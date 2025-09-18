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Криворучко - Астрология - Исследование символики планет и Зодиака

Павел Криворучко - Астрология - Исследование символики планет и Зодиака - Системный подход к изучению
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Изучая любой раздел астрологии – базовые понятия, астрологию отношений, прогнозов, психологии, медицины, мифологии и пр., мы везде изучаем одни и те же принципы, проявленные в различных сферах жизни. Если говорить о поочередном изучении этих разделов, то информация каждого последующего будет повторением той же самой схемы, что позволяет более глубоко понять символ, скрытый за гранями этих разделов. У меня была студентка, которая, поступив на первый курс, одновременно пошла учиться еще на два спецкурса. И она говорила, что освоение материала в таком варианте представляется ей гораздо более эффективным, чем если бы она изучала эти курсы последовательно.

Параллельное изучение проявления символа в разных сферах жизни, с одной стороны, может быть непростым: надо шире открывать глаза и активнее включать парадоксальное мышление. Но, с другой стороны, понимание материала глубже. Как говорит современный французский философ Франсуа Жульен: «Чтобы понять античную философию, я выучил философию китайскую».

В этой книге наряду с изучением базовых понятий общей астрологии будут даваться материалы из других курсов. Это позволит сразу увидеть пространство символов, понять их многозначность и многовариантность проявления. Только так можно прийти к пониманию символа как единого принципа, который сам по себе не имеет конкретного предметного выражения, а существует так же, как, например, понятие числа в нашем сознании.

Павел Криворучко - Астрология - Исследование символики планет и Зодиака - Системный подход к изучению

ООО «Издательство АСТ», 2025 - 390 с.

