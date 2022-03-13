Брайан Кристиан - Алгоритмы для жизни - Простые способы принимать верные решения

Существует определенный набор проблем, с которыми сталкиваются все, – проблем, которые обусловлены непосредственно тем фактом, что наша жизнь ограничена определенным пространством и временным отрезком. Что мы должны сделать, а за что лучше не браться сегодня или через 10 лет? До какой степени стоит пустить все на самотек и как понять, что упорядоченность становится чрезмерной? Где находится баланс между привнесением в жизнь нового опыта и следованием излюбленным привычкам, который поможет взять от жизни все?

Каждому из нас может казаться, что его проблемы особенные, однако это не так. Более полувека назад программисты бились над решением задач, эквивалентных этим повседневным проблемам (и в большинстве случаев успешно их решали).

Как должен процессор распределить свое «внимание» таким образом, чтобы выполнить все запросы пользователя с минимальными затратами своих ресурсов и при этом максимально быстро? В какой момент процессор должен переключаться с одной задачи на другую и как много задач должны быть приоритетными? Как максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы памяти? Стоит ли продолжить собирать данные или необходимо действовать, используя уже имеющуюся информацию? Не каждому человеку под силу использовать по максимуму те возможности, которые он имеет в течение дня, тогда как компьютеры вокруг нас с легкостью решают многочисленные задачи за долю секунды. И здесь нам есть чему у них поучиться.

У многих слово «алгоритм» вызывает ассоциации с непостижимыми для ума операциями с большими данными, мировой политикой и большим бизнесом. Понятие «алгоритм» все чаще воспринимается как часть инфраструктуры современного мира и едва ли – в качестве источника практической мудрости в повседневной жизни.

Тем не менее алгоритм – это всего лишь ограниченная последовательность шагов, которая используется для решения какой-либо задачи. Задолго до того, как алгоритмы стали задействоваться в программировании, их начали применять люди.

Брайан Кристиан - Алгоритмы для жизни - Простые способы принимать верные решения

«Альпина Паблишер», 2017

ISBN 978-5-9614-4852-8

Брайан Кристиан - Алгоритмы для жизни - Содержание

Введение

1. Задача об оптимальной остановке

Задача об оптимальной остановке 2. Исследование и эксплуатация

Исследование и эксплуатация 3. Сортировка

Сортировка 4. Кеширование

Кеширование 5. Планирование

Планирование 6. Правило Байеса

Правило Байеса 7. Переподгонка

Переподгонка 8. Релаксация

Релаксация 9. Случайность

Случайность 10. Взаимодействие в сетях

Взаимодействие в сетях 11. Теория игр

Теория игр Заключение

Благодарности