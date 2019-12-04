Кремона – Августин из Гиппона
Вот уже шестнадцать веков личность Августина, одна из самых внутренне богатых и значительных в истории Церкви, освещает путь людям, захваченным его проникновенными писаниями, завороженно следящим за его насыщенной и пылкой мыслью. Но череда совпадений и исторических дат привлекают сегодня наше внимание именно к жизни, биографии Августина — к перипетиям его земного бытия, в котором нашлось место для самых различных проявлений человеческого опыта и которое в своей высшей точке озарилось сиянием духа, преобразившем его в нового человека.
Карло Кремона – Августин из Гиппона – Разум и вера
Издательство Дочери св. Павла, 1995. — 304 с.
Карло Кремона – Августин из Гиппона – Разум и вера – Содержание
- Предисловие кард. Карло Мария Мартини
- Ночь в Гиппоне
- Беспокойный ум
- Через море
- Рим: паломничество к истине
- Разочарование в манихействе
- Кризис призвания
- Милан, его Дамаск
- Аллегория бури
- Свет Плотина
- Рассказ Симплициана
- Встреча с Амвросием
- Глас ребенка
- Путь веры
- Сельская идиллия в Кассициаке
- В Баптистерии Св. Иоанна ad Fontes
- «Когда узрю лик Твой?»
- Могила Моники
- Возвращение в Африканскую землю
- Монашеское братство в Тагасте
- От монаха к священнику
- Путешествие в неизведанное: апостолат
- Епископ Гиппона
- Труды пастырские
- «Целокупный Христос»
- Африканская Церковь
- Сила мира
- Горечь насилия
- «Рим распятый»
- В термах Гаргиллия
- «Я останусь с вами»
- «О граде Божием»
- Аскетический идеал
- Ответ Иннокентия
- Стенка на стенку
- «Дай мне, Господь, отдых мирный...»
Карло Кремона – Августин из Гиппона – Разум и вера – Труды пастырские
Августин все эти годы (с 391 по 397) трудился очень много. За апостольское служение он горячо принялся с тех пор, как стал священником, но теперь епископское достоинство налагало на него еще большую ответственность и призывало к еще большим трудам.
Это было время, весьма плодотворное в творческом отношении. Кроме «О разных вопросах к Симплициану», он создает или дописывает: «О пользе веры», «О двух душах», «Акты против Фортуната манихея», «О творении по буквальному смыслу» (незаконченное произведение, над которым он работал до 427 года), «О нагорной беседе Господней», «Псалом в противодействие Донату», а также «Против послания Доната», «Против Адиманта, ученика манихея», «Толкование некоторых мест из послания Апостола к Римлянам», «Толкование послания к Галатам», начало «Толкования послания к Римлянам», «О лжи», «Против послания манихея, которое называют основным», «О ратоборстве христианском», «О христианском учении». Уже сами названия указывают на глубину теологических и экзегетических познаний, приобретенных Августином за годы священства и епископства, а также на его необычайно мобильную тактику защиты и христианской истины от любых нападок.
Кроме того, он принимал участие в публичных прениях, произносил речи, писал письма, присутствовал на Соборах, выезжал из Гиппона в Тагаст, Мутугенну (местечко недалеко от Гиппона), нумидийскую Тубурсику, Карфаген, Цирту. В письмах встречаются колоритные подробности его странствий. Колоритные, разумеется, для нас; ему-то они порой причиняли боль.
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