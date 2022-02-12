«Почему было на Москве царствомъ быти и кто про тое весть что Москве Государствомъ слыти?» — таким летописно-былинным риторическим вопросом начинается одно из преданий о «зачале» Москвы. Автор этого средневекового предания и составители прочих посильно старались ответить на эти и другие вопросы, касающиеся ранней истории Москвы. Позже — уже в научный период нашей историографии — в изучении истории Москвы появляются и другие проблемы. Так, в 30-е годы XIX в. ставится еще более неразрешимый вопрос, чем вопрос начала города: почему именно Москва стала в итоге центром формирующегося единого Русского государства ?

Ныне работам, обобщающим большие периоды и посвященным отдельным проблемам, несть числа. Труд по историографии Москвы (даже только эпохи Средневековья!) ждет своего исследователя. Предлагаемые читателю научно-исторические очерки посвящены Москве «достоличной» — времени от ее возникновения как малого рубежного городка-крепостцов до того, как она становится общерусским лидером в процессе, получившем в исторической литературе наименование собирания русских земель. Авторы посчитали возможным дать эту древне-средневековую историю Москвы на фоне грандиозного полотна общерусской средневековой истории, но так, чтобы везде оставался заметным, осязаемым вклад Москвы на всех этапах становления и развития Руси в XII–XV вв.

Кривошеев Юрий, Соколов Роман, Гусева Светлана - Москва в эпоху Средневековья: Очерки политической истории XII–XV столетий

СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та, 2021. 432 с.

ISBN 978-5-288-06172-1

Кривошеев Юрий, Соколов Роман, Гусева Светлана - Москва в эпоху Средневековья: Очерки политической истории XII–XV столетий - Содержание

ОТ АВТОРОВ

I МОСКВА ОТ КУЧКОВИЧЕЙ ДО ИВАНА III

Начало Москвы и Кучковичи

Москва и москвичи в борьбе городских общин во второй половине XII — начале XIII в.

Русь, Москва и Орда

Иван Калита и Московская земля

Москва и вечевые институты

«Татарский след» московских тысяцких Вельяминовых

«Басма лица его»

Источники

Литература

II МОСКВА И ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Владимирская епархия и Москва

Русская церковь, Москва и монголы

Москва и митрополиты

Московский великий князь и церковь

Флорентийская уния и московская автокефалия

Источники

Литература

III МОСКВА В КНЯЖЕСКИХ УСОБИЦАХ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XV ВЕКА

Феодальная война или княжеские усобицы: копья историков

Москва и Коломна

Звенигород и волости

Дмитров и волости

Источники

Литература

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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Литература

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