С тех пор как я впервые начал писать о проповеди, после публикации "Как не имеющий власти" (As One Without Authority) в 1971 г., мои коллеги, пасторы и сотрудники по семинарии стали поддерживать меня в том, чтобы написать учебник. Я представляю это себе как книгу, которая провела бы читателя через весь процесс проповеди, от выбора текста до изложения. Эта книга — ответ на призыв. Хотя я писал ее в коттедже в горах Блю Ридж, на севере Джорджии, я никогда не удалялся от моих учеников. Под «учениками» я подразумеваю семинаристов и служителей приходов, которые вместе со мной годами изучали предмет проповеди.

Каждое утро, садясь за стол, я вспоминал их, представлял себе их лица, предвосхищал вопросы, слушал предложения об альтернативных методах, отвечал на голоса, уверенные и опытные, или дрожащие от волнения, с которыми подходят к кафедре впервые. Я должник всех, с кем работал и кого учил. Я хочу также выразить свое уважение и благодарность всем, кто вдохновлял меня своими книгами и лекциями, в особенности тех, кто остался верен своей задаче в те годы, когда проповедники блуждали по безводной сухой пустыне.

Фред Крэддок - Проповедь

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2007. — 249 с.

ISBN 978-5-7454-0846-5

Фред Крэддок - Проповедь - Содержание

ЧАСТЬ I Проповедь: общий обзор

Глава первая. Вступление Задача и форма Основные предпосылки, связанные с обучением проповеди Основные убеждения, связанные с проповедью

Глава вторая. Проповедь в ее контексте Исторический контекст Пасторский контекст Литургический контекст Богословский контекст

Глава третья. Богословие проповеди Исходит из молчания Шепот откровения Провозглашение на кровлях



ЧАСТЬ II Проповедь: поиск содержания

Глава четвертая. Исследование Важность исследования Что мешает исследованиям Советы, связанные с исследованием

Глава пятая. Истолкование: слушатели Слушатели как аудитория Слушатели как паства

Глава шестая. Истолкование: текст 1. Выбор текста 2. Первое чтение текста 3. Установление точности текста 4. Определение границ текста 5. Рассмотрение текста в нескольких его контекстах 6. Осознание точек соприкосновения с текстом 7. Пересказ текста своими словами

Глава седьмая. Истолкование: между текстом и слушателем Задача проповедника как толкователя Писания Методы истолкования, доступные проповеднику



ЧАСТЬ III Проповедь: оформление послания в виде проповеди

Глава восьмая. Какими качествами должна обладать проповедь 1. Единство темы 2. Память 3. Узнавание 4. Отождествление 5. Ожидание 6. Близкие отношения

Глава девятая. Формирование проповеди Различные функции формы Выбор формы Создание формы Запись проповеди

Глава десятая. Обогащение формы Язык проповеди Описания Примеры

Глава одиннадцатая Изложение проповеди Что надо принять во внимание до изложения Само изложение Рекомендуемые источники для проповедника



Фред Крэддок - Проповедь - Вступление



Эта книга задумана как учебник проповеди. По мнению некоторых наблюдателей, он вышел слишком поздно, потому что время учебников уже прошло, как в этой, так и в других дисциплинах. Это мнение отчасти подкрепляется ныне известным доводом, что развитие знаний делает учебники устаревшими еще до момента их опубликования. Конкретно, в случае с проповедью, однако, считается, что полезного учебника написано быть не может, так как сфера коммуникации пребывает в состоянии постоянного изменения из-за экспериментов с новыми технологиями. Но эти утверждения почти так же убедительно говорят, что выпускать учебник проповеди в настоящее время скорее слишком рано, чем слишком поздно. Подобный вывод можно подкрепить. После поколения одиночек, которые были объектом всеобщего осмеяния и заботились о самобичевании, проповедь находит новых друзей среди других дисциплин и возобновляет старые знакомства с библейскими исследованиями, литературной критикой и теорией общения. Отказавшись от положения потребителя, эта наука снова стала производить новое. Это плодотворное время. Статьи, очерки, диссертации и книги о проповеди и непосредственно связанных с ней предметах составляют весьма солидную библиографию. Возможно, не надо прерывать этот процесс прорастания всходов, чтобы заморозить его результаты в виде учебника. Возможно, надо подождать с учебниками, пока плод полностью не созреет и не будет рассмотрен более критически, с размышлениями и спорами. Эти рассуждения звучат довольно здраво.



Однако, изо дня в день, мы продолжаем обучать проповеди и учиться ей. Методы, помогающие в этом процессе, должны изобретаться все время, не только отражая новые идеи, обновляющие предмет, но и соответствуя способностям и потребностям проповедников, которые сами являются продуктами культуры, где передача информации происходит по-новому. Не будем себе позволять без критики увлекаться всем новым. Некоторые старые книги о проповеди можно с пользой переиздать, не как сентиментальное возвращение к старым путям, но как признание того, что отчасти недостатки предмета связаны не с упрямым нежеланием отступить от традиции, но с бездумным неумением внимательно к ней прислушиваться. Концертным пианистом становятся не забрасывая гаммы, но добиваясь в них мастерства и повторяя это основное упражнение. Кто может сказать, спустя столько веков, что Риторика и Поэтика Аристотеля или наставления Августина о проповеди больше не могут быть полезны для проповедника? Это основы хорошей письменной или устной проповеди, которые остаются в силе, но для учебника было бы обременительно собирать и предлагать их, особенно во времена увлечения экспериментами. Разумеется, учебники в этой или другой области не будут иметь столь долгой жизни, как некогда было, но над продолжительностью их жизни не властен никто, и уж конечно, не автор. Фактически, книга, задуманная для того, чтобы служить изучению предмета годы, может быть, мало кому понадобится и сейчас.



Таким образом, эта книга задумана как учебник проповеди для тех, для кого проводятся все исследования и пишутся все труды, — проповедников. Регулярные проповеди в церкви окончательно определяют, оправдан ли труд гомилетов, или же они могут участвовать только в обучении коллег.