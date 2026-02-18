Креховецький - Богослов’я та духовність ікони

Креховецький - Богослов’я та духовність ікони
Огляд книги
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology

Книга «Богослов’я та духовність ікони» Якова Креховецького є фундаментальним дослідженням, що розкриває ікону не лише як витвір мистецтва, а насамперед як «вікно у вічність» та засіб спілкування з Богом. Автор, доктор богослов’я з багаторічним досвідом викладання в університетах Канади та України, поєднує в цій праці глибокий науковий аналіз із живою духовною традицією Східної Церкви. Видання базується на курсах лекцій, прочитаних автором для мирян, кліру та студентів духовних академій у Львові, Донецьку та Києві.

Праця охоплює шлях християнського мистецтва від перших символів у римських катакомбах та старозавітних витоків до остаточної перемоги над іконоборством. Особлива увага приділяється канонічним образам Христа Пантократора та Богородиці, а також розбору символіки кольорів, світла та композиції іконостасу. Автор детально аналізує іконографію дванадцяти найбільших церковних празників, пояснюючи, як кожна лінія та барва в іконі стають провідниками богословської думки та Божої ласки.

Це видання стане цінним посібником для іконописців, мистецтвознавців, катехитів та всіх, хто прагне осягнути мову сакрального мистецтва. Книга вчить бачити за матеріальним зображенням глибокий духовний зміст, перетворюючи споглядання ікони на акт молитви та пізнання істини.

Яків Креховецький — Богослов’я та духовність ікони

Львів: Свічадо, 2002. — 184 с.
ISBN 966-561-276-Х

Яків Креховецький — Богослов’я та духовність ікони - Зміст

  • Витоки іконопису: Перехід від старозавітних заборон до християнського образу. Вплив античної культури та життя перших християн у катакомбах.

  • Христологічна іконографія: Глибокий аналіз образів Вседержителя (Пантократора) та Спаса Нерукотворного як основи віри.

  • Богородиця (Теотокос): Розвиток іконографічних типів Матері Божої та їх догматичне значення.

  • Мова символів: Значення кольорів (золото, пурпур, лазур), тла та світла в іконі. Архітектура та духовний зміст іконостасу.

  • Цикл празників: Детальний розбір сюжетів від Благовіщення до Успіння. Богослов'я в образах Різдва, Богоявлення та Воскресіння.

  • Перемога над іконоборством: Історичний та догматичний захист ікони як свідчення про Боговтілення.

Added 18.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Related Books

All Books