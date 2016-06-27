Кривошеин - Переписка с Афоном
Афон сыграл важную роль в судьбе архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина), и неслучайно он бережно хранил в отдельной папке письма, полученные от святогорцев, копии своих писем на Афон,связанные с афонскими делами документы и вырезки из газет.
Эту объёмную папку нашёл среди его бумаг протоиерей Павел Недосекин в 1991 году, когда только вступил в должность настоятеля храма свт.Николая в Брюсселе. Переписка архиепископа Василия с Афоном проливает свет на важные эпизоды жизни святогорских адресатов и самого владыки, на многие трудные эпизоды истории Святой Горы в XX веке, последствия которых явственно ощутимы и сегодня.
Большая часть писем и все документы публикуются впервые. Письма ещё не были тщательно сверены с оригиналами и изучены. Только перед настоящей публикацией была проведена их выверка, в ходе которой обнаружен ряд ошибок наборщиков, неверно прочитавших отдельные слова, а также опечатки. К тому же имели место два случая неправильного отнесения отдельных отрывков к конкретным письмам.
В настоящем издании переписка и документы публикуются полностью, без литературной правки и сокращений, кроме одного случая, когда необходимо было сохранить тайну письменной исповеди. Письма размещены в хронологическом порядке, который был соблюдён с небольшими исключениями в папке, где владыка Василий (Кривошеин) их хранил.
Некоторые письма без указания даты приблизительно датированы по упомянутым в них событиям либо помещены между теми письмами, между которыми их положил владыка Василий.
Архиепископ Василий (Кривошеин) - Переписка с Афоном - Письма и документы
Москва — Брюссель 2012
ISBN 978–5–904685–08–9
Архиепископ Василий (Кривошеин) - Переписка с Афоном - Письма и документы - Содержание
Архиепископ Василий (Кривошеин) и его афонские адресаты
- Афон в судьбе архиепископа Василия (Кривошеина)
- Схиархимандрит Илиан (Сорокин)
- Иеродиакон Давид (Цубер), в схиме Димитрий
- Схиархимандрит Гавриил (Легач)
- Архимандрит Авель (Македонов), в схиме Серафим
- Архимандрит Мисаил (Томин), в схиме Серафим
- Архиепископ Василий (Кривошеин)
Архиепископ Василий (Кривошеин) - Переписка с Афоном
Пояснения комментаторов
Письма
1. Монах Василий Томасу Виттемору. 10/23.12.1939
2. Монах Василий Томасу Виттемору. 20.07.1940
3. Монах Василий Томасу Виттемору. 22.09.1940
4. Священный Кинот архимандриту Иустину. 22.02.1955
5. Архимандрит Иустин Священному Киноту. 18.08.1955
6. Священный Кинот архимандриту Иустину. 21.09.1955
7. Иеродиакон Давид (Цубер) иеромонаху Василию. 12.12.1955
8. Архимандрит Илиан (Сорокин) архиепископу Василию. 28.02.1961
9. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 15.03.1961
10. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 26.06.1961
11. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 14.10.1961
12. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 25.10.1961
13. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 7.12.1961
14. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 3.05.1962
15. Архиепископ Василий архиепископу Никодиму (Ротову). 25.06.1962
16. Монах Александр Лавриот архиепископу Василию
17. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 22.06.1962
18. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 27.07.1962
19. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 19.09.1962
20. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 2.12.1962
21. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 21.01.1963
22. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 5/28.06.1963
23. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 15.05.1963
24. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 06.1963
25. Игумен Илиан Вселенскому Патриарху Афинагору. 13/26.06.1963
26. Игумен Илиан — в редакцию газеты «Фессалоники». 18.06.1963
27. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 23.06.1963
28. Анонимный насельник Афона архиепископу Василию. 23.07.1963
29. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 12.12.1964
30. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 5.02.1964
31. Проект письма игумена Илиана министру иностранных дел Греции, составленный архиепископом Василием. 02.1964
32. Проект письма игумена Илиана Вселенскому Патриарху Афинагору, составленный архиепископом Василием. 02.1964
33. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 04.1964 .
34. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 3.07.1964
35. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 16.12.1964
36. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 6/19.03.1965
37. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 17/30.03.1965
38. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 29.03/11.04.1965
39. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 31.03.1965
40. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 2/15.06.1965
41. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 12.10.1965
42. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 12.10.1965
43. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 7.04.1966
44. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 1966
45. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 4.08.1966
46. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 20.10.1966
47. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 16.12.1966
48. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 16.01.1967
49. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 7.04.1967
50. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 05.1967
51. Александр Папаянни архимандриту Софронию (Сахарову). 8.06.1967
52. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 12.18.1967
53. Архиепископ Василий архимандриту Илиану. 28.08/10.09.1967
54. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 17.09.1967
55. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 12.1967
56. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 24.03.1968
57. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 7.05.1968
58. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 3.11.1968
59. Архиепископ Василий архимандриту Илиану. 22.10/4.11.1968
60. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 11.1968
61. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 20.03.1969
62. Архиепископ Василий архимандриту Илиану. 20.07.1969
63. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 20.10.1969
64. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 12.08.1970
65. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 12.10.1970
66. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 2.11.1970
67. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 10.11.1970
68. Архимандрит Илиан архиепископу Василию
69. Архимандрит Авель (Македонов) архиепископу Василию. 01.1971
70. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 17/30.01.1971
71. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 19.01/1.02.1971
72. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 20.01.1971
73. Архимандрит Авель архиепископу Василию.3.02.1971
74. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду.7/20.02.1971
75. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 04.1971
76. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 04.1971
77. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 10/23.04.1971
78. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 17.04.1971
79. Иеромонах Ипполит (Халин) Священному Киноту. 18.04.1971
80. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду.19.04/2.05.1971
81. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 27.04/10.05.1971
82. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 1/14.05.1971
83. Архиепископ Василий архимандриту Гавриилу (Легачу). 17/30.07.1971
84. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 20.07/1.08.1971
85. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 4.08.1971
86. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 3/16.08.1971
87. Георг Штайн Священному Киноту. 14.07.1971
88. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 8/21.08.1971
89. Архиепископ Василий Георгу Штайну. 21.07.1971
90. Полномочие Георгу Штайну. 27.08.1971
91. Георг Штайн архиепископу Василию. 6.10.1971
92. Георг Штайн федеральному канцлеру Вилли Брандту. 6.10.1971
93. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 19.11.1971
94. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 18/31.12.1971
95. Архимандриты Гавриил и Авель архиепископу Василию. 12.1971
96. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 15/27.03.1972
97. Архимандриты Гавриил и Авель архиепископу Василию. 12.1972
98. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 5/18.04.1973
99. Архимандриты Гавриил и Авель архиепископу Василию. 04.1973
100. Архиепископ Василий архимандриту Гавриилу. 25.07/7.08.1973
101. Архиепископ Василий архимандриту Гавриилу. 12.1973
102. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 5/18.07.1974
103. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 20.06/3.07.1974
104. Иеродиакон Давид архиепископу Василию.16/29.07.1974
105. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 17/30.08.1974
106. Иеродиакон Давид архиепископу Василию.11/24.12.1974
107. Иеродиакон Давид архиепископу Василию.11/24.12.1974
108. Иеродиакон Давид архиепископу Василию.21.01/4.02.1975
109. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 25.01/7.02.1975
110. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 10/23.05.1975
111. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 9/22.06.1975
112. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 9/22.07.1975
113. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 21.07.1975
114. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 21.07/3.08.1975
115. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 13.08.1975
116. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 12.1975
117. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 8/21.03.1976
118. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 04.1976
119. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 3/16.07.1976
120. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 7/20.12.1976
121. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 8/21.12.1976
122. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 12.1976
123. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 25.01/7.02.1977
124. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 04.1977
125. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 04.1977
126–127. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 2/15.04.1977
128. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 3/16.05.1977
129. Митрополит Никодим (Ротов) архиепископу Василию. 2.08.1977
130. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 20.06/3.07.1977
131. Архиепископ Василий иеродиакон Давиду. 19.11.1977
132. Архимандрит Мисаил (Томин) архиепископу Василию. 1978
133. Архимандрит Мисаил архиепископу Василию. 12.1978
134. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 18/31.01.1979
135. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 26.01/8.02.1979
136. Архимандрит Мисаил архиепископу Василию. 1979
137. Архиепископ Василий архимандриту Мисаилу. 17/30.07.1979
138. Архимандрит Мисаил архиепископу Василию. 06–07.1979
139. Архиепископ Василий архимандриту Мисаилу. 13/26.08.1979
140. Архиепископ Василий архимандриту Иеремии (Алёхину). 14/27.09.1979
141. Иеромонах Антоний архиепископу Василию.
