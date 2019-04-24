Золотые купола над Парижем - Кривошеина Ксения

Август 2017-го, сегодня солнечное утро, мы вышли из метро Пон-Нёф, спустились на набережную Сены и пошли вдоль реки. Бегуны и велосипедисты от мала до велика, дети на самокатах, туристы всех национальностей с планами Парижа и фотоаппаратами, на причалах вдоль берега «жилые баржи». Теперь пошла мода покупать дом на воде и разводить на его палубе сад и огород. Через полчаса нашей прогулки на противоположной стороне показался силуэт Эйфелевой башни, а впереди появился красавец-мост Александра III. Мост этот служит символом дружеских отношений между Россией и Францией.

Построен он был по указу государя Николая II, всего за четыре года. Французы не остались в долгу и построили с участием Гюстава Эйфеля Троицкий мост в Санкт- Петербурге. Мы поднимаемся с набережной: перед нами огромный дворец Гран Пале (Grand Palais), одной стороной он выходит на Елисейские поля, другой — к мосту Александра III. У следующего моста — pont des Invalides — на небольшой площади возвышается монумент русским солдатам экспедиционного корпуса, воевавших вместе с французами в Первой мировой войне. Здесь всегда лежат цветы. Еще метров сто мы идем вдоль реки под сводами каштанов, и вот на фоне ажурного Эйфелева символа Парижа в полный рост проявляются матово-золотые купола. Странно, судьбоносно, но именно в этом квадрате было суждено родиться русскому собору, построенному по проекту известного французского архитектора.

Кривошеина Ксения - Золотые купола над Парижем

Москва : Эксмо, 2019. 144 с.: ил.

(Православная библиотека)

ISBN 978-5-04-090029-9

Кривошеина Ксения - Золотые купола над Парижем - Содержание

I. Приидите поклонимся и припадем

II. Воскрешение из мертвых

III. «Святой подвал» - колыбель Корсунской епархии

IV. Преображение

V. Из Франции в Россию и обратно

VI. Введение во храм !

Послесловие из прошлого

Кривошеина Ксения - Золотые купола над Парижем - От автора

Речные трамвайчики, маленькие и большие, до отказа наполненные туристами, круглый год бороздят Сену. Голос гида, звучащий на разных языках, сообщает: «А теперь обратите внимание на купола русского собора, он расположен рядом с мостом Александра III...». Каждый таксист, проезжая по набережной Бранли, считает своим долгом сказать пассажиру: «Вот такой у нас в Париже русский собор появился! Красота!»... С противоположного берега, если выйти из метро Альма, возникает удивительная панорама: Свято-Троицкий собор на фоне Эйфелевой башни! Не только туристы, но и парижане открывают для себя православный мир: просторный светлый храм, особый перезвон колоколов, необычная архитектура - смесь традиции с современностью, объединившая в себе выставочные залы, аудитории, общеобразовательный центр для детей... И многое другое, но об этом рассказ впереди.

Большинство русских не знает историю зарождения православного собора Корсунской епархии РПЦ в центре Парижа. А освящение собора патриархом Кириллом в конце 2016 года стало триумфальным аккордом, завершением большого и многотрудного пути, по которому прошла русская Церковь. Золотые купола Троицкого собора украшают прекрасный город. Храм Божественным провидением, подобно невидимому граду Китежу, чудесным образом вырос на берегу Сены и, вопреки трудностям, исторические, культурные и духовные связи наших двух стран не разорвались, а только укрепились.