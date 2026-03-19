Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кристенсон - Обретения через потери

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга Эвелин Кристенсон «Обретения через потери» посвящена тому, как трудности, испытания и жизненные потери могут стать источником духовного роста и внутреннего обновления. Автор показывает, что даже самые болезненные обстоятельства могут привести человека к более глубокому пониманию Божьего замысла и укреплению веры.

Опираясь на библейские принципы и реальные жизненные примеры, Кристенсон объясняет, как Бог способен превращать поражения и страдания в новые возможности и духовные приобретения. Книга помогает увидеть смысл в испытаниях и научиться доверять Богу даже в самых трудных ситуациях.

Издание будет полезно читателям, ищущим утешение, надежду и духовную поддержку, а также всем, кто стремится научиться воспринимать жизненные трудности как путь к внутреннему росту и обновлению.

Эвелин Кристенсон - Обретения через потери - Как повседневные беды и сокрушительные поражения могут превратиться в невероятные приобретения

Издание 3-е. - Пер. с англ. — Киев: Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2009. — 224 с.

ISBN 978-966-7698-30-0

Эвелин Кристенсон - Обретения через потери – Содержание

Посвящение

Находка

РАЗДЕЛ 1. Божий план ·«чтобы...

  • 1. Обретения через Божьи «чтобы»

  • 2. Обретения через потери в жизни апостола Павла

РАЗДЕЛ 2. Что вам по силам?

  • 3. То, что вам по силам,— ваши возможности

  • 4. То, что вам по силам,— ваш потенциал

РАЗДЕЛ 3. Вначале — потеря, затем — обретение

  • 5. Одиночество

  • 6. Является ли смерть обретением?

  • 7. Покинутые

РАЗДЕЛ 4. Жизненные парадоксы потерянных прав

  • 8. Потеря моего права распоряжаться своей жизнью

  • 9. Потеря моего права на то, чтобы не прощать

  • 10. Потеря моего права на свои деньги

  • 11. Потеря моего права на то, чтобы быть духовно слабым христианином

  • 12. Потеря моего права на то, чтобы быть свободным от страданий

Эпилог

Руководство по изучению в малых группах

Views 48
Rating
Added 19.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