142. Архимандрит Мисаил архиепископу Василию. 12.1979
143. Архиепископ Василий архимандриту Мисаилу. 20.12.1979/2.01.1980
144. Архимандрит Мисаил архиепископу Василию. 1.04.1980
145. Архиепископ Василий архимандриту Мисаилу. 20.12.1979/2.01.1981
146. Архиепископ Василий архимандриту Мисаилу. 04.1981
147. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 04.1981
148. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 8/21.11.1981
149. Архиепископ Василий архимандриту Иеремии. 30.05/12.06.1982
Примечания и комментарии к переписке
Приложение 1. Документы и вырезки из газет, хранившиеся с письмами
1. Циркуляр Министерства иностранных дел Греции всем посольским и консульским органам. 19.04.1955
2. Программа празднования тысячелетия Святой Горы Афон. 7/20.03.1963
3. Вырезка из греческой газеты «Македония» 9.03.1963
4. Вырезка из газеты «Греческий север». 11.06.1974
Приложение 2. Письма и документы архимандрита Макария (Реутова)
Приложение 3. Письмо в редакцию издательства «СатисЪ»
Примечания и комментарии к приложениям
Упоминаемые исторические лица
Упоминаемые топонимы
Список сокращений и аббревиатур
Словарь редко употребляемых слов и терминов
Источники и литература
Архиепископ Василий (Кривошеин) - Переписка с Афоном - Письма и документы - Русский монастырь
10 (23) декабря 1939 г.
Дорогой мистер Виттемор, в преддверии великого и радостного христианского праздника посылаю Вам от отца игумена, от всех монахов нашего монастыря и от себя лично наши самые искренние и чистосердечные поздравления ко дню Рождества Христова, а также наилучшие пожелания в наступающем Новом, 1940 году. Помолимся Богу о том, чтобы Он нам послал в этом году благословенный мир. Мы все здесь молимся о мире и не теряем надежды, что Иисус Христос, Бог мира, остановит нынешнюю бурю до того, как она окажет огромное и непоправимое разрушительное воздействие на весь мир.
У нас от Вас нет никаких известий, но мы надеемся, что с Вами всё в порядке. Мы также надеемся, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, Вы были в состоянии плодотворно поработать в <соборе> Св. Софии. Мы, конечно, очень были бы рады увидеть результаты Вашей работы, и если отчёт о них был опубликован, очень просим Вас прислать его нам по возможности. Здесь мы живём в полном спокойствии. Господь послал нам в этом году как никогда хороший урожай оливок, и мы смогли заготовить много масла. Это очень важно для таких трудных времён, когда всё так подорожало, особенно сахар и чай. Моторная лодка мистера Крейна очень помогла нам в перевозке оливок от Крумицы до нашего монастыря. Если Вы увидите миссис Крейн, передайте ей наши горячие поздравления и искреннейшие пожелания на Новый год. Надеемся, что Бог поможет нам в трудное время. Да хранит Вас Господь! Ваш во Христе монах Василий
Русский монастырь
20 июля 1940 г. Дорогой мистер Виттемор, я был приятно и очень радостно удивлён, получив Ваше дорогое письмо из Стамбула от 6 июля: я не предполагал, что Вы сможете приехать туда в этом году и продолжить Вашу работу в Св. Софии. Как утешительно думать, что в печальные дни войны Ваши замечательные исследования не прерваны благодаря, я уверен, Вашей кипучей энергии. Я очень интересуюсь Вашими новыми находками изображений св. Софии и св. Иоанна Хризостома <(Златоуста)>.
