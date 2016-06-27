Афон сыграл важную роль в судьбе архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина), и неслучайно он бережно хранил в отдельной папке письма, полученные от святогорцев, копии своих писем на Афон,связанные с афонскими делами документы и вырезки из газет.

Эту объёмную папку нашёл среди его бумаг протоиерей Павел Недосекин в 1991 году, когда только вступил в должность настоятеля храма свт.Николая в Брюсселе. Переписка архиепископа Василия с Афоном проливает свет на важные эпизоды жизни святогорских адресатов и самого владыки, на многие трудные эпизоды истории Святой Горы в XX веке, последствия которых явственно ощутимы и сегодня.

Большая часть писем и все документы публикуются впервые. Письма ещё не были тщательно сверены с оригиналами и изучены. Только перед настоящей публикацией была проведена их выверка, в ходе которой обнаружен ряд ошибок наборщиков, неверно прочитавших отдельные слова, а также опечатки. К тому же имели место два случая неправильного отнесения отдельных отрывков к конкретным письмам.

В настоящем издании переписка и документы публикуются полностью, без литературной правки и сокращений, кроме одного случая, когда необходимо было сохранить тайну письменной исповеди. Письма размещены в хронологическом порядке, который был соблюдён с небольшими исключениями в папке, где владыка Василий (Кривошеин) их хранил.

Некоторые письма без указания даты приблизительно датированы по упомянутым в них событиям либо помещены между теми письмами, между которыми их положил владыка Василий.

Архиепископ Василий (Кривошеин) - Переписка с Афоном - Письма и документы

Москва — Брюссель 2012

ISBN 978–5–904685–08–9

Архиепископ Василий (Кривошеин) - Переписка с Афоном - Письма и документы - Содержание

Архиепископ Василий (Кривошеин) и его афонские адресаты

Афон в судьбе архиепископа Василия (Кривошеина)

Схиархимандрит Илиан (Сорокин)

Иеродиакон Давид (Цубер), в схиме Димитрий

Схиархимандрит Гавриил (Легач)

Архимандрит Авель (Македонов), в схиме Серафим

Архимандрит Мисаил (Томин), в схиме Серафим

Архиепископ Василий (Кривошеин)

Архиепископ Василий (Кривошеин) - Переписка с Афоном

Пояснения комментаторов

Письма

1. Монах Василий Томасу Виттемору. 10/23.12.1939

2. Монах Василий Томасу Виттемору. 20.07.1940

3. Монах Василий Томасу Виттемору. 22.09.1940

4. Священный Кинот архимандриту Иустину. 22.02.1955

5. Архимандрит Иустин Священному Киноту. 18.08.1955

6. Священный Кинот архимандриту Иустину. 21.09.1955

7. Иеродиакон Давид (Цубер) иеромонаху Василию. 12.12.1955

8. Архимандрит Илиан (Сорокин) архиепископу Василию. 28.02.1961

9. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 15.03.1961

10. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 26.06.1961

11. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 14.10.1961

12. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 25.10.1961

13. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 7.12.1961

14. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 3.05.1962

15. Архиепископ Василий архиепископу Никодиму (Ротову). 25.06.1962

16. Монах Александр Лавриот архиепископу Василию

17. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 22.06.1962

18. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 27.07.1962

19. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 19.09.1962

20. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 2.12.1962

21. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 21.01.1963

22. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 5/28.06.1963

23. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 15.05.1963

24. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 06.1963

25. Игумен Илиан Вселенскому Патриарху Афинагору. 13/26.06.1963

26. Игумен Илиан — в редакцию газеты «Фессалоники». 18.06.1963

27. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 23.06.1963

28. Анонимный насельник Афона архиепископу Василию. 23.07.1963

29. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 12.12.1964

30. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 5.02.1964

31. Проект письма игумена Илиана министру иностранных дел Греции, составленный архиепископом Василием. 02.1964

32. Проект письма игумена Илиана Вселенскому Патриарху Афинагору, составленный архиепископом Василием. 02.1964

33. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 04.1964 .

34. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 3.07.1964

35. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 16.12.1964

36. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 6/19.03.1965

37. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 17/30.03.1965

38. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 29.03/11.04.1965

39. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 31.03.1965

40. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 2/15.06.1965

41. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 12.10.1965

42. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 12.10.1965

43. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 7.04.1966

44. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 1966

45. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 4.08.1966

46. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 20.10.1966

47. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 16.12.1966

48. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 16.01.1967

49. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 7.04.1967

50. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 05.1967

51. Александр Папаянни архимандриту Софронию (Сахарову). 8.06.1967

52. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 12.18.1967

53. Архиепископ Василий архимандриту Илиану. 28.08/10.09.1967

54. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 17.09.1967

55. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 12.1967

56. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 24.03.1968

57. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 7.05.1968

58. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 3.11.1968

59. Архиепископ Василий архимандриту Илиану. 22.10/4.11.1968

60. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 11.1968

61. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 20.03.1969

62. Архиепископ Василий архимандриту Илиану. 20.07.1969

63. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 20.10.1969

64. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 12.08.1970

65. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 12.10.1970

66. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 2.11.1970

67. Архимандрит Илиан архиепископу Василию. 10.11.1970

68. Архимандрит Илиан архиепископу Василию

69. Архимандрит Авель (Македонов) архиепископу Василию. 01.1971

70. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 17/30.01.1971

71. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 19.01/1.02.1971

72. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 20.01.1971

73. Архимандрит Авель архиепископу Василию.3.02.1971

74. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду.7/20.02.1971

75. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 04.1971

76. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 04.1971

77. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 10/23.04.1971

78. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 17.04.1971

79. Иеромонах Ипполит (Халин) Священному Киноту. 18.04.1971

80. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду.19.04/2.05.1971

81. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 27.04/10.05.1971

82. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 1/14.05.1971

83. Архиепископ Василий архимандриту Гавриилу (Легачу). 17/30.07.1971

84. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 20.07/1.08.1971

85. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 4.08.1971

86. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 3/16.08.1971

87. Георг Штайн Священному Киноту. 14.07.1971

88. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 8/21.08.1971

89. Архиепископ Василий Георгу Штайну. 21.07.1971

90. Полномочие Георгу Штайну. 27.08.1971

91. Георг Штайн архиепископу Василию. 6.10.1971

92. Георг Штайн федеральному канцлеру Вилли Брандту. 6.10.1971

93. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 19.11.1971

94. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 18/31.12.1971

95. Архимандриты Гавриил и Авель архиепископу Василию. 12.1971

96. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 15/27.03.1972

97. Архимандриты Гавриил и Авель архиепископу Василию. 12.1972

98. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 5/18.04.1973

99. Архимандриты Гавриил и Авель архиепископу Василию. 04.1973

100. Архиепископ Василий архимандриту Гавриилу. 25.07/7.08.1973

101. Архиепископ Василий архимандриту Гавриилу. 12.1973

102. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 5/18.07.1974

103. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 20.06/3.07.1974

104. Иеродиакон Давид архиепископу Василию.16/29.07.1974

105. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 17/30.08.1974

106. Иеродиакон Давид архиепископу Василию.11/24.12.1974

107. Иеродиакон Давид архиепископу Василию.11/24.12.1974

108. Иеродиакон Давид архиепископу Василию.21.01/4.02.1975

109. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 25.01/7.02.1975

110. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 10/23.05.1975

111. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 9/22.06.1975

112. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 9/22.07.1975

113. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 21.07.1975

114. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 21.07/3.08.1975

115. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 13.08.1975

116. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 12.1975

117. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 8/21.03.1976

118. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 04.1976

119. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 3/16.07.1976

120. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 7/20.12.1976

121. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 8/21.12.1976

122. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 12.1976

123. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 25.01/7.02.1977

124. Архимандрит Авель архиепископу Василию. 04.1977

125. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 04.1977

126–127. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 2/15.04.1977

128. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 3/16.05.1977

129. Митрополит Никодим (Ротов) архиепископу Василию. 2.08.1977

130. Архиепископ Василий архимандриту Авелю. 20.06/3.07.1977

131. Архиепископ Василий иеродиакон Давиду. 19.11.1977

132. Архимандрит Мисаил (Томин) архиепископу Василию. 1978

133. Архимандрит Мисаил архиепископу Василию. 12.1978

134. Иеродиакон Давид архиепископу Василию. 18/31.01.1979

135. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 26.01/8.02.1979

136. Архимандрит Мисаил архиепископу Василию. 1979

137. Архиепископ Василий архимандриту Мисаилу. 17/30.07.1979

138. Архимандрит Мисаил архиепископу Василию. 06–07.1979

139. Архиепископ Василий архимандриту Мисаилу. 13/26.08.1979

140. Архиепископ Василий архимандриту Иеремии (Алёхину). 14/27.09.1979

141. Иеромонах Антоний архиепископу Василию.

142. Архимандрит Мисаил архиепископу Василию. 12.1979

143. Архиепископ Василий архимандриту Мисаилу. 20.12.1979/2.01.1980

144. Архимандрит Мисаил архиепископу Василию. 1.04.1980

145. Архиепископ Василий архимандриту Мисаилу. 20.12.1979/2.01.1981

146. Архиепископ Василий архимандриту Мисаилу. 04.1981

147. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 04.1981

148. Архиепископ Василий иеродиакону Давиду. 8/21.11.1981

149. Архиепископ Василий архимандриту Иеремии. 30.05/12.06.1982

Примечания и комментарии к переписке

Приложение 1. Документы и вырезки из газет, хранившиеся с письмами

1. Циркуляр Министерства иностранных дел Греции всем посольским и консульским органам. 19.04.1955

2. Программа празднования тысячелетия Святой Горы Афон. 7/20.03.1963

3. Вырезка из греческой газеты «Македония» 9.03.1963

4. Вырезка из газеты «Греческий север». 11.06.1974

Приложение 2. Письма и документы архимандрита Макария (Реутова)

Приложение 3. Письмо в редакцию издательства «СатисЪ»

Примечания и комментарии к приложениям

Упоминаемые исторические лица

Упоминаемые топонимы

Список сокращений и аббревиатур

Словарь редко употребляемых слов и терминов

Источники и литература

Архиепископ Василий (Кривошеин) - Переписка с Афоном - Письма и документы - Русский монастырь

10 (23) декабря 1939 г.

Дорогой мистер Виттемор, в преддверии великого и радостного христианского праздника посылаю Вам от отца игумена, от всех монахов нашего монастыря и от себя лично наши самые искренние и чистосердечные поздравления ко дню Рождества Христова, а также наилучшие пожелания в наступающем Новом, 1940 году. Помолимся Богу о том, чтобы Он нам послал в этом году благословенный мир. Мы все здесь молимся о мире и не теряем надежды, что Иисус Христос, Бог мира, остановит нынешнюю бурю до того, как она окажет огромное и непоправимое разрушительное воздействие на весь мир.

У нас от Вас нет никаких известий, но мы надеемся, что с Вами всё в порядке. Мы также надеемся, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, Вы были в состоянии плодотворно поработать в <соборе> Св. Софии. Мы, конечно, очень были бы рады увидеть результаты Вашей работы, и если отчёт о них был опубликован, очень просим Вас прислать его нам по возможности. Здесь мы живём в полном спокойствии. Господь послал нам в этом году как никогда хороший урожай оливок, и мы смогли заготовить много масла. Это очень важно для таких трудных времён, когда всё так подорожало, особенно сахар и чай. Моторная лодка мистера Крейна очень помогла нам в перевозке оливок от Крумицы до нашего монастыря. Если Вы увидите миссис Крейн, передайте ей наши горячие поздравления и искреннейшие пожелания на Новый год. Надеемся, что Бог поможет нам в трудное время. Да хранит Вас Господь! Ваш во Христе монах Василий

Русский монастырь

20 июля 1940 г. Дорогой мистер Виттемор, я был приятно и очень радостно удивлён, получив Ваше дорогое письмо из Стамбула от 6 июля: я не предполагал, что Вы сможете приехать туда в этом году и продолжить Вашу работу в Св. Софии. Как утешительно думать, что в печальные дни войны Ваши замечательные исследования не прерваны благодаря, я уверен, Вашей кипучей энергии. Я очень интересуюсь Вашими новыми находками изображений св. Софии и св. Иоанна Хризостома <(Златоуста)>.

