продуктивным представляется использовать для описания этого промежуточного состояния Ордена новое прочтение концепции «средневековой корпорации».

Задачи настоящего исследования состоят в том, чтобы изучить длительный процесс соревнования норм и реальности, где нормой является апостольское движение, отвергающее по своей сути институционализацию, а реальностью — интеграция в институты, посредством пересмотра истории Ордена. Во Франции в процессе становления он встраивался как в Парижский университет, так и в светские структуры (при проведении расследований для короля).