Молоко и яйца для жителей восточной части были распределены между русскими монахами, как обычно, с молитвами за Вас и благодарностью за Вашу щедрость. Мы потратили на них (вместе со скитами) сто шестьдесят (160) долларов. Вы помните, я Вам писал в начале войны, что мой младший брат Кирилл был призван в армию французами, хотя он и не французский подданный. Всю зиму я регулярно получал от него письма, но после начала германского наступления в мае я не имел от него известий. Я серьёзно беспокоился за его жизнь и много молился Богу о его спасении (то же самое здесь делали не которые другие монахи по моей просьбе). Мысль, что он может быть убит в этой войне и ради цели, которая кажется мне несправедливой и нехорошей (я имею в виду создание нового Версаля на руинах Европы), эта мысль была ужасна и несносна для меня, но я никогда не терял упования на милость Божию.
И не сколько дней назад я был несказанно рад узнать, что мой брат жив и вне опасности. Он пишет мне из Германии, где находится на положении военнопленного. Он говорит, что немцы очень добры к нему, как в основном ко всем французским заключённым. Я благодарю Бога от всего сердца за спасение жизни моего брата и очень счастлив. До сих пор беспокоюсь о моей матери и брате Игоре, которые находились в Париже. С момента внезапного нападения Италии здесь не было получено ни одного письма из Франции,и я не представляю, где мой брат Игорь и моя мать. Надеюсь, им хватило благоразумия не покидать Париж. Хотя сейчас очень трудно посылать книги с Афона, я сделаю всё возможное, чтобы отправить Вам мои статьи. Наша жизнь здесь идёт пока спокойно и нормально, хотя всё чрезвычайно дорого и трудно достать.
Нас посещают всего лишь несколько иностранцев. Я не имею известий от господина Ермолова, но надеюсь, с ним всё в порядке. С начала войны в нашем монастыре гостит отец архимандрит Кассиан Безобразов, профессор Нового Завета в Богословском институте в Париже, очень обаятельный человек. Он надеется вернуться этой осенью в Париж. Мы продолжаем молиться о скором наступлении мира и окончании этой ужасной войны. С любовью о Господе монах Василий
АЛЕКСАНДР ЛАВРИОТ
(Лазаридис)
КАРЕЯ. СВЯТАЯ ГОРА
Ваше Преосвященство, возлюбленный о Господе владыка Василий, получением Вашего адреса я обязан нашему дорогому Алекс. Папаянни. Я попросил его обратиться к Вам с просьбой взять на себя, если это возможно, перевод предисловия И.Помяловского к греческому житию нашего преподобного отца Афанасия, которое было впервые издано в 1895 г. Мы приняли решение сделать факсимильное переиздание с добавлением маленького предисловия в начале, в котором будете упомянуты и Вы как переводчик. Надеюсь, что Вы пожелаете взять на себя сей труд во славу святого этого, и нашего народа, и на пользу христолюбивой паствы. Здесь нет второго экземпляра вышеназванной книги, чтобы я мог выслать Вам, но я уверен, что она есть в местных библиотеках. Предисловие составляет меньше двух страниц. Мы хотим, чтобы это памятное издание вышло к празднованию тысячелетия основания нашего святого монастыря.
Я высылаю Вам экземпляр моей последней вышедшей работы «Борьба и жертвы» о Македонском восстании 1854 года. Если Вам где–нибудь попадался на глаза эстамп гравюры Вашей обители, он был бы мне очень интересен как дополнение для моей готовящейся к публикации коллекции. Припадаю к Вашей деснице
С большой любовью и уважением
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