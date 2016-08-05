Кристен - Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм
В начале XVI века гуманисты и теологи выступили против злоупотреблений католического духовенства и начали противоборство с ортодоксальной Церковью, ратуя за возвращение к истокам, простоте и искренности раннехристианской «религии Священного Писания». Во главе этого движения стояли такие известные реформаторы, как Лютер и немного позднее Кальвин. Их идеи распространились практически по всей Европе и разделили ее на два враждующих лагеря . Католическая церковь начала преследование инакомыслящих.
Варфоломеевская ночь стала кровавым прологом к длившимся почти сорок лет Религиозным войнам во Франции, конец которым положил знаменитый Нантский эдикт 1598 года. Но до эпохи мира и религиозной терпимости было еще далеко . Оливье Кристен проведет нас по Европе XVI века, охваченной Реформацией.
«Вы называете католической религией призывы людей убивать друг друга? Пожирать друг друга, грабить добро друг друга и мстить друг другу? Вы называете реформированной религией святотатство, убийства, воровство, грабеж, вы это называете реформой? Наши доктора говорят, что Иисус Христос не хотел, чтобы его апостолы распространяли веру с помощью оружия [...], и Господь совсем не хотел, чтобы такая святая религия была смешена с такими злодеяниями.» Жан де Монлюк, епископ Валенсии, 1563.
Кристен, Оливье - Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм
О. Кристен; пер. с фр. А. Китайцевой. - М.: ACT: Астрель, 2005. - 160 С.: ил.
ISBN 5-17-026150-0 (ООО .Издательство ACT.)
ISBiN 5-271-11587-9 (ООО Издательство Астрель)
ISBiN 5-271-11587-9 (ООО Издательство Астрель)
ISBN 2-07-053228-3 (фр.)
Кристен, Оливье - Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм - Содержание
I ОБНОВЛЕНИЕ ИЛИ РЕФОРМА?
- Средневековая ересь
- Спасти свою душу
- Триумф смерти
- Злоупотребления папской власти
- Раздор среди верующих
- Духовное обновление
- Переводы Библии
- Эпоха гуманистов
- Эразм и переиздание текстов
II ЛЮТЕР И РЕФОРМА
- Монах из Эрфурта
- Страсти Христовы
- Заклеймить торговлю прощением!
- Папа приговаривает Лютера
- Вормский эдикт
- Под защитой принца
- Праведная и лживая Церкви
- Виноградник Господень
- Реформаторы
- Крестьянская война
- Разграбление Вейссенау
- Шмалькальденская лига
III КАЛЬВИН И РЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ
- Новая модель реформы
- Непримиримая религия
- Пасторы и доктора богословия
- Распространение кальвинизма
- Церковь Генриха VIII
- Против Римского папы
- В храме
IV КОНТРРЕФОРМАЦИЯ
- Ересь - это яд
- Разделенная Европа
- Основание Общества Иисуса
- Тридентский собор
- Религиозное искусство
- "Interim" Карла V
- Репрессии во Франции
- Всемогущая инквизиция
V СМУТА
- Жертвы веры
- Разграбление Лиона
- Партия гугенотов
- День Святого Варфоломея
- Убейте их всех!
- Политические убийства
- Во власти Лиги
- Генрих IV и Нантский эдикт
- Разделение Нидерландов
- Репрессии герцога Альбы
- Новые церкви
- Конфессиональное многообразие
СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДОКУМЕНТЫ
- Причины Реформации
- От евангелизма до кальвинизма
- Реформация и искусство
- Религиозное насилие: слова и дела
- Мировая религия
- Приложения
Оливье Кристен
Бывший студент Эколь Нормаль (Педагогического университета), преподаватель в университете Нанси и заместитель директора Французской исторической миссии в Гёттингене. Он работает над историей протестантизма и визуальными видами искусства в истории. Кристен издал на эту тему работу «Символическая революция: иконоборчество гугенотов (1991). На сегодняшний момент он вместе с Франсуа Боэсфлию готовит переиздание трактата Жана Моланюса о святых образах.
"1503 году епископ Бале должен был устыдить священников своей епархии и просить впредь: «не завивать волосы с помощью железа, не предаваться торговле в церкви, не содержать питейных лавочек». Но новизна происходящего заключалась не в этих, хорошо всем известных злоупотреблениях, а в скандале, который они вызвали, и в попытках исправить положение, которое они спровоцировали. Конечно, Реформация зародилась не как следствие насмешек над недостатками Церкви, она, прежде всего, отвечала религиозным чаяниям христиан в позднем Средневековье."
Спасибо!