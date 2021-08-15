Криммер - Послание колоссянам
Популярное толкование новозаветных книг Писания, выполненное группой немецких лютеранских авторов
Хайко Криммер - Комментарий к Библии - Послание колоссянам
Пер. с нем. — СПб.: Свет на Востоке, 2003. — 240 с.
ISBN 5-93829-009-0
Heiko Krimmer «Kolosser-Brief» Hanssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart
Автор заключительной статьи П. Ф. Пеннер
Хайко Криммер - Комментарий к Библии - Послание колоссянам - Содержание
Предисловие к русскому изданию
- Поздние сочинения Ветхого Завета
- Некоторые сокращения, употребляемые в Комментарии
Краткое введение
A. Начало послания (1:1—2)
- Волей Божьей апостол (1:1)
- Верным братьям — благодать и мир от Господа (1:2—3)
Б. Христос — обитель всякой полноты (1:3—29)
- О познании Божьей благодати (1:36—8)
- О познании воли Христа во всякой
- премудрости и разумении духовном (1:9—14)
- О познании сущности Христа (1:15—20)
- О примирении с Богом во Христе (1:21—23)
- О познании Христа внутри нас (1:24—29)
B. Христос — тайна Бога (2:1—23)
- О познании тайны Христа (2:1—3)
- Об укоренении во Христе (2:4—7)
- О полноте во Христе (2:8—15)
- Держась Главы (2:16—19)
- Со Христом умерли (2:20—23)
Г. Христос - жизнь (3:1-4:6)
- Со Христом воскресли (3:1—4)
- Во Христе обновимся (3:5—11)
- Со Христом возлюбим (3:12—17)
- Как для Господа (3:18 — 4:1)
- Христом укрепимся (4:2—6)
Д. Христос — наш Господь (4:7—18)
- Будем знать друг о друге во Христе (4:7—9)
- Возревнуем друг о друге во Христе (4:10—14)
- Взаимные приветствия во Христе (4:15—18)
Рекомендации по работе над Посланием колоссянам
Петр Пеннер. Изучение Библии в свете современных методов
Хайко Криммер - Комментарий к Библии - Послание колоссянам - Краткое введение
1. Автор
Автором Послания колоссянам является апостол Павел, который дважды называет себя («Павел... Апостол Иисуса Христа...» — 1:1; «...я, Павел...» — 1:23) и собственноручно подписывается («...моею рукою, Павловок» — 4:18). Глава церкви в Колоссах, Епафрас, разыскал апостола Павла в Риме и описал ему ситуацию в колосской общине (см. Кол. 1:7 и сл.). Апостол полагал, что его Послание благотворно скажется на положении дел в общине и будет способствовать ее дальнейшему росту.
2. Адресат
Колоссы, один из важнейших городов римской провинции Асия, лежали в живописной плодородной долине реки Лик. Расположенные на одном из оживленных торговых путей Фригии, они долгое время оставались в числе самых цветущих и богатых городов Малой Азии. Христианская община в Колоссах была, по всей видимости, основана Епафрасом, сам же Павел здесь никогда не бывал. Послание колоссянам он написал, находясь в Риме, примерно в 62—63 гг. н. э., когда его заключение подходило к концу. В это же время им были написаны и послания Филимону, ефесянам и филиппийцам. Письмо было передано через Тихика, «возлюбленного брата и верного служителя... в Господе» (4:7), и сопровождавшего его Онисима, новообращенного раба из Колосс (см. Кол. 4:9).
3. Причина написания
Послание возникло по совершенно определенному поводу. Из рассказа Епафраса Павел узнал, что христиане в Колоссах обеспокоены участившимися в последнее время выступлениями лжеучителей из иудействующих, распространявших между членами церкви всякого рода ереси и ратовавших за новое учение. Они уверяли, что совершенная святость достигается только при непременном соблюдении иудейского закона, в том числе предписаний относительно праздников, пищи и обрезания (см. Кол. 2:11 — 16). К спасению «только Христом единым» они добавляли ветхозаветный иудейский постулат «и букву закона». Одновременно с ними здесь оказались и лжеучители-гностики, корни учения которых лежали в восточном мистицизме и греческой философии.
Им также казалось, что к спасительной личности Самого Христа следовало бы приложить еще кое-что: философские знания, доступные посвященным (см. Кол. 2:8), почитание ангелов как посредников (см. Кол. 2:18), соблюдение аскетических правил (см. Кол. 2:20 и сл.). И те и другие, посягая на веру во Христа единого, сотрясали основы вероучения. Не считая уместным подробно останавливаться на сути лжеучений и не углубляясь в абстрактную апологию, Павел пресекает любые попытки дополнить и исправить учение Господа. Благовествуя о личности и деле торжествующего Христа, он рисует перед колоссянами образ Того, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости» (2:3), и одновременно призывает их укрепиться в вере перед всякими соблазнителями. Лишь один Христос возвышается над всеми, и в Нем одном — вся полнота Божества (см. Кол. 2:9). Свет Христа, изливаясь, вынуждает меркнуть все прочее.
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