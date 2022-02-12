Кривошеев, Соколов, Гусева - Москва в эпоху Средневековья
«Почему было на Москве царствомъ быти и кто про тое весть что Москве Государствомъ слыти?» — таким летописно-былинным риторическим вопросом начинается одно из преданий о «зачале» Москвы. Автор этого средневекового предания и составители прочих посильно старались ответить на эти и другие вопросы, касающиеся ранней истории Москвы. Позже — уже в научный период нашей историографии — в изучении истории Москвы появляются и другие проблемы. Так, в 30-е годы XIX в. ставится еще более неразрешимый вопрос, чем вопрос начала города: почему именно Москва стала в итоге центром формирующегося единого Русского государства ?
Ныне работам, обобщающим большие периоды и посвященным отдельным проблемам, несть числа. Труд по историографии Москвы (даже только эпохи Средневековья!) ждет своего исследователя. Предлагаемые читателю научно-исторические очерки посвящены Москве «достоличной» — времени от ее возникновения как малого рубежного городка-крепостцов до того, как она становится общерусским лидером в процессе, получившем в исторической литературе наименование собирания русских земель. Авторы посчитали возможным дать эту древне-средневековую историю Москвы на фоне грандиозного полотна общерусской средневековой истории, но так, чтобы везде оставался заметным, осязаемым вклад Москвы на всех этапах становления и развития Руси в XII–XV вв.
Кривошеев Юрий, Соколов Роман, Гусева Светлана - Москва в эпоху Средневековья: Очерки политической истории XII–XV столетий
СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та, 2021. 432 с.
ISBN 978-5-288-06172-1
Кривошеев Юрий, Соколов Роман, Гусева Светлана - Москва в эпоху Средневековья: Очерки политической истории XII–XV столетий - Содержание
ОТ АВТОРОВ
I МОСКВА ОТ КУЧКОВИЧЕЙ ДО ИВАНА III
- Начало Москвы и Кучковичи
- Москва и москвичи в борьбе городских общин во второй половине XII — начале XIII в.
- Русь, Москва и Орда
- Иван Калита и Московская земля
- Москва и вечевые институты
- «Татарский след» московских тысяцких Вельяминовых
- «Басма лица его»
- Источники
- Литература
II МОСКВА И ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
- Владимирская епархия и Москва
- Русская церковь, Москва и монголы
- Москва и митрополиты
- Московский великий князь и церковь
- Флорентийская уния и московская автокефалия
- Источники
- Литература
III МОСКВА В КНЯЖЕСКИХ УСОБИЦАХ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XV ВЕКА
- Феодальная война или княжеские усобицы: копья историков
- Москва и Коломна
- Звенигород и волости
- Дмитров и волости
- Источники
- Литература
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Источники
- Литература
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