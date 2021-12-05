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Крэддок - Проповедь

Фред Крэддок Проповедь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics
С тех пор как я впервые начал писать о проповеди, после публикации "Как не имеющий власти" (As One Without Authority) в 1971 г., мои коллеги, пасторы и сотрудники по семинарии стали поддерживать меня в том, чтобы написать учебник. Я представляю это себе как книгу, которая провела бы читателя через весь процесс проповеди, от выбора текста до изложения. Эта книга — ответ на призыв. Хотя я писал ее в коттедже в горах Блю Ридж, на севере Джорджии, я никогда не удалялся от моих учеников. Под «учениками» я подразумеваю семинаристов и служителей приходов, которые вместе со мной годами изучали предмет проповеди.
Каждое утро, садясь за стол, я вспоминал их, представлял себе их лица, предвосхищал вопросы, слушал предложения об альтернативных методах, отвечал на голоса, уверенные и опытные, или дрожащие от волнения, с которыми подходят к кафедре впервые. Я должник всех, с кем работал и кого учил. Я хочу также выразить свое уважение и благодарность всем, кто вдохновлял меня своими книгами и лекциями, в особенности тех, кто остался верен своей задаче в те годы, когда проповедники блуждали по безводной сухой пустыне.

Фред Крэддок - Проповедь

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2007. — 249 с.
ISBN 978-5-7454-0846-5

Фред Крэддок - Проповедь - Содержание

ЧАСТЬ I Проповедь: общий обзор
  • Глава первая. Вступление
    • Задача и форма
    • Основные предпосылки, связанные с обучением проповеди
    • Основные убеждения, связанные с проповедью
  • Глава вторая. Проповедь в ее контексте
    • Исторический контекст
    • Пасторский контекст
    • Литургический контекст
    • Богословский контекст
  • Глава третья. Богословие проповеди
    • Исходит из молчания
    • Шепот откровения
    • Провозглашение на кровлях
ЧАСТЬ II Проповедь: поиск содержания
  • Глава четвертая. Исследование
    • Важность исследования
    • Что мешает исследованиям
    • Советы, связанные с исследованием
  • Глава пятая. Истолкование: слушатели
    • Слушатели как аудитория
    • Слушатели как паства
  • Глава шестая. Истолкование: текст
    • 1. Выбор текста
    • 2. Первое чтение текста
    • 3. Установление точности текста
    • 4. Определение границ текста
    • 5. Рассмотрение текста в нескольких его контекстах
    • 6. Осознание точек соприкосновения с текстом
    • 7. Пересказ текста своими словами
  • Глава седьмая. Истолкование: между текстом и слушателем
    • Задача проповедника как толкователя Писания
    • Методы истолкования, доступные проповеднику
ЧАСТЬ III Проповедь: оформление послания в виде проповеди
  • Глава восьмая. Какими качествами должна обладать проповедь
    • 1. Единство темы
    • 2. Память
    • 3. Узнавание
    • 4. Отождествление
    • 5. Ожидание
    • 6. Близкие отношения
  • Глава девятая. Формирование проповеди
    • Различные функции формы
    • Выбор формы
    • Создание формы
    • Запись проповеди
  • Глава десятая. Обогащение формы
    • Язык проповеди
    • Описания
    • Примеры
  • Глава одиннадцатая Изложение проповеди
    • Что надо принять во внимание до изложения
    • Само изложение
    • Рекомендуемые источники для проповедника

Фред Крэддок - Проповедь - Вступление


Эта книга задумана как учебник проповеди. По мнению некоторых наблюдателей, он вышел слишком поздно, потому что время учебников уже прошло, как в этой, так и в других дисциплинах. Это мнение отчасти подкрепляется ныне известным доводом, что развитие знаний делает учебники устаревшими еще до момента их опубликования. Конкретно, в случае с проповедью, однако, считается, что полезного учебника написано быть не может, так как сфера коммуникации пребывает в состоянии постоянного изменения из-за экспериментов с новыми технологиями. Но эти утверждения почти так же убедительно говорят, что выпускать учебник проповеди в настоящее время скорее слишком рано, чем слишком поздно. Подобный вывод можно подкрепить. После поколения одиночек, которые были объектом всеобщего осмеяния и заботились о самобичевании, проповедь находит новых друзей среди других дисциплин и возобновляет старые знакомства с библейскими исследованиями, литературной критикой и теорией общения. Отказавшись от положения потребителя, эта наука снова стала производить новое. Это плодотворное время. Статьи, очерки, диссертации и книги о проповеди и непосредственно связанных с ней предметах составляют весьма солидную библиографию. Возможно, не надо прерывать этот процесс прорастания всходов, чтобы заморозить его результаты в виде учебника. Возможно, надо подождать с учебниками, пока плод полностью не созреет и не будет рассмотрен более критически, с размышлениями и спорами. Эти рассуждения звучат довольно здраво.

Однако, изо дня в день, мы продолжаем обучать проповеди и учиться ей. Методы, помогающие в этом процессе, должны изобретаться все время, не только отражая новые идеи, обновляющие предмет, но и соответствуя способностям и потребностям проповедников, которые сами являются продуктами культуры, где передача информации происходит по-новому. Не будем себе позволять без критики увлекаться всем новым. Некоторые старые книги о проповеди можно с пользой переиздать, не как сентиментальное возвращение к старым путям, но как признание того, что отчасти недостатки предмета связаны не с упрямым нежеланием отступить от традиции, но с бездумным неумением внимательно к ней прислушиваться. Концертным пианистом становятся не забрасывая гаммы, но добиваясь в них мастерства и повторяя это основное упражнение. Кто может сказать, спустя столько веков, что Риторика и Поэтика Аристотеля или наставления Августина о проповеди больше не могут быть полезны для проповедника? Это основы хорошей письменной или устной проповеди, которые остаются в силе, но для учебника было бы обременительно собирать и предлагать их, особенно во времена увлечения экспериментами. Разумеется, учебники в этой или другой области не будут иметь столь долгой жизни, как некогда было, но над продолжительностью их жизни не властен никто, и уж конечно, не автор. Фактически, книга, задуманная для того, чтобы служить изучению предмета годы, может быть, мало кому понадобится и сейчас.

Таким образом, эта книга задумана как учебник проповеди для тех, для кого проводятся все исследования и пишутся все труды, — проповедников. Регулярные проповеди в церкви окончательно определяют, оправдан ли труд гомилетов, или же они могут участвовать только в обучении коллег.
Views 804
Rating 4.8 / 5
Added 05.12.2021
Author brat Artem
Rate this publication:
4.8/5 (5)

Comments (3 comments)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.
S
Sergey05 4 years ago

Большое спасибо!
O
OlegN 8 years ago

спасибо

 

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