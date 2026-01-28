Эта книжка — для тех, кто не верит в Бога. Я надеюсь, что с её помощью те, кто ищет правды о Вселенной, познакомятся с её Творцом.

Несколько лет научных изысканий убедили меня, что вера в существование Бога — наиболее серьёзная из интеллектуальных позиций, доступных сегодня человеку. В этой работе я пытаюсь привести в краткой и по возможности убедительной форме некоторые доказательства в поддержку гипотезы о существовании Бога. Ведя разговор на популярном уровне, я старался не поступиться ни научностью ни точностью. Желающие рассмотреть некоторые из обсуждаемых здесь вопросов поглубже могут обратиться к моей диссертации «Космологический аргумент „Калам"».

Сразу оговорюсь, что в подобного рода книге существует одна опасность. Может создаться впечатление, что вера в Бога основана исключительно на рациональных доказательствах. А раз так, то читатель, который не сочтёт эти аргументы убедительными, может «махнуть рукой» на Бога. Это было бы серьёзной ошибкой. Да, Библия учит нас, что доказательства существования Бога имеются в природе вокруг нас. Но она учит также, что Дух Божий явственно «говорит» в душе каждого человека, призывая его к Богу.

Бог желает, чтобы все люди получили о Нём личное знание. Поэтому Он не оставил нас на произвол нашего собственного хитроумия: определять при помощи научных аргументов, существует ли Бог. Напротив, неоспоримое свидетельство Своего существования Он даёт каждому человеку — внутренним голосом Своего Духа. Кто желает встречи с Богом, на этот голос отзовётся. Кто безразличен или враждебен по отношению к Богу, принуждению подвергнут не будет.

Я поделюсь с вами некоторыми аргументами, которые мне кажутся убедительными, — в попытке показать вам, что Бог существует. Если они не убедят вас, то это вина не Бога, а моя. Это будет означать лишь то, что я неважный философ, а вовсе не то, что Бога нет. Конечно, я приложу все силы, чтобы представить вам серьёзные доказательства. Но в конечном счёте нам не с доказательствами придётся иметь дело, а с Самим Богом.

Уильям Крейг - Самое начало - Происхождение Вселенной и существование Бога

«Библиотека научной, духовной и философской литературы. Том 1.

Издание четвёртое, исправленное. Чикаго 1992, 78 с.

Уильям Крейг - Самое начало - Происхождение Вселенной и существование Бога - Содержание

Глава 1. ОДНО ИЗ ДВУХ (Есть Бог или нет - так ли это важно?)

Вариант первый: Бога нет

Вариант второй: Бог есть

Самые первые итоги

Глава 2. БЫЛО ЛИ У ВСЕЛЕННОЙ НАЧАЛО? (С точки зрения философа)

Схема дальнейших рассуждений

Реальная бесконечность

Прибавляя по одному

Предварительные итоги

Глава 3. БЫЛО ЛИ У ВСЕЛЕННОЙ НАЧАЛО? (С точки зрения астрофизика)

Расширение Вселенной

Второй закон термодинамики

Итоги по первому шагу

Глава 4. РАЗУМНАЯ ПРИЧИНА ВСЕЛЕННОЙ?

Шаг второй, легкий

Шаг третий (и последний)

Приложение. ЗНАНИЕ БОГА, или Зачем я написал эту книгу

Примечания

Список сокращений

Коротко об издателях

Коротко об авторе

Уильям Крейг - Самое начало - Происхождение Вселенной и существование Бога - 1. ОДНО ИЗ ДВУХ - Есть Бог или нет — так ли это важно?

Существует ли Бог?

Прежде чем приступить к поискам ответа на этот вопрос, надо разобраться в сути двух возможных вариантов и в вытекающих из них последствиях.

(Подчеркну ещё раз: в этой главе я хочу только посмотреть, чем чреват отрицательный ответ на этот вопрос и чем — положительный. Который из них истинен — нам пока неважно, об этом речь потом.)

Рассуждая логически, Бог либо существует, либо нет, и один вариант в корне отличается от другого.

Если Бога нет, жизнь можно считать абсурдной. Я понимаю, что это заявление неожиданное, и что вряд ли вы с ним согласны. Но не спешите в негодовании отбрасывать книгу. Давайте вместе подумаем.

Вариант первый: Бога нет.

Если нет Бога, человек обречён на смерть. Подобно всем другим биологическим организмам, он должен умереть, и его жизнь, без надежды на бессмертие, завершается могилой. Жизнь — это лишь искра в бескрайней тьме: появится, померцает и исчезнет навсегда. По сравнению с бесконечной протяжённостью времени срок человеческой жизни — лишь исчезающе краткое мгновение, но это всё, что нам здесь дано.

Все люди неизбежно предстают перед тем, что богослов Пауль Тиллих именует «угрозой небытия». Хотя я знаю, что сейчас существую, я знаю также, что когда-нибудь меня не станет, что я умру. Эта мысль ошеломляет и повергает в страх: подумать только — человек, кого я называю «я», который сегодня бесспорно жив, когда-нибудь перестанет существовать!

Я живо помню, как отец сказал мне в детстве, что когда-нибудь и я умру. Мне стало невыносимо страшно. Я заплакал. (Почему-то до того мне эта мысль не приходила в голову.) Отец утешал меня: мол, до смерти ещё далеко, — но это как-то не имело значения. Рано или поздно я умру, меня не будет, и этот неоспоримый факт потряс меня.

В конце концов я, как и все, попросту свыкся с этим. Нам всем приходится сжиться с неизбежным. Но детское прозрение остаётся истинным: как бы рано или поздно она ни пришла, мысль о смерти, угроза небытия должна повергать нас в ужас. Жизнь человека — лишь мгновенный переход из ничего в ничто.

Всё умирает на земле и в море, Но человек суровей осуждён: Он должен знать о смертном приговоре. Подписанном, когда он был рождён…

Смерть ожидает также и Вселенную. Учёные говорят нам, что Вселенная расширяется, что всё в ней разбегается всё дальше и дальше. По мере этого она всё больше и больше остывает, и её полезная энергия истощается. В конце концов все звёзды погаснут, и вся материя спрессуется в мёртвые звёзды и чёрные дыры. Не будет ни света, ни тепла, ни жизни — только трупы погасших звёзд и галактик, непрестанно разбегающиеся в бесконечную тьму и холодную глубь пространства; руины Вселенной.

Если Бога нет, если наша судьба предопределена и мы живём в ожидании неминуемой смертной казни, то разве не абсурдна наша жизнь? Без Бога и бессмертия она не имеет ни высшего, конечного смысла, ни ценности, ни цели. Рассмотрим вкратце каждую из этих трёх категорий.