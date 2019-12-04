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Кремона – Августин из Гиппона

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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, History
Вот уже шестнадцать веков личность Августина, одна из самых внутренне богатых и значительных в истории Церкви, освещает путь людям, захваченным его проникновенными писаниями, завороженно следящим за его насыщенной и пылкой мыслью. Но череда совпадений и исторических дат привлекают сегодня наше внимание именно к жизни, биографии Августина — к перипетиям его земного бытия, в котором нашлось место для самых различных проявлений человеческого опыта и которое в своей высшей точке озарилось сиянием духа, преобразившем его в нового человека.

Карло Кремона – Августин из Гиппона – Разум и вера

Издательство Дочери св. Павла, 1995. — 304 с.

Карло Кремона – Августин из Гиппона – Разум и вера – Содержание

  • Предисловие кард. Карло Мария Мартини
  • Ночь в Гиппоне
  • Беспокойный ум
  • Через море
  • Рим: паломничество к истине
  • Разочарование в манихействе
  • Кризис призвания
  • Милан, его Дамаск
  • Аллегория бури
  • Свет Плотина
  • Рассказ Симплициана
  • Встреча с Амвросием
  • Глас ребенка
  • Путь веры
  • Сельская идиллия в Кассициаке
  • В Баптистерии Св. Иоанна ad Fontes
  • «Когда узрю лик Твой?»
  • Могила Моники
  • Возвращение в Африканскую землю
  • Монашеское братство в Тагасте
  • От монаха к священнику
  • Путешествие в неизведанное: апостолат
  • Епископ Гиппона
  • Труды пастырские
  • «Целокупный Христос»
  • Африканская Церковь
  • Сила мира
  • Горечь насилия
  • «Рим распятый»
  • В термах Гаргиллия
  • «Я останусь с вами»
  • «О граде Божием»
  • Аскетический идеал
  • Ответ Иннокентия
  • Стенка на стенку
  • «Дай мне, Господь, отдых мирный...»

Карло Кремона – Августин из Гиппона – Разум и вера – Труды пастырские

Августин все эти годы (с 391 по 397) трудился очень много. За апостольское служение он горячо принялся с тех пор, как стал священником, но теперь епископское достоинство налагало на него еще большую ответственность и призывало к еще большим трудам.
Это было время, весьма плодотворное в творческом отношении. Кроме «О разных вопросах к Симплициану», он создает или дописывает: «О пользе веры», «О двух душах», «Акты против Фортуната манихея», «О творении по буквальному смыслу» (незаконченное произведение, над которым он работал до 427 года), «О нагорной беседе Господней», «Псалом в противодействие Донату», а также «Против послания Доната», «Против Адиманта, ученика манихея», «Толкование некоторых мест из послания Апостола к Римлянам», «Толкование послания к Галатам», начало «Толкования послания к Римлянам», «О лжи», «Против послания манихея, которое называют основным», «О ратоборстве христианском», «О христианском учении». Уже сами названия указывают на глубину теологических и экзегетических познаний, приобретенных Августином за годы священства и епископства, а также на его необычайно мобильную тактику защиты и христианской истины от любых нападок.
Кроме того, он принимал участие в публичных прениях, произносил речи, писал письма, присутствовал на Соборах, выезжал из Гиппона в Тагаст, Мутугенну (местечко недалеко от Гиппона), нумидийскую Тубурсику, Карфаген, Цирту. В письмах встречаются колоритные подробности его странствий. Колоритные, разумеется, для нас; ему-то они порой причиняли боль.
Views 497
Rating 5.0 / 5
Added 04.12.2019
Author brat Kliment
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