Вот уже шестнадцать веков личность Августина, одна из самых внутренне богатых и значительных в истории Церкви, освещает путь людям, захваченным его проникновенными писаниями, завороженно следящим за его насыщенной и пылкой мыслью. Но череда совпадений и исторических дат привлекают сегодня наше внимание именно к жизни, биографии Августина — к перипетиям его земного бытия, в котором нашлось место для самых различных проявлений человеческого опыта и которое в своей высшей точке озарилось сиянием духа, преобразившем его в нового человека.

Карло Кремона – Августин из Гиппона – Разум и вера

Издательство Дочери св. Павла, 1995. — 304 с.

Карло Кремона – Августин из Гиппона – Разум и вера – Содержание

Предисловие кард. Карло Мария Мартини

Ночь в Гиппоне

Беспокойный ум

Через море

Рим: паломничество к истине

Разочарование в манихействе

Кризис призвания

Милан, его Дамаск

Аллегория бури

Свет Плотина

Рассказ Симплициана

Встреча с Амвросием

Глас ребенка

Путь веры

Сельская идиллия в Кассициаке

В Баптистерии Св. Иоанна ad Fontes

«Когда узрю лик Твой?»

Могила Моники

Возвращение в Африканскую землю

Монашеское братство в Тагасте

От монаха к священнику

Путешествие в неизведанное: апостолат

Епископ Гиппона

Труды пастырские

«Целокупный Христос»

Африканская Церковь

Сила мира

Горечь насилия

«Рим распятый»

В термах Гаргиллия

«Я останусь с вами»

«О граде Божием»

Аскетический идеал

Ответ Иннокентия

Стенка на стенку

«Дай мне, Господь, отдых мирный...»

Карло Кремона – Августин из Гиппона – Разум и вера – Труды пастырские

Августин все эти годы (с 391 по 397) трудился очень много. За апостольское служение он горячо принялся с тех пор, как стал священником, но теперь епископское достоинство налагало на него еще большую ответственность и призывало к еще большим трудам.

Это было время, весьма плодотворное в творческом отношении. Кроме «О разных вопросах к Симплициану», он создает или дописывает: «О пользе веры», «О двух душах», «Акты против Фортуната манихея», «О творении по буквальному смыслу» (незаконченное произведение, над которым он работал до 427 года), «О нагорной беседе Господней», «Псалом в противодействие Донату», а также «Против послания Доната», «Против Адиманта, ученика манихея», «Толкование некоторых мест из послания Апостола к Римлянам», «Толкование послания к Галатам», начало «Толкования послания к Римлянам», «О лжи», «Против послания манихея, которое называют основным», «О ратоборстве христианском», «О христианском учении». Уже сами названия указывают на глубину теологических и экзегетических познаний, приобретенных Августином за годы священства и епископства, а также на его необычайно мобильную тактику защиты и христианской истины от любых нападок.

Кроме того, он принимал участие в публичных прениях, произносил речи, писал письма, присутствовал на Соборах, выезжал из Гиппона в Тагаст, Мутугенну (местечко недалеко от Гиппона), нумидийскую Тубурсику, Карфаген, Цирту. В письмах встречаются колоритные подробности его странствий. Колоритные, разумеется, для нас; ему-то они порой причиняли боль.