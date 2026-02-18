Книга «Богослов’я та духовність ікони» Якова Креховецького є фундаментальним дослідженням, що розкриває ікону не лише як витвір мистецтва, а насамперед як «вікно у вічність» та засіб спілкування з Богом. Автор, доктор богослов’я з багаторічним досвідом викладання в університетах Канади та України, поєднує в цій праці глибокий науковий аналіз із живою духовною традицією Східної Церкви. Видання базується на курсах лекцій, прочитаних автором для мирян, кліру та студентів духовних академій у Львові, Донецьку та Києві.

Праця охоплює шлях християнського мистецтва від перших символів у римських катакомбах та старозавітних витоків до остаточної перемоги над іконоборством. Особлива увага приділяється канонічним образам Христа Пантократора та Богородиці, а також розбору символіки кольорів, світла та композиції іконостасу. Автор детально аналізує іконографію дванадцяти найбільших церковних празників, пояснюючи, як кожна лінія та барва в іконі стають провідниками богословської думки та Божої ласки.

Це видання стане цінним посібником для іконописців, мистецтвознавців, катехитів та всіх, хто прагне осягнути мову сакрального мистецтва. Книга вчить бачити за матеріальним зображенням глибокий духовний зміст, перетворюючи споглядання ікони на акт молитви та пізнання істини.

Львів: Свічадо, 2002. — 184 с.

ISBN 966-561-276-Х

Яків Креховецький — Богослов’я та духовність ікони - Зміст