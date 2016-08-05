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Кристен - Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм

Кристен, Оливье. Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism
В начале XVI века гуманисты и теологи выступили против злоупотреблений католического духовенства и начали противоборство с ортодоксальной Церковью, ратуя за возвращение к истокам, простоте и искренности раннехристианской «религии Священного Писания». Во главе этого движения стояли такие известные реформаторы, как Лютер и немного позднее Кальвин. Их идеи распространились практически по всей Европе и разделили ее на два враждующих лагеря . Католическая церковь начала преследование инакомыслящих.
Варфоломеевская ночь стала кровавым прологом к длившимся почти сорок лет Религиозным войнам во Франции, конец которым положил знаменитый Нантский эдикт 1598 года. Но до эпохи мира и религиозной терпимости было еще далеко . Оливье Кристен проведет нас по Европе XVI века, охваченной Реформацией.
«Вы называете католической религией призывы людей убивать друг друга? Пожирать друг друга, грабить добро друг друга и мстить друг другу? Вы называете реформированной религией святотатство, убийства, воровство, грабеж, вы это называете реформой? Наши доктора говорят, что Иисус Христос не хотел, чтобы его апостолы распространяли веру с помощью оружия [...], и Господь совсем не хотел, чтобы такая святая религия была смешена с такими злодеяниями.» Жан де Монлюк, епископ Валенсии, 1563.

Кристен, Оливье - Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм

О. Кристен; пер. с фр. А. Китайцевой. - М.: ACT: Астрель, 2005. - 160 С.: ил.
ISBN 5-17-026150-0 (ООО .Издательство ACT.)
ISBiN 5-271-11587-9 (ООО Издательство Астрель)
ISBN 2-07-053228-3 (фр.)

Кристен, Оливье - Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм - Содержание

I ОБНОВЛЕНИЕ ИЛИ РЕФОРМА?
  • Средневековая ересь
  • Спасти свою душу
  • Триумф смерти
  • Злоупотребления папской власти
  • Раздор среди верующих
  • Духовное обновление
  • Переводы Библии
  • Эпоха гуманистов
  • Эразм и переиздание текстов
II ЛЮТЕР И РЕФОРМА
  • Монах из Эрфурта
  • Страсти Христовы
  • Заклеймить торговлю прощением!
  • Папа приговаривает Лютера
  • Вормский эдикт
  • Под защитой принца
  • Праведная и лживая Церкви
  • Виноградник Господень
  • Реформаторы
  • Крестьянская война
  • Разграбление Вейссенау
  • Шмалькальденская лига
III КАЛЬВИН И РЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ
  • Новая модель реформы
  • Непримиримая религия
  • Пасторы и доктора богословия
  • Распространение кальвинизма
  • Церковь Генриха VIII
  • Против Римского папы
  • В храме
IV КОНТРРЕФОРМАЦИЯ
  • Ересь - это яд
  • Разделенная Европа
  • Основание Общества Иисуса
  • Тридентский собор
  • Религиозное искусство
  • "Interim" Карла V
  • Репрессии во Франции
  • Всемогущая инквизиция
V СМУТА
  • Жертвы веры
  • Разграбление Лиона
  • Партия гугенотов
  • День Святого Варфоломея
  • Убейте их всех!
  • Политические убийства
  • Во власти Лиги
  • Генрих IV и Нантский эдикт
  • Разделение Нидерландов
  • Репрессии герцога Альбы
  • Новые церкви
  • Конфессиональное многообразие
СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДОКУМЕНТЫ
  • Причины Реформации
  • От евангелизма до кальвинизма
  • Реформация и искусство
  • Религиозное насилие: слова и дела
  • Мировая религия
  • Приложения

Оливье КристенОливье Кристен

Бывший студент Эколь Нормаль (Педагогического университета), преподаватель в университете Нанси и заместитель директора Французской исторической миссии в Гёттингене. Он работает над историей протестантизма и визуальными видами искусства в истории. Кристен издал на эту тему работу «Символическая революция: иконоборчество гугенотов (1991). На сегодняшний момент он вместе с Франсуа Боэсфлию готовит переиздание трактата Жана Моланюса о святых образах.
"1503 году епископ Бале должен был устыдить священников своей епархии и просить впредь: «не завивать волосы с помощью железа, не предаваться торговле в церкви, не содержать питейных лавочек». Но новизна происходящего заключалась не в этих, хорошо всем известных злоупотреблениях, а в скандале, который они вызвали, и в попытках исправить положение, которое они спровоцировали. Конечно, Реформация зародилась не как следствие насмешек над недостатками Церкви, она, прежде всего, отвечала религиозным чаяниям христиан в позднем Средневековье."
Views 2 055
Rating 4.9 / 5
Added 05.08.2016
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (7)

Comments (2 comments)

G
gios76 8 years ago

Спасибо!
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

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