Павел Криворучко - Астрология - Содержание

  • От редакции
  • От автора
  • Введение
    • Скрытая, внутренняя природа символа и внешние формы его проявления
      • Предметы и числа
    • Два уровня реальности – материальный и идеальный
      • Археологический метод исследования культуры
      • Логический метод исследования культуры
      • Сочетание двух методов. Разрыв идеального и материального
    • Уровень смысла
      • Смысл – зона выбора и перехода от идеального к материальному
      • Переход к материальному уровню – уровню реализации прогнозов
  • Формирование определения астрологии
    • Первый фактор. Границы
    • Второй фактор. Иерархия
    • Третий фактор. Противоположность
    • Соотношение «часть – целое»
    • Астрология – явление культуры
      • Критерий границы в оппозиции «природное – культурное»
      • Выбор формы
      • Способ различения формы и содержания
    • Астрология – символическая система
      • Слова и числа
      • Множество форм по отношению к единому содержанию
      • Водовороты первичных интуиций
      • Рождение структуры. Базовые пары противопоставлений
    • Астрология – знание о звездах
      • Конструктор сознания
      • Принцип дополнительности
    • Астрология – итоговое определение
      • Предмет, задачи и средства астрологии
      • Критика астрологии
      • Что выходит за границы астрологии
      • Недоразумения при трактовке астрологических символов
  • Природа символизма
    • Структурные связи в организации системы
    • Природа символа
      • Определения символа
      • Двухсторонняя структура символа
      • Динамическая природа символа
      • «Промежуточная земля»
      • Сочетание противоположностей
      • Секрет перевоплощения
      • Приоритет промежуточной зоны
      • «Черный квадрат» Малевича
      • Уточнение определения культуры и символа. Игровое начало
      • Пути к промежуточной зоне
      • Роль символов в интерпретации карты. Итоги
      • Схема «символ – интерпретации»
    • Природа символических систем
      • Изменение статуса символа в системе
      • Промежуточная зона для символов
      • Формирование системы. Роли одного символа в разных системах
      • Единые принципы в многообразии форм
      • Символ – связи форм. Символическая система – связи символов
    • Три уровня проекции символов. Сознание – Время – Пространство
    • Четыре правила построения символических систем
      • Противоположность. Принцип пространства
      • Инверсия. Принцип времени
      • Приоритет. Принцип сознания
      • Единство. Принцип подобия
      • Символ четырех принципов
  • Планеты и Зодиак. Построение символических систем
    • Планеты
      • Первый шаг. Три уровня. Пространство – Время – Сознание
      • Второй шаг. Три оси. Пространство – Время – Сознание
      • Третий шаг. Структура планет Солнечной системы
      • Соответствие трех категорий «Пространство – Время – Сознание» трем парам Планет Солнечной системы. Первичные интерпретации
      • Соответствие трех пар Планет константам в традициях культуры
      • Трехчастная структура категорий «Пространство – Время – Сознание»
    • Зодиак
      • Целые и дробные числа. Идеальный и реальный уровни
      • Совмещение на одном круге трех циклов «год – месяц – сутки»
      • Зодиак – идеальная модель времени и пространства
      • 13-й Знак Зодиака
      • Тропический Зодиак
      • Круг Знаков Зодиака и Круг Животных восточного календаря
      • Сочетание идеальной модели Зодиака с реальным временем
      • Этапы разделения идеального и материального начал в истории
      • Границы пересечения идеального и материального уровней в Зодиаке
      • Два варианта отображения Зодиака. Правосторонний и левосторонний
    • Зодиак и Планеты
      • Солнце – точка пересечения Ряда Планет и Круга Зодиака
      • Ось Знаков Лев – Водолей. Тепловой цикл
      • Четыре фазы теплового цикла
      • Совмещение Ряда Планет и Круга Зодиака
      • Единое и множественное. Обозначение границы
  • Структура ряда планет. Базовые интерпретации
    • Шесть первичных интерпретаций
      • Единый процесс, лежащий в основе Пространства, Времени и Сознания
      • Процесс сворачивания/разворачивания на уровне трех пар Планет
      • Взаимозависимость противоположных начал
    • Структуры Планет. Интерпретации
      • Первая структура. «Венера – (Венера = Марс) – Марс»
      • Вторая структура. «Солнце, Луна – (Солнце, Луна = Сатурн) – Сатурн»
      • Третья структура. «Меркурий – (Меркурий = Юпитер) – Юпитер»
      • Три линейки. Трактовка символов в сравнительной степени
  • Структуры Зодиака. Базовые интерпретации
    • Предварительные замечания
    • Общие и частные структуры Зодиака. Дедуктивный метод в анализе карты. Корректность формирования суждений
    • Основание для введения базовых структур
    • Первая структура. Независимое/Зависимое Начала
      • Опорные точки Независимого/Зависимого Начал в Зодиаке
      • Проявление Независимого и Зависимого Начал на трех уровнях
    • Вторая структура. Эмоциональное/Рациональное Начала
      • Опорные точки Эмоционального/Рационального Начал в Зодиаке
      • Проявление Эмоционального и Рационального Начал на трех уровнях
    • Третья структура. Входящее/Выходящее Начала
      • Опорные точки Входящего/Выходящего Начал в Зодиаке
      • Уточнения при использовании терминов женское/мужское
      • Входящее и Выходящее Начала – фазы двух предыдущих структур
      • Проявление Входящего и Выходящего Начал на трех уровнях
      • Сочетание трех структур
    • Четвертая структура. Стихии
      • Стихии – производная структура от трех базовых
      • Стихии-антагонисты
      • Стихии на уровне психологии
      • Еще раз о принципах построения символических соответствий
      • Стихии на уровне физиологии
      • Возможные недоразумения при разных критериях оценки
      • Коррекция баланса Стихий
      • Стихии на социальном уровне
    • Пятая структура. Зоны
      • Характеристики Зон на уровне Знаков Зодиака
      • Декады
    • Шестая структура. Знаки Зодиака
      • Несколько замечаний перед характеристиками Знаков Зодиака
      • Знаки Зодиака в интервале «Овен – Дева» – личное пространство
      • Знаки Зодиака в интервале «Весы – Рыбы» – социальное пространство
  • Заключение
    • Об авторе
    • Библиография
    • Астрологическая Мастерская Павла Криворучко
  • Примечания
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Rating 3.5 / 5
Added 18.09.2025
Author brat Vadim
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3.5/5 (3)

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