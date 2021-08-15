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Криммер - Послание колоссянам

Хайко Криммер - Комментарий к Библии - Послание колоссянам
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Популярное толкование новозаветных книг Писания, выполненное группой немецких лютеранских авторов

Хайко Криммер - Комментарий к Библии - Послание колоссянам

Пер. с нем. — СПб.: Свет на Востоке, 2003. — 240 с.
ISBN 5-93829-009-0
Heiko Krimmer «Kolosser-Brief» Hanssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart
Автор заключительной статьи П. Ф. Пеннер

Хайко Криммер - Комментарий к Библии - Послание колоссянам - Содержание

Предисловие к русскому изданию
  • Поздние сочинения Ветхого Завета
  • Некоторые сокращения, употребляемые в Комментарии
Краткое введение

A. Начало послания (1:1—2)

  • Волей Божьей апостол (1:1)
  • Верным братьям — благодать и мир от Господа (1:2—3)

Б. Христос — обитель всякой полноты (1:3—29)

  • О познании Божьей благодати (1:36—8)
  • О познании воли Христа во всякой
  • премудрости и разумении духовном (1:9—14)
  • О познании сущности Христа (1:15—20)
  • О примирении с Богом во Христе (1:21—23)
  • О познании Христа внутри нас (1:24—29)

B. Христос — тайна Бога (2:1—23)

  • О познании тайны Христа (2:1—3)
  • Об укоренении во Христе (2:4—7)
  • О полноте во Христе (2:8—15)
  • Держась Главы (2:16—19)
  • Со Христом умерли (2:20—23)

Г. Христос - жизнь (3:1-4:6)

  • Со Христом воскресли (3:1—4)
  • Во Христе обновимся (3:5—11)
  • Со Христом возлюбим (3:12—17)
  • Как для Господа (3:18 — 4:1)
  • Христом укрепимся (4:2—6)

Д. Христос — наш Господь (4:7—18)

  • Будем знать друг о друге во Христе (4:7—9)
  • Возревнуем друг о друге во Христе (4:10—14)
  • Взаимные приветствия во Христе (4:15—18)
Рекомендации по работе над Посланием колоссянам

Петр Пеннер. Изучение Библии в свете современных методов

Хайко Криммер - Комментарий к Библии - Послание колоссянам - Краткое введение

1. Автор
Автором Послания колоссянам является апостол Павел, который дважды называет себя («Павел... Апостол Иисуса Христа...» — 1:1; «...я, Павел...» — 1:23) и собственноручно подписывается («...моею рукою, Павловок» — 4:18). Глава церкви в Колоссах, Епафрас, разыскал апостола Павла в Риме и описал ему ситуацию в колосской общине (см. Кол. 1:7 и сл.). Апостол полагал, что его Послание благотворно скажется на положении дел в общине и будет способствовать ее дальнейшему росту.
2. Адресат
Колоссы, один из важнейших городов римской провинции Асия, лежали в живописной плодородной долине реки Лик. Расположенные на одном из оживленных торговых путей Фригии, они долгое время оставались в числе самых цветущих и богатых городов Малой Азии. Христианская община в Колоссах была, по всей видимости, основана Епафрасом, сам же Павел здесь никогда не бывал. Послание колоссянам он написал, находясь в Риме, примерно в 62—63 гг. н. э., когда его заключение подходило к концу. В это же время им были написаны и послания Филимону, ефесянам и филиппийцам. Письмо было передано через Тихика, «возлюбленного брата и верного служителя... в Господе» (4:7), и сопровождавшего его Онисима, новообращенного раба из Колосс (см. Кол. 4:9).
3. Причина написания
Послание возникло по совершенно определенному поводу. Из рассказа Епафраса Павел узнал, что христиане в Колоссах обеспокоены участившимися в последнее время выступлениями лжеучителей из иудействующих, распространявших между членами церкви всякого рода ереси и ратовавших за новое учение. Они уверяли, что совершенная святость достигается только при непременном соблюдении иудейского закона, в том числе предписаний относительно праздников, пищи и обрезания (см. Кол. 2:11 — 16). К спасению «только Христом единым» они добавляли ветхозаветный иудейский постулат «и букву закона». Одновременно с ними здесь оказались и лжеучители-гностики, корни учения которых лежали в восточном мистицизме и греческой философии.
Им также казалось, что к спасительной личности Самого Христа следовало бы приложить еще кое-что: философские знания, доступные посвященным (см. Кол. 2:8), почитание ангелов как посредников (см. Кол. 2:18), соблюдение аскетических правил (см. Кол. 2:20 и сл.). И те и другие, посягая на веру во Христа единого, сотрясали основы вероучения. Не считая уместным подробно останавливаться на сути лжеучений и не углубляясь в абстрактную апологию, Павел пресекает любые попытки дополнить и исправить учение Господа. Благовествуя о личности и деле торжествующего Христа, он рисует перед колоссянами образ Того, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости» (2:3), и одновременно призывает их укрепиться в вере перед всякими соблазнителями. Лишь один Христос возвышается над всеми, и в Нем одном — вся полнота Божества (см. Кол. 2:9). Свет Христа, изливаясь, вынуждает меркнуть все прочее.
Views 1 028
Rating 5.0 / 5
Added 15.08.2021
Author pikalov
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 6 months ago
А перезалить на другой сайт можно?
P
pikalov 6 months ago
Можно, но я не знаю как

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