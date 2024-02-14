Флорентиец Марсилио Фичино, живший в эпоху Возрождения, из- вестей как выдающийся переводчик и толкователь Платона и Плотина. Как философ он не был оценен по достоинству. Во многом, это связано с кажущимся недостатком оригинальности в его суждениях, так как в своей философии он придерживается традиций и исповедует доктрины Платона и древних платонистов. Если кто-то будет воспринимать такие утвержде ния буквально, он рискует придти к заключению, что все, что Фичино узнал от Платона и Плотина, можно встретить в более оригинальной и привлекательной форме у самих философов, а то, что можно назвать его собственными суждениями, не обладает большой значимостью. По такой же причине, согласно легенде, Халиф Омар приказал сжечь библиотеку в Александрии. На самом деле, простое возрождение угасшей традиции, без непосредственного влияния, веками оставалось явлением, не вызывающим большого интереса. Старые идеи подвергаются определенным изменениям не только под воздействием христианских и схоластических традиций или образа мышления самого Фичино, но даже при их сохранении в изначальной форме. Они не просто повторяются механически, но воссоздаются на основе новых и оригинальных взглядов, подкрепленные новым интеллектуальным содержанием.

Учитывая эту связь, может быть целесообразно изучить более подробно значимость интеллектуальной традиции по отношению к философии и ее истории. Все люди, как примитивного, так и цивилизованного общества, склонны задумываться о природе своего существования и его влиянии на реальность в целом, выражая свои предположения в форме мифов и поэзии, афоризмов и пословиц. Такие квазифилософские теории не всегда являются целостными или даже последовательными. Несмотря на видимую связь с определенным историческим контекстом, они не всегда опираются на какую-либо догматическую традицию. Можно сказать, что философия начинается лишь с появления сознательной попытки установить логическую связь в утверждениях и создать систематическое толкование реальности во всем многообразии ее аспектов и содержания. Систематическое исследование и понимание реальности во всем богатстве ее содержания недостижимо в рамках короткой жизни одного человека.

По этой причине философу приходится обращаться к теориям, идеям и концепциям, которые были сформулированы другими. Изучая их с точки зрения собственного восприятия реальности, он непременно отбросит все, что, по его мнению, лишено значимости, и разработает свою гипотетическую структуру вещей, которая, как он считает, содержит больше смысла. Так, переходя от одной «системы» к другой во время философского изучения и обсуждения, идеи, одна или несколько, изменятся с точки зрения формы и действия, и, как следствие, поменяют свою внутреннюю структуру, принципы взаимодействия и внешнего влияния, подобно тому, как живой объект, подвергающийся физическим изменениям после рождения и смерти, может относиться к разным группам объектов. В результате подобного многократного обсуждения философская традиция развивается благодаря преемственности мыслителей, которые разделяют общий «фонд» основных постулатов, используют общие материалы и формы выражения.

Так, существует западная традиция в философии, которая берет свое начало от Фалеса и продолжается до сих пор. Точнее говоря, на протяжении множества столетий можно наблюдать присутствие традиций Платона и Аристотеля. Когда мы говорим, что человек принадлежит философской традиции, мы не имеем в виду, что он просто повторяет идеи, которые разделяет, в этом случае его едва ли можно назвать философом. Мы имеем в виду, что он принимает некоторые идеи прошлого и рассматривает их с точки зрения той значимости, которую он им приписывает. Переосмысливая своих учителей и предшественников, он переводит их учение на новый язык, перестраивая его согласно собственным взглядам, изменяя те или иные детали, где-то опуская, а где-то добавляя важные элементы. В развитии философской традиции основные идеи не просто повторяются и передаются следующему поколению, они постоянно адаптируются к изменяющимся интеллектуальным реалиям и нуждаются в последователях и мыслителях.

Думать о Фичино следует именно как о представителе традиции Платона, но, концентрируя свое внимание на новых и оригинальных деталях его мышления, нельзя расценивать его как отдельную фигуру, а традиционные элементы не должны говорить о нем, как об обычном последователе традиционных идей. Наша попытка заключена в том, чтобы описать и объяснить особенности его выражения основных принципов платонизма.

Пауль Оскар Кристеллер - Марсилио Фичино

М.: Касталия, 2024. — 366 с.

ISBN 978-5-521-24006-7

Пауль Оскар Кристеллер - Марсилио Фичино – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АНГЛИЙСКОГО ИЗДАНИЯ

Часть I ВВЕДЕНИЕ

I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

II. МЕСТО ФИЧИНО В ИСТОРИИ

Часть II БЫТИЕ И ВСЕЛЕННАЯ

III. КОНЦЕПЦИЯ БЫТИЯ IV. БЫТИЕ И МЫШЛЕНИЕ V. СОВЕРШЕНСТВО МИРА VI. ИЕРАРХИЯ БЫТИЯ VII. ЕДИНСТВО МИРА VIII. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ IX. PRIMUM IN ALIQUO GENERE X. APPETITUS NATURALIS

Часть III ДУША И БОГ

XI. ВНУТРЕННИЙ ОПЫТ

XII. ПОЗНАНИЕ БОГА

XIII. ВОЛЯ И ЛЮБОВЬ

XIV. НРАВСТВЕННОСТЬ, ИСКУССТВО, РЕЛИГИЯ

XV. ТЕОРИЯ БЕССМЕРТИЯ

XVI. ЗЛО И ВНЕШНЯЯ ЖИЗНЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

Приложение II

БИБЛИОГРАФИЯ