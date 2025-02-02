История Джулиана Креммерца начинается как минимум в 1747 г., когда Раймондо ди Сангро, принц Сан-Северо ( 1710-1771), став главой неаполитанского масонства, организовал внугренний круг ложи «Роза Великого Ордена», и разработал для него Традиционный Египетский Устав, коий лёг в основу школы, известной как Scala di Napoli; «Лестница Неаполя,) определила целое направление итальянского герметизма, остающееся живой ветвью традиции даже в наши дни. Основатель школы, Раймонда ди Сангро, был удивительным человеком масштаба Леонардо, и, на мой взгляд, совершенно необъясним тот факт, что о нём до сих пор нет ни одного мало-мальски серьёзного исследования, помимо статей в энциклопедиях и исторических документах масонства.

Его интеллектуальная биография являет нам ярчайший пример жизни ренессансного полимата, волею судеб родившегося в век первой Промышленной революции. Будучи молодым человеком, ди Сангро отличился в войне между Габсбургами и Бурбонами, при том не только как командующий, но и как военный инженер, построив пушку из лёгких материалов, которая имела радиус поражения больше, чем у существующих. Кроме того, он написал книгу Manuale di esercizi militari per la fanteri, посвящённую использованию инфантерии в военных действиях, которая заслужила признание многих военных стратегов. За свою относительно недолгую жизнь он сделал множество изобретений, так или иначе связанных с механикой: водяная помпа, способная подавать воду на любую высоту, карета-амфибия с механическим приводом, типографский пресс для цветной печати, даже уникальная система фейерверков - настолько разнообразно наследие принца Сан-Северо. Но всё это было не более чем хобби для подлинного Раймонда, алхимика и мага.

Джулиано Креммерц - Герметическая дверь

Д. М. Креммерц; пер. с итал. А. Горохова. - М.: MAGREB, 2021. - 148 с.

ISBN 978-5-9500498-7-3

Джулиано Креммерц - Герметическая дверь - Содержание

Лестница Неаполя

Обучающимся великому искусству

Дух века

О магии, о маге, о неизъяснимой тайне

Мир и человек в оккультной доктрине

Герметическая дверь