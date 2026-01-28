Крейг - Самое начало
Эта книжка — для тех, кто не верит в Бога. Я надеюсь, что с её помощью те, кто ищет правды о Вселенной, познакомятся с её Творцом.
Несколько лет научных изысканий убедили меня, что вера в существование Бога — наиболее серьёзная из интеллектуальных позиций, доступных сегодня человеку. В этой работе я пытаюсь привести в краткой и по возможности убедительной форме некоторые доказательства в поддержку гипотезы о существовании Бога. Ведя разговор на популярном уровне, я старался не поступиться ни научностью ни точностью. Желающие рассмотреть некоторые из обсуждаемых здесь вопросов поглубже могут обратиться к моей диссертации «Космологический аргумент „Калам"».
Сразу оговорюсь, что в подобного рода книге существует одна опасность. Может создаться впечатление, что вера в Бога основана исключительно на рациональных доказательствах. А раз так, то читатель, который не сочтёт эти аргументы убедительными, может «махнуть рукой» на Бога. Это было бы серьёзной ошибкой. Да, Библия учит нас, что доказательства существования Бога имеются в природе вокруг нас. Но она учит также, что Дух Божий явственно «говорит» в душе каждого человека, призывая его к Богу.
Бог желает, чтобы все люди получили о Нём личное знание. Поэтому Он не оставил нас на произвол нашего собственного хитроумия: определять при помощи научных аргументов, существует ли Бог. Напротив, неоспоримое свидетельство Своего существования Он даёт каждому человеку — внутренним голосом Своего Духа. Кто желает встречи с Богом, на этот голос отзовётся. Кто безразличен или враждебен по отношению к Богу, принуждению подвергнут не будет.
Я поделюсь с вами некоторыми аргументами, которые мне кажутся убедительными, — в попытке показать вам, что Бог существует. Если они не убедят вас, то это вина не Бога, а моя. Это будет означать лишь то, что я неважный философ, а вовсе не то, что Бога нет. Конечно, я приложу все силы, чтобы представить вам серьёзные доказательства. Но в конечном счёте нам не с доказательствами придётся иметь дело, а с Самим Богом.
Уильям Крейг - Самое начало - Происхождение Вселенной и существование Бога
«Библиотека научной, духовной и философской литературы. Том 1.
Издание четвёртое, исправленное. Чикаго 1992, 78 с.
Уильям Крейг - Самое начало - Происхождение Вселенной и существование Бога - Содержание
Глава 1. ОДНО ИЗ ДВУХ (Есть Бог или нет - так ли это важно?)
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Вариант первый: Бога нет
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Вариант второй: Бог есть
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Самые первые итоги
Глава 2. БЫЛО ЛИ У ВСЕЛЕННОЙ НАЧАЛО? (С точки зрения философа)
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Схема дальнейших рассуждений
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Реальная бесконечность
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Прибавляя по одному
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Предварительные итоги
Глава 3. БЫЛО ЛИ У ВСЕЛЕННОЙ НАЧАЛО? (С точки зрения астрофизика)
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Расширение Вселенной
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Второй закон термодинамики
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Итоги по первому шагу
Глава 4. РАЗУМНАЯ ПРИЧИНА ВСЕЛЕННОЙ?
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Шаг второй, легкий
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Шаг третий (и последний)
Приложение. ЗНАНИЕ БОГА, или Зачем я написал эту книгу
Примечания
Список сокращений
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Коротко об авторе
Уильям Крейг - Самое начало - Происхождение Вселенной и существование Бога - 1. ОДНО ИЗ ДВУХ - Есть Бог или нет — так ли это важно?
Существует ли Бог?
Прежде чем приступить к поискам ответа на этот вопрос, надо разобраться в сути двух возможных вариантов и в вытекающих из них последствиях.
(Подчеркну ещё раз: в этой главе я хочу только посмотреть, чем чреват отрицательный ответ на этот вопрос и чем — положительный. Который из них истинен — нам пока неважно, об этом речь потом.)
Рассуждая логически, Бог либо существует, либо нет, и один вариант в корне отличается от другого.
Если Бога нет, жизнь можно считать абсурдной. Я понимаю, что это заявление неожиданное, и что вряд ли вы с ним согласны. Но не спешите в негодовании отбрасывать книгу. Давайте вместе подумаем.
Вариант первый: Бога нет.
Если нет Бога, человек обречён на смерть. Подобно всем другим биологическим организмам, он должен умереть, и его жизнь, без надежды на бессмертие, завершается могилой. Жизнь — это лишь искра в бескрайней тьме: появится, померцает и исчезнет навсегда. По сравнению с бесконечной протяжённостью времени срок человеческой жизни — лишь исчезающе краткое мгновение, но это всё, что нам здесь дано.
Все люди неизбежно предстают перед тем, что богослов Пауль Тиллих именует «угрозой небытия». Хотя я знаю, что сейчас существую, я знаю также, что когда-нибудь меня не станет, что я умру. Эта мысль ошеломляет и повергает в страх: подумать только — человек, кого я называю «я», который сегодня бесспорно жив, когда-нибудь перестанет существовать!
Я живо помню, как отец сказал мне в детстве, что когда-нибудь и я умру. Мне стало невыносимо страшно. Я заплакал. (Почему-то до того мне эта мысль не приходила в голову.) Отец утешал меня: мол, до смерти ещё далеко, — но это как-то не имело значения. Рано или поздно я умру, меня не будет, и этот неоспоримый факт потряс меня.
В конце концов я, как и все, попросту свыкся с этим. Нам всем приходится сжиться с неизбежным. Но детское прозрение остаётся истинным: как бы рано или поздно она ни пришла, мысль о смерти, угроза небытия должна повергать нас в ужас. Жизнь человека — лишь мгновенный переход из ничего в ничто.
Всё умирает на земле и в море, Но человек суровей осуждён: Он должен знать о смертном приговоре. Подписанном, когда он был рождён…
Смерть ожидает также и Вселенную. Учёные говорят нам, что Вселенная расширяется, что всё в ней разбегается всё дальше и дальше. По мере этого она всё больше и больше остывает, и её полезная энергия истощается. В конце концов все звёзды погаснут, и вся материя спрессуется в мёртвые звёзды и чёрные дыры. Не будет ни света, ни тепла, ни жизни — только трупы погасших звёзд и галактик, непрестанно разбегающиеся в бесконечную тьму и холодную глубь пространства; руины Вселенной.
Если Бога нет, если наша судьба предопределена и мы живём в ожидании неминуемой смертной казни, то разве не абсурдна наша жизнь? Без Бога и бессмертия она не имеет ни высшего, конечного смысла, ни ценности, ни цели. Рассмотрим вкратце каждую из этих трёх категорий.
Давно искал. спасибо