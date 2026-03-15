ЯковКрекер Крекер - Наедине со Спасителем

Иисус избирает трех Своих учеников – Петра, Иакова Иоанна, выводит их из шума обыденной жизни и переносит в тишину уединения. Он желает быть наедине с ними одними. В течение шести дней слух их насыщен был людским говором и речью. Иисус же пожелал, чтобы они вновь приучились внимать только голосу Его. После трех дивных лет странствования с Ним, в течение коих они видели столько чудесных и великих дел Его, Он пожелал, чтобы взоры их были опять обращены на Славу и Величие Избравшего их Себе в сотрудники.

Он желал, чтобы их сердца, наполненные воспоминаниями о том, что через них совершил в других Иисус, вновь были бы проникнуты всей полнотой Личности Его и тем, чем Она стала для них в жизни. После тех картин человеческого бессилия, нищеты, страданий и растления, которые они с Ним познали, Иисус хотел их ввести глубже во всю полноту силы Своего любящего сердца и Всемогущества. Увидя воочию болезни и недуги своего народа, они должны были познать Исцелителя и Спасителя человечества! Странствуя с Ним они помогали и служили братиям своим. Ныне же Иисус, выведя их из людской толпы, в уединение, пожелал Сам помочь и служить им одним и посвятить их в самое сокровенное Его Бытия и Служения человечеству. Вот отчего Он отвёл их в сторону и остался наедине с ними.

Для самодовольных душ, беспечно живущих в мире, такое уединение со Спасителем всегда будет закрытой святыней. У них недостает понимания и дара восприимчивости для того, что нам открывается в такие минуты уединения со Спасителем. Этим я не желаю утверждать, что они принадлежат к тем, кто не способен воспринять благодать Божию вообще. Но таким душам Он лишен возможности даровать Свою благодать при такой обстановке и подобным способом. Господь таких душ посылает сначала на служение в мир, прежде чем поднять их на высоты Духа. Но тех, в которых Он видит возможность доверить им большие дары, Он наверное возьмёт с Собою в уединение, в присутствие Отца Своего. Блаженны тогда те слуги Божии, которые находят время последовать с Ним в уединение, когда Он позовет их. Они познают всю полноту благодати, которая открывается душе в такие святые часы наедине со Спасителем.

Яков Крекер - Наедине со Спасителем

«Свет на Востоке» 2000 г. – 90 c.

Главы 1 - 11