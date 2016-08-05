В начале XVI века гуманисты и теологи выступили против злоупотреблений католического духовенства и начали противоборство с ортодоксальной Церковью, ратуя за возвращение к истокам, простоте и искренности раннехристианской «религии Священного Писания». Во главе этого движения стояли такие известные реформаторы, как Лютер и немного позднее Кальвин. Их идеи распространились практически по всей Европе и разделили ее на два враждующих лагеря . Католическая церковь начала преследование инакомыслящих.

Варфоломеевская ночь стала кровавым прологом к длившимся почти сорок лет Религиозным войнам во Франции, конец которым положил знаменитый Нантский эдикт 1598 года. Но до эпохи мира и религиозной терпимости было еще далеко . Оливье Кристен проведет нас по Европе XVI века, охваченной Реформацией.

«Вы называете католической религией призывы людей убивать друг друга? Пожирать друг друга, грабить добро друг друга и мстить друг другу? Вы называете реформированной религией святотатство, убийства, воровство, грабеж, вы это называете реформой? Наши доктора говорят, что Иисус Христос не хотел, чтобы его апостолы распространяли веру с помощью оружия [...], и Господь совсем не хотел, чтобы такая святая религия была смешена с такими злодеяниями.» Жан де Монлюк, епископ Валенсии, 1563.



Кристен, Оливье - Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм

О. Кристен; пер. с фр. А. Китайцевой. - М.: ACT: Астрель, 2005. - 160 С.: ил.

ISBN 5-17-026150-0 (ООО .Издательство ACT.)

ISBiN 5-271-11587-9 (ООО Издательство Астрель)

ISBN 2-07-053228-3 (фр.)

Кристен, Оливье - Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм - Содержание

I ОБНОВЛЕНИЕ ИЛИ РЕФОРМА?

Средневековая ересь

Спасти свою душу

Триумф смерти

Злоупотребления папской власти

Раздор среди верующих

Духовное обновление

Переводы Библии

Эпоха гуманистов

Эразм и переиздание текстов

II ЛЮТЕР И РЕФОРМА

Монах из Эрфурта

Страсти Христовы

Заклеймить торговлю прощением!

Папа приговаривает Лютера

Вормский эдикт

Под защитой принца

Праведная и лживая Церкви

Виноградник Господень

Реформаторы

Крестьянская война

Разграбление Вейссенау

Шмалькальденская лига

III КАЛЬВИН И РЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ

Новая модель реформы

Непримиримая религия

Пасторы и доктора богословия

Распространение кальвинизма

Церковь Генриха VIII

Против Римского папы

В храме

IV КОНТРРЕФОРМАЦИЯ

Ересь - это яд

Разделенная Европа

Основание Общества Иисуса

Тридентский собор

Религиозное искусство

"Interim" Карла V

Репрессии во Франции

Всемогущая инквизиция

V СМУТА

Жертвы веры

Разграбление Лиона

Партия гугенотов

День Святого Варфоломея

Убейте их всех!

Политические убийства

Во власти Лиги

Генрих IV и Нантский эдикт

Разделение Нидерландов

Репрессии герцога Альбы

Новые церкви

Конфессиональное многообразие

СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДОКУМЕНТЫ

Причины Реформации

От евангелизма до кальвинизма

Реформация и искусство

Религиозное насилие: слова и дела

Мировая религия

Приложения

Оливье Кристен

Бывший студент Эколь Нормаль (Педагогического университета), преподаватель в университете Нанси и заместитель директора Французской исторической миссии в Гёттингене. Он работает над историей протестантизма и визуальными видами искусства в истории. Кристен издал на эту тему работу «Символическая революция: иконоборчество гугенотов (1991). На сегодняшний момент он вместе с Франсуа Боэсфлию готовит переиздание трактата Жана Моланюса о святых образах.

"1503 году епископ Бале должен был устыдить священников своей епархии и просить впредь: «не завивать волосы с помощью железа, не предаваться торговле в церкви, не содержать питейных лавочек». Но новизна происходящего заключалась не в этих, хорошо всем известных злоупотреблениях, а в скандале, который они вызвали, и в попытках исправить положение, которое они спровоцировали. Конечно, Реформация зародилась не как следствие насмешек над недостатками Церкви, она, прежде всего, отвечала религиозным чаяниям христиан в позднем Средневековье."