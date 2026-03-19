Книга Эвелин Кристенсон «Обретения через потери» посвящена тому, как трудности, испытания и жизненные потери могут стать источником духовного роста и внутреннего обновления. Автор показывает, что даже самые болезненные обстоятельства могут привести человека к более глубокому пониманию Божьего замысла и укреплению веры.

Опираясь на библейские принципы и реальные жизненные примеры, Кристенсон объясняет, как Бог способен превращать поражения и страдания в новые возможности и духовные приобретения. Книга помогает увидеть смысл в испытаниях и научиться доверять Богу даже в самых трудных ситуациях.

Издание будет полезно читателям, ищущим утешение, надежду и духовную поддержку, а также всем, кто стремится научиться воспринимать жизненные трудности как путь к внутреннему росту и обновлению.

Эвелин Кристенсон - Обретения через потери - Как повседневные беды и сокрушительные поражения могут превратиться в невероятные приобретения

Издание 3-е. - Пер. с англ. — Киев: Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2009. — 224 с.

ISBN 978-966-7698-30-0

Эвелин Кристенсон - Обретения через потери – Содержание

Посвящение

Находка

РАЗДЕЛ 1. Божий план ·«чтобы...

1. Обретения через Божьи «чтобы»

2. Обретения через потери в жизни апостола Павла

РАЗДЕЛ 2. Что вам по силам?

3. То, что вам по силам,— ваши возможности

4. То, что вам по силам,— ваш потенциал

РАЗДЕЛ 3. Вначале — потеря, затем — обретение

5. Одиночество

6. Является ли смерть обретением?

7. Покинутые

РАЗДЕЛ 4. Жизненные парадоксы потерянных прав

8. Потеря моего права распоряжаться своей жизнью

9. Потеря моего права на то, чтобы не прощать

10. Потеря моего права на свои деньги

11. Потеря моего права на то, чтобы быть духовно слабым христианином

12. Потеря моего права на то, чтобы быть свободным от страданий

Эпилог

Руководство по изучению в малых группах