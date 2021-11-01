Крестьянинов - Меннониты

Секта меннонитов за свои более чем 400 лет существования прошла довольно сложную историю, испытала на себе влияние различных социально-исторических условий и сумела сохраниться даже в обстановке социалистического строя. Меннонитство возникло в начале 30-х годов XVI века в Нидерландах. Это был период, когда целый ряд государств Западной Европы возвестили «начало капиталистической эры» . На смену отжившему феодальному способу производства шел новый капиталистический способ производства. Утверждение капиталистических производственных отношений проходило в ожесточенной борьбе различных классов и слоев населения. Оплотом феодализма в XVI веке, его верной защитницей была римско-католическая церковь. Поэтому в борьбе с феодализмом нарождающаяся буржуазия свой первый удар направляет против засилья папской власти.

В Европе в эту эпоху появилось множество течений, оппозиционных феодализму и его церкви, которые вошли в историю под названием протестантизма. Протестантизм связан с реформацией в западноевропейских странах, и в частности в Германии. Реформационное движение, порожденное всем комплексом социально-экономических противоречий, вытекавшим из разложения феодализма и первоначального развития капитализма, было чрезвычайно разношерстным и сложным. Но в нем в борьбе с консервативно-католическим лагерем четко выделялись два основных направления: бюргерско-умеренное и революционное, крестьянско-плебейское. Оба эти направления выражали свой протест, свои интересы языком религии, поскольку унаследованный массами в процессе многих сотен лет средневековья религиозный строй мышления являлся тогда преобладающей формой общественного сознания. «...Выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития...» — писал В. И. Ленин.

Народная реформация получила свое выражение в анабаптизме. Анабаптисты отрицали крещение в детском возрасте, считая его простым купанием, противоречащим евангелию и практике ранней христианской церкви. Они требовали повторного крещения в более позднем возрасте, когда человек становится сознательно мыслящим существом. Повторное крещение не религиозная причуда анабаптистов. Оно было связано с революционной программой борьбы против засилья государственной католической церкви, являлось боевым знаменем, под которым собирались братья и благодаря которому они могли узнавать своих. Лозунг перекрещенства приводил господствующие классы в трепет. Не случайно в Германии за повторное крещение в 1529 году назначалась смертная казнь. Анабаптисты стали активными участниками грандиозной Крестьянской войны в Германии в 1525 году, эмиссарами ее вождя Томаса Мюнцера (1490— 1525 годы), религиозная философия которого приближалась к атеизму, а политическая программа — к коммунизму. Он призвал восставших крестьян Средней и Южной Германии силой оружия установить справедливое царство божье на земле. Восстание было разгромлено, а Томас Мюнцер казнен. Но это не остановило радикальных настроений в рядах народной реформации. Почти десятью годами позже, в 1534 году, в вестфальском городе Мюнстере, близ Нидерландов, анабаптисты во главе с Яном Матисом и Иоганном Бокельзоном (Лейденским), захватив власть, создали примитивную христианско-коммунистическую общину. Мюнстерская коммуна в глазах городского плебса и крестьянства того времени представлялась прообразом «тысячелетнего царства Христова на земле». К мюнстерцам присоединились многие единомышленники из Голландии. 16 месяцев обороняли мюнстерцы свою коммуну от наседавших орд католических и протестантских князей. Восстание мюнстерцев было жестоко подавлено.

Крестьянинов - Меннониты

Москва 1967 Издательство политической литературы 225 с.

Крестьянинов - Меннониты - Содержание

Глава I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ. СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕННОНИТОВ

Рождение секты

Изгнанники

Внутренняя борьба и расколы

Меннониты и царизм

Зарубежные меннонитские центры и организации

Глава II. МЕННОНИТЫ В СССР

Меннонитские кооперативы

Эмиграционная кампания

Современные организации

Глава III. ИДЕОЛОГИЯ МЕННОНИТОВ

Библия в меннонитском толковании

Спасение верой

Христология

Эсхатология

Отношение к государству

Меннонитский пацифизм

Религиозный национализм

Мораль

Глава IV. КУЛЬТ И ОБРЯДНОСТЬ

Организация общин

Обряды

Богослужения

Проповеди

Меннонитские благовестники

Психология меннонита

Глава V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С МЕННОНИТАМИ