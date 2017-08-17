Криминальные истории в Библии
Человеческие отношения - очень важный элемент в расследовании и наказании преступлений. Когда следователь и подозреваемый сидят друг напротив друга, они вступают в некие отношения. Когда дверь камеры закрывается за осужденным, общество к этому причастно. Неслучайно в хорошем детективном романе часто ставятся социальные вопросы.
Однако рассказы о преступлениях и о преступниках не имеют отношения лично к нам. Не противоречит ли это тому, что они целиком нас захватывают, когда мы их читаем или смотрим? Нет; как бы сильно мы в них не погрузились, в конце концов предстаем перед судом не мы. Кроме того, обычные детективы заканчиваются тем, что дело полностью раскрыто. Поэтому нам кажется, что можно понять наш хаотический мир; что можно восстановить и его, и наше равновесие. Только очень умные сыщики способны этого добиться, но мы снова и снова убеждаемся в том, что правда победит, а несправедливость рано или поздно будет наказана. Это помогает нам сохранять устойчивость чувств, даже если сердце у нас бьется сильнее. Когда мы закрываем книгу или выключаем телевизор, напряжение снимается облегчением и удовольствием.
По части напряжения, психологии, социальных проблем и нравственных ценностей детективные истории в Библии не менее интересны, чем современные романы. Хотя не все они отвечают критериям нынешней словесности, их читали и читают две с лишним тысяч лет. Многие сюжеты, в которых совершают, а потом раскрывают преступление, способны удовлетворить самых фанатичных поклонников детектива. Мы собрали двадцать пять историй, никоим образом не претендуя на то, что охватили, тем паче - исчерпали все, что есть. Однако здесь представлен широкий диапазон мотивов, от мелких посягательств на чужую собственность до одобренной государством массовой резни, от жадности, ревности и ненависти - до политических интриг. И преступники здесь разные, от разбойников с большой дороги до царей; жертвы же— и беззащитные женщины, и бесстрашные пророки. В каком-то смысле Библию можно читать как историю человеческих преступлений.
Детективные сюжеты в Библии редко сохраняют в тайне то, как совершено злодеяние; обычно не скрывают они и личность злоумышленника. В отличие от современных детективов мы уже во время чтения видим, что было. Напряжение в том, найдут ли преступника, как его обнаружат и кто призовет его к ответу. Нередко расследование проводит сам Бог или назначенное Им лицо, применяя разнообразные и необычные методы. Способности следователя, обычные для детективных историй, иногда достигают здесь уровня чуда.
Что побуждает Бога к расследованию и раскрытию преступлений? Справедливость. Всякое преступление - это мятеж против Того, Кто даровал людям жизнь и дал им правила справедливой, мирной жизни. Каждое злодеяние отражает самое первое из них - оскорбление, нанесенное Богу, которое стоило нам райского блаженства. Мы называем его «грехопадением».
Криминальные истории в Библии
Составитель Бертрам Зальцманн
Российское Библейское общество Москва. 2009
ISBN 978-5-85524-370-3
Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, Germany
Оригинальное издание опубликовано в Германии под названием «Kriminalgeschichten der Bibel»
Российское Библейское общество. Перевод на русский язык, 2008
Текст Библии:
Ветхий Завет: перевод с древнееврейского.
Российское Библейское общество, 1999-2008
Радостная Весть: Новый Завет в переводе с древнегреческого
Российское Библейское общество, 1998-2008
Криминальные истории в Библии - Содержание
- В Библии немало настоящих детективных историй
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Первое убийство
- Каин и Авель
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Родственник против родственника
- Злоупотребление доверием
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Иаков, Исаак, Исав
- Родичи обманывают друг друга
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Иаков, Лаван, Рахиль
- Попытка убийства, похищение и продажа в рабство
- Иосиф и его братья
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Царь против простого народа
- Попытка государственного переворота и массовая бойня
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Авимелех и жители Шехема
- Вымогательство
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Давид, Абигайль и Навал
- Похоть ведет к убийству
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Давид, Вирсавия, Урия
- Изнасилование и государственная измена
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Амнон, Тамар, Авессалом
- Попранная справедливость
- Ахав, Иезавель и Навот
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Мелкие преступления с серьезными последствиями
- Первая кража во всемирной истории
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Адам и Ева
- Кража Божьей собственности
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Ахан и Иисус Навин
- Жадность ведет к предательству
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Гиезий и Елисей
- Растрата и нанесение ущерба хозяйской собственности
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Богач и его управляющий
- Диверсия на пшеничном поле
- Богатый землевладелец и его тайный враг
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Насилие над беззащитной жертвой
- Изнасилование и возмездие
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Дина и Шехем
- Шантаж и клевета
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Сусанна и порочные судьи ,
- Разбой с тяжкими телесными повреждениями
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Преступление на большой дороге
- Заговор с целью убийства
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Злые виноградари
- Попытка убить заключенного
- Заговор против Павла
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Преступления, совершенные государством
- Массовые убийства по приказу царя
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Фараон и израильтяне в Египте
- Преследования инакомыслящего
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Иеремия и министры Седекии
- Религиозные гонения
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Навуходоносор и его наместники-евреи
- Геноцид, санкционированный государством
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Артаксеркс, Аман и Эсфирь
- Массовые убийства
- Убийца Ирод
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Долой Его!
- Судебное дело Иисуса
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Эпилог
- Роль Бога в библейских детективных историях
Криминальные истории в Библии - Первое убийство - Каин и Авель
Нет, не случайно в самых первых главах Библии рассказывается, как в первой человеческой семье брат убивает брата. С самого начала людям грозит опасность расшатать самые основы совместной и мирной жизни со своими братьями. К сожалению, это заложено в нашей природе. Опасность подстерегает все личные отношения, потому что мы способны к злу и не всегда можем устоять перед искушением. Это никоим образом не извиняет страшное преступление Каина, но рассказ о нем предостерегает нас, показывая нам, с чем сталкиваются люди и с чем они должны бороться.
Собственно, сталкиваются с этим не только люди, но и Бог. Ему тоже приходится иметь дело с преступлениями и с их последствиями. После исчезновения Авеля Он выступает в роли сыщика и, после очень короткого допроса, изобличает убийцу.
Рассказ о Каине - архетип, «первородный грех» человечества. Поэтому неслучайно, что в роли обвинителя должен выступить сам Бог. Он, Творец жизни, напрямую затронут убийством, ибо дар, который Он дал Авелю, похищен по злому умыслу Каина.
Но на этом история не кончается. Бог поступает с Каином довольно странно. Он не лишает его жизни и даже помечает особым знаком, чтобы его не убили другие. Без такой защиты Каин, несомненно, пал бы жертвой справедливости. Но Божье наказание - не воздаяние или месть; Он защищает жизнь, даже жизнь убийцы.
Чтобы подвести итог, скажем: даже когда предостережениями Бога пренебрегают и человек не в силах справиться с грехом, Бог остается Владыкой жизни и стремится ее сохранить (Бытие 4.1-16).
Ого, спасибо! Издания РБО!