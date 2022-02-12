Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кривошеев, Соколов, Гусева - Москва в эпоху Средневековья

Кривошеев Юрий, Соколов Роман, Гусева Светлана - Москва в эпоху Средневековья: Очерки политической истории XII–XV столетий
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Reference
«Почему было на Москве царствомъ быти и кто про тое весть что Москве Государствомъ слыти?» — таким летописно-былинным риторическим вопросом начинается одно из преданий о «зачале» Москвы. Автор этого средневекового предания и составители прочих посильно старались ответить на эти и другие вопросы, касающиеся ранней истории Москвы. Позже — уже в научный период нашей историографии — в изучении истории Москвы появляются и другие проблемы. Так, в 30-е годы XIX в. ставится еще более неразрешимый вопрос, чем вопрос начала города: почему именно Москва стала в итоге центром формирующегося единого Русского государства ?
Ныне работам, обобщающим большие периоды и посвященным отдельным проблемам, несть числа. Труд по историографии Москвы (даже только эпохи Средневековья!) ждет своего исследователя. Предлагаемые читателю научно-исторические очерки посвящены Москве «достоличной» — времени от ее возникновения как малого рубежного городка-крепостцов до того, как она становится общерусским лидером в процессе, получившем в исторической литературе наименование собирания русских земель. Авторы посчитали возможным дать эту древне-средневековую историю Москвы на фоне грандиозного полотна общерусской средневековой истории, но так, чтобы везде оставался заметным, осязаемым вклад Москвы на всех этапах становления и развития Руси в XII–XV вв.

Кривошеев Юрий, Соколов Роман, Гусева Светлана - Москва в эпоху Средневековья: Очерки политической истории XII–XV столетий

СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та, 2021. 432 с.
ISBN 978-5-288-06172-1

Кривошеев Юрий, Соколов Роман, Гусева Светлана - Москва в эпоху Средневековья: Очерки политической истории XII–XV столетий - Содержание

ОТ АВТОРОВ
I МОСКВА ОТ КУЧКОВИЧЕЙ ДО ИВАНА III
  • Начало Москвы и Кучковичи
  • Москва и москвичи в борьбе городских общин во второй половине XII — начале XIII в.
  • Русь, Москва и Орда
  • Иван Калита и Московская земля
  • Москва и вечевые институты
  • «Татарский след» московских тысяцких Вельяминовых
  • «Басма лица его»
  • Источники
  • Литература
II МОСКВА И ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
  • Владимирская епархия и Москва
  • Русская церковь, Москва и монголы
  • Москва и митрополиты
  • Московский великий князь и церковь
  • Флорентийская уния и московская автокефалия
  • Источники
  • Литература
III МОСКВА В КНЯЖЕСКИХ УСОБИЦАХ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XV ВЕКА
  • Феодальная война или княжеские усобицы: копья историков
  • Москва и Коломна
  • Звенигород и волости
  • Дмитров и волости
  • Источники
  • Литература
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • Источники
  • Литература
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Views 265
Rating 5.0 / 5
Added 12.02.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books