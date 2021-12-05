Крэддок - Проповедь
С тех пор как я впервые начал писать о проповеди, после публикации "Как не имеющий власти" (As One Without Authority) в 1971 г., мои коллеги, пасторы и сотрудники по семинарии стали поддерживать меня в том, чтобы написать учебник. Я представляю это себе как книгу, которая провела бы читателя через весь процесс проповеди, от выбора текста до изложения. Эта книга — ответ на призыв. Хотя я писал ее в коттедже в горах Блю Ридж, на севере Джорджии, я никогда не удалялся от моих учеников. Под «учениками» я подразумеваю семинаристов и служителей приходов, которые вместе со мной годами изучали предмет проповеди.
Каждое утро, садясь за стол, я вспоминал их, представлял себе их лица, предвосхищал вопросы, слушал предложения об альтернативных методах, отвечал на голоса, уверенные и опытные, или дрожащие от волнения, с которыми подходят к кафедре впервые. Я должник всех, с кем работал и кого учил. Я хочу также выразить свое уважение и благодарность всем, кто вдохновлял меня своими книгами и лекциями, в особенности тех, кто остался верен своей задаче в те годы, когда проповедники блуждали по безводной сухой пустыне.
Фред Крэддок - Проповедь
СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2007. — 249 с.
ISBN 978-5-7454-0846-5
Фред Крэддок - Проповедь - Содержание
ЧАСТЬ I Проповедь: общий обзор
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Глава первая. Вступление
- Задача и форма
- Основные предпосылки, связанные с обучением проповеди
- Основные убеждения, связанные с проповедью
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Глава вторая. Проповедь в ее контексте
- Исторический контекст
- Пасторский контекст
- Литургический контекст
- Богословский контекст
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Глава третья. Богословие проповеди
- Исходит из молчания
- Шепот откровения
- Провозглашение на кровлях
ЧАСТЬ II Проповедь: поиск содержания
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Глава четвертая. Исследование
- Важность исследования
- Что мешает исследованиям
- Советы, связанные с исследованием
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Глава пятая. Истолкование: слушатели
- Слушатели как аудитория
- Слушатели как паства
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Глава шестая. Истолкование: текст
- 1. Выбор текста
- 2. Первое чтение текста
- 3. Установление точности текста
- 4. Определение границ текста
- 5. Рассмотрение текста в нескольких его контекстах
- 6. Осознание точек соприкосновения с текстом
- 7. Пересказ текста своими словами
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Глава седьмая. Истолкование: между текстом и слушателем
- Задача проповедника как толкователя Писания
- Методы истолкования, доступные проповеднику
ЧАСТЬ III Проповедь: оформление послания в виде проповеди
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Глава восьмая. Какими качествами должна обладать проповедь
- 1. Единство темы
- 2. Память
- 3. Узнавание
- 4. Отождествление
- 5. Ожидание
- 6. Близкие отношения
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Глава девятая. Формирование проповеди
- Различные функции формы
- Выбор формы
- Создание формы
- Запись проповеди
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Глава десятая. Обогащение формы
- Язык проповеди
- Описания
- Примеры
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Глава одиннадцатая Изложение проповеди
- Что надо принять во внимание до изложения
- Само изложение
- Рекомендуемые источники для проповедника
Фред Крэддок - Проповедь - Вступление
Эта книга задумана как учебник проповеди. По мнению некоторых наблюдателей, он вышел слишком поздно, потому что время учебников уже прошло, как в этой, так и в других дисциплинах. Это мнение отчасти подкрепляется ныне известным доводом, что развитие знаний делает учебники устаревшими еще до момента их опубликования. Конкретно, в случае с проповедью, однако, считается, что полезного учебника написано быть не может, так как сфера коммуникации пребывает в состоянии постоянного изменения из-за экспериментов с новыми технологиями. Но эти утверждения почти так же убедительно говорят, что выпускать учебник проповеди в настоящее время скорее слишком рано, чем слишком поздно. Подобный вывод можно подкрепить. После поколения одиночек, которые были объектом всеобщего осмеяния и заботились о самобичевании, проповедь находит новых друзей среди других дисциплин и возобновляет старые знакомства с библейскими исследованиями, литературной критикой и теорией общения. Отказавшись от положения потребителя, эта наука снова стала производить новое. Это плодотворное время. Статьи, очерки, диссертации и книги о проповеди и непосредственно связанных с ней предметах составляют весьма солидную библиографию. Возможно, не надо прерывать этот процесс прорастания всходов, чтобы заморозить его результаты в виде учебника. Возможно, надо подождать с учебниками, пока плод полностью не созреет и не будет рассмотрен более критически, с размышлениями и спорами. Эти рассуждения звучат довольно здраво.
Однако, изо дня в день, мы продолжаем обучать проповеди и учиться ей. Методы, помогающие в этом процессе, должны изобретаться все время, не только отражая новые идеи, обновляющие предмет, но и соответствуя способностям и потребностям проповедников, которые сами являются продуктами культуры, где передача информации происходит по-новому. Не будем себе позволять без критики увлекаться всем новым. Некоторые старые книги о проповеди можно с пользой переиздать, не как сентиментальное возвращение к старым путям, но как признание того, что отчасти недостатки предмета связаны не с упрямым нежеланием отступить от традиции, но с бездумным неумением внимательно к ней прислушиваться. Концертным пианистом становятся не забрасывая гаммы, но добиваясь в них мастерства и повторяя это основное упражнение. Кто может сказать, спустя столько веков, что Риторика и Поэтика Аристотеля или наставления Августина о проповеди больше не могут быть полезны для проповедника? Это основы хорошей письменной или устной проповеди, которые остаются в силе, но для учебника было бы обременительно собирать и предлагать их, особенно во времена увлечения экспериментами. Разумеется, учебники в этой или другой области не будут иметь столь долгой жизни, как некогда было, но над продолжительностью их жизни не властен никто, и уж конечно, не автор. Фактически, книга, задуманная для того, чтобы служить изучению предмета годы, может быть, мало кому понадобится и сейчас.
Таким образом, эта книга задумана как учебник проповеди для тех, для кого проводятся все исследования и пишутся все труды, — проповедников. Регулярные проповеди в церкви окончательно определяют, оправдан ли труд гомилетов, или же они могут участвовать только в обучении коллег.
Большое спасибо!
спасибо