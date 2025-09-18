Криворучко - Астрология - Исследование символики планет и Зодиака
Изучая любой раздел астрологии – базовые понятия, астрологию отношений, прогнозов, психологии, медицины, мифологии и пр., мы везде изучаем одни и те же принципы, проявленные в различных сферах жизни. Если говорить о поочередном изучении этих разделов, то информация каждого последующего будет повторением той же самой схемы, что позволяет более глубоко понять символ, скрытый за гранями этих разделов. У меня была студентка, которая, поступив на первый курс, одновременно пошла учиться еще на два спецкурса. И она говорила, что освоение материала в таком варианте представляется ей гораздо более эффективным, чем если бы она изучала эти курсы последовательно.
Параллельное изучение проявления символа в разных сферах жизни, с одной стороны, может быть непростым: надо шире открывать глаза и активнее включать парадоксальное мышление. Но, с другой стороны, понимание материала глубже. Как говорит современный французский философ Франсуа Жульен: «Чтобы понять античную философию, я выучил философию китайскую».
В этой книге наряду с изучением базовых понятий общей астрологии будут даваться материалы из других курсов. Это позволит сразу увидеть пространство символов, понять их многозначность и многовариантность проявления. Только так можно прийти к пониманию символа как единого принципа, который сам по себе не имеет конкретного предметного выражения, а существует так же, как, например, понятие числа в нашем сознании.
Павел Криворучко - Астрология - Исследование символики планет и Зодиака - Системный подход к изучению
ООО «Издательство АСТ», 2025 - 390 с.
Павел Криворучко - Астрология - Содержание
- От редакции
- От автора
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Введение
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Скрытая, внутренняя природа символа и внешние формы его проявления
- Предметы и числа
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Два уровня реальности – материальный и идеальный
- Археологический метод исследования культуры
- Логический метод исследования культуры
- Сочетание двух методов. Разрыв идеального и материального
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Уровень смысла
- Смысл – зона выбора и перехода от идеального к материальному
- Переход к материальному уровню – уровню реализации прогнозов
- Скрытая, внутренняя природа символа и внешние формы его проявления
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Формирование определения астрологии
- Первый фактор. Границы
- Второй фактор. Иерархия
- Третий фактор. Противоположность
- Соотношение «часть – целое»
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Астрология – явление культуры
- Критерий границы в оппозиции «природное – культурное»
- Выбор формы
- Способ различения формы и содержания
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Астрология – символическая система
- Слова и числа
- Множество форм по отношению к единому содержанию
- Водовороты первичных интуиций
- Рождение структуры. Базовые пары противопоставлений
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Астрология – знание о звездах
- Конструктор сознания
- Принцип дополнительности
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Астрология – итоговое определение
- Предмет, задачи и средства астрологии
- Критика астрологии
- Что выходит за границы астрологии
- Недоразумения при трактовке астрологических символов
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Природа символизма
- Структурные связи в организации системы
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Природа символа
- Определения символа
- Двухсторонняя структура символа
- Динамическая природа символа
- «Промежуточная земля»
- Сочетание противоположностей
- Секрет перевоплощения
- Приоритет промежуточной зоны
- «Черный квадрат» Малевича
- Уточнение определения культуры и символа. Игровое начало
- Пути к промежуточной зоне
- Роль символов в интерпретации карты. Итоги
- Схема «символ – интерпретации»
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Природа символических систем
- Изменение статуса символа в системе
- Промежуточная зона для символов
- Формирование системы. Роли одного символа в разных системах
- Единые принципы в многообразии форм
- Символ – связи форм. Символическая система – связи символов
- Три уровня проекции символов. Сознание – Время – Пространство
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Четыре правила построения символических систем
- Противоположность. Принцип пространства
- Инверсия. Принцип времени
- Приоритет. Принцип сознания
- Единство. Принцип подобия
- Символ четырех принципов
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Планеты и Зодиак. Построение символических систем
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Планеты
- Первый шаг. Три уровня. Пространство – Время – Сознание
- Второй шаг. Три оси. Пространство – Время – Сознание
- Третий шаг. Структура планет Солнечной системы
- Соответствие трех категорий «Пространство – Время – Сознание» трем парам Планет Солнечной системы. Первичные интерпретации
- Соответствие трех пар Планет константам в традициях культуры
- Трехчастная структура категорий «Пространство – Время – Сознание»
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Зодиак
- Целые и дробные числа. Идеальный и реальный уровни
- Совмещение на одном круге трех циклов «год – месяц – сутки»
- Зодиак – идеальная модель времени и пространства
- 13-й Знак Зодиака
- Тропический Зодиак
- Круг Знаков Зодиака и Круг Животных восточного календаря
- Сочетание идеальной модели Зодиака с реальным временем
- Этапы разделения идеального и материального начал в истории
- Границы пересечения идеального и материального уровней в Зодиаке
- Два варианта отображения Зодиака. Правосторонний и левосторонний
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Зодиак и Планеты
- Солнце – точка пересечения Ряда Планет и Круга Зодиака
- Ось Знаков Лев – Водолей. Тепловой цикл
- Четыре фазы теплового цикла
- Совмещение Ряда Планет и Круга Зодиака
- Единое и множественное. Обозначение границы
- Планеты
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Структура ряда планет. Базовые интерпретации
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Шесть первичных интерпретаций
- Единый процесс, лежащий в основе Пространства, Времени и Сознания
- Процесс сворачивания/разворачивания на уровне трех пар Планет
- Взаимозависимость противоположных начал
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Структуры Планет. Интерпретации
- Первая структура. «Венера – (Венера = Марс) – Марс»
- Вторая структура. «Солнце, Луна – (Солнце, Луна = Сатурн) – Сатурн»
- Третья структура. «Меркурий – (Меркурий = Юпитер) – Юпитер»
- Три линейки. Трактовка символов в сравнительной степени
- Шесть первичных интерпретаций
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Структуры Зодиака. Базовые интерпретации
- Предварительные замечания
- Общие и частные структуры Зодиака. Дедуктивный метод в анализе карты. Корректность формирования суждений
- Основание для введения базовых структур
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Первая структура. Независимое/Зависимое Начала
- Опорные точки Независимого/Зависимого Начал в Зодиаке
- Проявление Независимого и Зависимого Начал на трех уровнях
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Вторая структура. Эмоциональное/Рациональное Начала
- Опорные точки Эмоционального/Рационального Начал в Зодиаке
- Проявление Эмоционального и Рационального Начал на трех уровнях
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Третья структура. Входящее/Выходящее Начала
- Опорные точки Входящего/Выходящего Начал в Зодиаке
- Уточнения при использовании терминов женское/мужское
- Входящее и Выходящее Начала – фазы двух предыдущих структур
- Проявление Входящего и Выходящего Начал на трех уровнях
- Сочетание трех структур
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Четвертая структура. Стихии
- Стихии – производная структура от трех базовых
- Стихии-антагонисты
- Стихии на уровне психологии
- Еще раз о принципах построения символических соответствий
- Стихии на уровне физиологии
- Возможные недоразумения при разных критериях оценки
- Коррекция баланса Стихий
- Стихии на социальном уровне
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Пятая структура. Зоны
- Характеристики Зон на уровне Знаков Зодиака
- Декады
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Шестая структура. Знаки Зодиака
- Несколько замечаний перед характеристиками Знаков Зодиака
- Знаки Зодиака в интервале «Овен – Дева» – личное пространство
- Знаки Зодиака в интервале «Весы – Рыбы» – социальное пространство
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Заключение
- Об авторе
- Библиография
- Астрологическая Мастерская Павла Криворучко
- Примечания
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