Криминальные истории в Библии

Человеческие отношения - очень важный элемент в расследовании и наказании преступлений. Когда следователь и подозреваемый сидят друг напротив друга, они вступают в некие отношения. Когда дверь камеры закрывается за осужденным, общество к этому причастно. Неслучайно в хорошем детективном романе часто ставятся социальные вопросы.

Однако рассказы о преступлениях и о преступниках не имеют отношения лично к нам. Не противоречит ли это тому, что они целиком нас захватывают, когда мы их читаем или смотрим? Нет; как бы сильно мы в них не погрузились, в конце концов предстаем перед судом не мы. Кроме того, обычные детективы заканчиваются тем, что дело полностью раскрыто. Поэтому нам кажется, что можно понять наш хаотический мир; что можно восстановить и его, и наше равновесие. Только очень умные сыщики способны этого добиться, но мы снова и снова убеждаемся в том, что правда победит, а несправедливость рано или поздно будет наказана. Это помогает нам сохранять устойчивость чувств, даже если сердце у нас бьется сильнее. Когда мы закрываем книгу или выключаем телевизор, напряжение снимается облегчением и удовольствием.

По части напряжения, психологии, социальных проблем и нравственных ценностей детективные истории в Библии не менее интересны, чем современные романы. Хотя не все они отвечают критериям нынешней словесности, их читали и читают две с лишним тысяч лет. Многие сюжеты, в которых совершают, а потом раскрывают преступление, способны удовлетворить самых фанатичных поклонников детектива. Мы собрали двадцать пять историй, никоим образом не претендуя на то, что охватили, тем паче - исчерпали все, что есть. Однако здесь представлен широкий диапазон мотивов, от мелких посягательств на чужую собственность до одобренной государством массовой резни, от жадности, ревности и ненависти - до политических интриг. И преступники здесь разные, от разбойников с большой дороги до царей; жертвы же— и беззащитные женщины, и бесстрашные пророки. В каком-то смысле Библию можно читать как историю человеческих преступлений.

Детективные сюжеты в Библии редко сохраняют в тайне то, как совершено злодеяние; обычно не скрывают они и личность злоумышленника. В отличие от современных детективов мы уже во время чтения видим, что было. Напряжение в том, найдут ли преступника, как его обнаружат и кто призовет его к ответу. Нередко расследование проводит сам Бог или назначенное Им лицо, применяя разнообразные и необычные методы. Способности следователя, обычные для детективных историй, иногда достигают здесь уровня чуда.

Что побуждает Бога к расследованию и раскрытию преступлений? Справедливость. Всякое преступление - это мятеж против Того, Кто даровал людям жизнь и дал им правила справедливой, мирной жизни. Каждое злодеяние отражает самое первое из них - оскорбление, нанесенное Богу, которое стоило нам райского блаженства. Мы называем его «грехопадением».