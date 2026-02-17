Книга Джона В. Кресвелла та Дж. Девіда Кресвелла «Дизайн дослідження» є фундаментальною працею, яка вважається «золотим стандартом» для дослідників у соціальних, поведінкових та гуманітарних науках. Автори пропонують комплексну структуру для порівняння трьох основних підходів: якісного, кількісного та змішаного методів. Головна ідея книги полягає в тому, що вибір методу залежить не від уподобань дослідника, а від природи досліджуваної проблеми, світоглядних позицій (парадигм) та аудиторії, для якої готується робота.

Автори детально розбирають кожен етап планування дослідження: від написання вступу та формулювання гіпотез до вибору теорії та методів збору даних. Книга вчить, як правильно обрати стратегію дослідження — наприклад, феноменологію чи обґрунтовану теорію для якісного підходу, або експериментальний дизайн для кількісного. Особлива увага приділяється відносно новому підходу — змішаним методам (mixed methods), де автори пояснюють, як інтегрувати цифрові дані та текстові описи для отримання максимально повної картини явища.

Цей посібник вирізняється високим ступенем практичності: він містить покрокові інструкції, зразки формулювань та чек-листи для перевірки якості дизайну дослідження. Кресвелли допомагають досліднику усвідомити свої філософські припущення (постпозитивізм, конструктивізм чи прагматизм) і пояснюють, як ці погляди впливають на кінцевий результат. Книга є незамінною для тих, хто прагне написати наукову роботу, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам методологічної строгості та логічної послідовності.

Джон В. Кресвелл, Дж. Девід Кресвелл - Дизайн дослідження: підходи на основі якісних, кількісних і змішаних методів

Перекл. Ігор Кобель, Тарас Кобель. - Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2022. - 284 с.

ISBN 978-617-7608-45-4

Джон В. Кресвелл, Дж. Девід Кресвелл - Дизайн дослідження – Зміст

Передмова

Допоміжна веб-сторінка

Подяки

Про авторів

Частина І. ПОПЕРЕДНІ МІРКУВАННЯ

Розділ 1 Вибір підходу до дослідження

Розділ 2 Огляд літератури

Розділ 3 Використання теорії

Розділ 4 Стратегії письма й етичні міркування

Частина II. ПРОЦЕС ДИЗАЙНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розділ 5 Вступ

Розділ 6 Формулювання мети дослідження

Розділ 7 Питання дослідження і гіпотези

Розділ 8 Кількісні методи

Розділ 9 Якісні методи

Розділ 10 Процедури змішаних методів

Післяслово перекладача й редактора

Глосарій

Список літератури

Іменний покажчик