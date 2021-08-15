Хайко Криммер - Комментарий к Библии - Послание колоссянам

1. Автор

Автором Послания колоссянам является апостол Павел, который дважды называет себя («Павел... Апостол Иисуса Христа...» — 1:1; «...я, Павел...» — 1:23) и собственноручно подписывается («...моею рукою, Павловок» — 4:18). Глава церкви в Колоссах, Епафрас, разыскал апостола Павла в Риме и описал ему ситуацию в колосской общине (см. Кол. 1:7 и сл.). Апостол полагал, что его Послание благотворно скажется на положении дел в общине и будет способствовать ее дальнейшему росту.

2. Адресат

Колоссы, один из важнейших городов римской провинции Асия, лежали в живописной плодородной долине реки Лик. Расположенные на одном из оживленных торговых путей Фригии, они долгое время оставались в числе самых цветущих и богатых городов Малой Азии. Христианская община в Колоссах была, по всей видимости, основана Епафрасом, сам же Павел здесь никогда не бывал. Послание колоссянам он написал, находясь в Риме, примерно в 62—63 гг. н. э., когда его заключение подходило к концу. В это же время им были написаны и послания Филимону, ефесянам и филиппийцам. Письмо было передано через Тихика, «возлюбленного брата и верного служителя... в Господе» (4:7), и сопровождавшего его Онисима, новообращенного раба из Колосс (см. Кол. 4:9).

3. Причина написания

Послание возникло по совершенно определенному поводу. Из рассказа Епафраса Павел узнал, что христиане в Колоссах обеспокоены участившимися в последнее время выступлениями лжеучителей из иудействующих, распространявших между членами церкви всякого рода ереси и ратовавших за новое учение. Они уверяли, что совершенная святость достигается только при непременном соблюдении иудейского закона, в том числе предписаний относительно праздников, пищи и обрезания (см. Кол. 2:11 — 16). К спасению «только Христом единым» они добавляли ветхозаветный иудейский постулат «и букву закона». Одновременно с ними здесь оказались и лжеучители-гностики, корни учения которых лежали в восточном мистицизме и греческой философии.

Им также казалось, что к спасительной личности Самого Христа следовало бы приложить еще кое-что: философские знания, доступные посвященным (см. Кол. 2:8), почитание ангелов как посредников (см. Кол. 2:18), соблюдение аскетических правил (см. Кол. 2:20 и сл.). И те и другие, посягая на веру во Христа единого, сотрясали основы вероучения. Не считая уместным подробно останавливаться на сути лжеучений и не углубляясь в абстрактную апологию, Павел пресекает любые попытки дополнить и исправить учение Господа. Благовествуя о личности и деле торжествующего Христа, он рисует перед колоссянами образ Того, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости» (2:3), и одновременно призывает их укрепиться в вере перед всякими соблазнителями. Лишь один Христос возвышается над всеми, и в Нем одном — вся полнота Божества (см. Кол. 2:9). Свет Христа, изливаясь, вынуждает меркнуть все прочее.