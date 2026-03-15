Крифт - Ангелы и демоны

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics

Крестным отцом этой книги стал курс, который я преподавал в Бостонском колледже, и назывался он «Ангелы, бесы, духи и чудеса». Он вызвал интерес не только у студентов, но и средств массовой информации.

Питер Крифт - Ангелы и демоны. Что мы действительно знаем о них?

Пер. с англ. — М.: Издательство ББИ, 2014. — х + 163 с.

ISBN 978-5-89647-315-2

Питер Крифт - Ангелы и демоны - Что мы действительно знаем о них - ВОПРОСЫ О ТОМ, ПОЧЕМУ АНГЕЛЫ ВЫЗЫВАЮТ У НАС ВОСХИЩЕНИЕ

1 Итак, я пролистываю эту книгу и мне интересно, почему я должен ее купить ? Что бы вы могли рассказать мне об ангелах в пределах одной страницы ?

  1. Они действительно существуют. Не только в нашем сознании или мифах, в наших символах или в нашей культуре. Они настолько же реальны, как ваша собака или ваша сестра, или электричество.

  2. Они присутствуют прямо здесь и сейчас, рядом с вами, читая вместе с вами эти строки.

  3. Они вовсе не милые, приятные, безмятежные, дружелюбные или «классные». Они грозные и устрашающие. Они огромные. Они воины.

  4. Они настоящие «инопланетяне», настоящие «супермены», абсолютно не такие, как мы. Они намного могущественнее любых созданий, описанных в научно-фантастических книгах.

  5. Они обладают блестящим умом, намного превосходящим ум Эйнштейна.

  6. Они буквально могут сдвинуть небеса и землю, если Бог позволит им это сделать.

  7. Существуют также злые ангелы, падшие ангелы, демоны или бесы. Это тоже не мифические создания. Одержимость бесами и экзорцизм — изгнание бесов — тоже реальны.

  8. Ангелы осведомлены о вас, даже если вы обычно не видите и не слышите их. Но вы можете общаться и разговаривать с ними, не произнося при этом ни слова.

  9. У вас действительно есть ваш «ангел-хранитель». Он есть у каждого.

  10. Ангелы часто приходят замаскированными. «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам», — таково предупреждение из самого старого и мудрого учебника жизни.

  11. Мы находимся на защищенной территории грандиозного поля битвы между ангелами и бесами, и оно простирается до бесконечности.

  12. Ангелы — это стражи, стоящие на перекрестках, где жизнь встречается со смертью. Они работают особенно упорно в моменты кризисов, накануне бедствий — спасая тела людей, их души и целые народы.

Related Books

All Books