Молоко и яйца для жителей восточной части были распределены между русскими монахами, как обычно, с молитвами за Вас и благодарностью за Вашу щедрость. Мы потратили на них (вместе со скитами) сто шестьдесят (160) долларов. Вы помните, я Вам писал в начале войны, что мой младший брат Кирилл был призван в армию французами, хотя он и не французский подданный. Всю зиму я регулярно получал от него письма, но после начала германского наступления в мае я не имел от него известий. Я серьёзно беспокоился за его жизнь и много молился Богу о его спасении (то же самое здесь делали не которые другие монахи по моей просьбе). Мысль, что он может быть убит в этой войне и ради цели, которая кажется мне несправедливой и нехорошей (я имею в виду создание нового Версаля на руинах Европы), эта мысль была ужасна и несносна для меня, но я никогда не терял упования на милость Божию.

И не сколько дней назад я был несказанно рад узнать, что мой брат жив и вне опасности. Он пишет мне из Германии, где находится на положении военнопленного. Он говорит, что немцы очень добры к нему, как в основном ко всем французским заключённым. Я благодарю Бога от всего сердца за спасение жизни моего брата и очень счастлив. До сих пор беспокоюсь о моей матери и брате Игоре, которые находились в Париже. С момента внезапного нападения Италии здесь не было получено ни одного письма из Франции,и я не представляю, где мой брат Игорь и моя мать. Надеюсь, им хватило благоразумия не покидать Париж. Хотя сейчас очень трудно посылать книги с Афона, я сделаю всё возможное, чтобы отправить Вам мои статьи. Наша жизнь здесь идёт пока спокойно и нормально, хотя всё чрезвычайно дорого и трудно достать.

Нас посещают всего лишь несколько иностранцев. Я не имею известий от господина Ермолова, но надеюсь, с ним всё в порядке. С начала войны в нашем монастыре гостит отец архимандрит Кассиан Безобразов, профессор Нового Завета в Богословском институте в Париже, очень обаятельный человек. Он надеется вернуться этой осенью в Париж. Мы продолжаем молиться о скором наступлении мира и окончании этой ужасной войны. С любовью о Господе монах Василий

АЛЕКСАНДР ЛАВРИОТ

(Лазаридис)

КАРЕЯ. СВЯТАЯ ГОРА

Ваше Преосвященство, возлюбленный о Господе владыка Василий, получением Вашего адреса я обязан нашему дорогому Алекс. Папаянни. Я попросил его обратиться к Вам с просьбой взять на себя, если это возможно, перевод предисловия И.Помяловского к греческому житию нашего преподобного отца Афанасия, которое было впервые издано в 1895 г. Мы приняли решение сделать факсимильное переиздание с добавлением маленького предисловия в начале, в котором будете упомянуты и Вы как переводчик. Надеюсь, что Вы пожелаете взять на себя сей труд во славу святого этого, и нашего народа, и на пользу христолюбивой паствы. Здесь нет второго экземпляра вышеназванной книги, чтобы я мог выслать Вам, но я уверен, что она есть в местных библиотеках. Предисловие составляет меньше двух страниц. Мы хотим, чтобы это памятное издание вышло к празднованию тысячелетия основания нашего святого монастыря.

Я высылаю Вам экземпляр моей последней вышедшей работы «Борьба и жертвы» о Македонском восстании 1854 года. Если Вам где–нибудь попадался на глаза эстамп гравюры Вашей обители, он был бы мне очень интересен как дополнение для моей готовящейся к публикации коллекции. Припадаю к Вашей деснице

С большой любовью и уважением