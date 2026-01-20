Крофт Брайан - Служение пастора - Душа пастора - Семья пастора

У Брайана Крофта сердце пастора. Он лаконично излагает, в чем заключается пасторский труд, и предлагает мудрые советы как для начинающих, так и для более опытных пасторов. Немногие авторы дают такие четкие, практические советы для повседневного пасторского служения. Сам будучи пастором, Брайан понимает механику служения и предлагает полезные советы о том, как поддерживать здравое служение. Один лишь совет Брайана о планировании молитвы сам по себе стоит целой книги.

Доктор Грег Кокран, доцент и директор факультета прикладного богословия при Калифорнийском баптистском университете

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Вы когда-нибудь слышали старую историю о нерешительном солдате во время Гражданской войны в США? Он никак не мог решить, к какой армии примкнуть. Поэтому пошел в бой в темно-синих брюках армии Севера и сером плаще конфедератов Юга. Конечно, оказавшись на поле боя, растерянный молодой человек попал под огонь с обеих сторон.

К сожалению, с такой реальностью сталкиваются многие пасторы христианских церквей. Сегодня многие из нас переживают кризис идентичности. Да, мы называем себя пасторами, но что это значит на самом деле? Несомненно, Слово Божье дает четкое объяснение призвания и работы пастора. На протяжении всей истории церкви ясно понимались и библейская роль пасторского служения, и обязанности самого пастора. Мы призваны пасти Божье стадо, вести Божьих овец ко Христу и питать их, чтобы они достигли духовной зрелости и приносили плод во Христе. Христианские служители должны вести свои церкви так, чтобы в общине наблюдалась верность в учении, святость в образе жизни, единство в общении. Наша цель — христоцентричные, основанные на Писании, движимые Евангелием общины, которые являют окружающему миру Божью славу.

В то же время многие современные пасторы утратили это видение. Они забыли, к чему Бог призвал нас и что повелел делать. Мы оказались солдатами, не знающими, за какую сторону воевать.

Многие пасторы основывают свое служение на бизнес-мо- делях. В результате в таких церквях вся деятельность сосредоточена на том, чтобы угодить существующим клиентам и постараться привлечь как можно больше новых. Цель таких пасторов — «рост церкви». Самое печальное, что для многих пасторов термин «рост церкви» ассоциируется с количеством прихожан, статистикой и ресурсами, а не с духовным развитием тех святых, которых Господь поручил нашей духовной опеке.

В результате многие пасторы проводят сегодня свое время в служении, пытаясь удовлетворить потребности своих прихожан. Некоторые из них идут на компромисс, меняя стандартные библейские атрибуты истинного христианского пасторского служения на мишуру и блестки, привлекательные для большего количества людей. Как следствие, многие неизбежно разочаровываются, ведь потребности людей постоянно меняются вместе с человеческими прихотями, мнениями, интересами и переживаниями.

Это поистине порочный круг, ведь чем больше мы сосредоточены на нуждах прихожан, тем больше они будут ожидать, что их самопровозглашенные болезни будут лечить тем же методом. Соответственно, чем больше мы сосредоточимся на том, чтобы сделать из церкви привлекательное шоу для этого мира, тем больше людей будут ожидать, что свет на шоу будет более ярким, сцена — более широкой, а постановка — более захватывающей. Пастор, который постоянно пытается угнаться за спросом, вскоре может духовно выгореть. Тот же, кому удается удовлетворить спрос, оказывается в еще большей духовной опасности.

Но есть и «путь превосходнейший». Это Божий путь — пасторское служение, соответствующее новозаветному учению. Это служение, в котором главное остается главным. Это призвание быть пастухом, а не мясником, блюстителем, а не менеджером, пастором, а не звездой сцены. Этот путь означает посвящение себя молитве и служению Слова. Это верность и посвящение в проповеди Слова, в руководстве поклонением, в посещении больных, в душепопечении и заботе о слабых, в утешении скорбящих. Это пример для подражания. В общем... это и есть жизнь и служение пастора.

Крофт Брайан - Служение пастора - Библейские приоритеты для верных пастырей Божьего стада

пер. с англ. / Брайан Крофт; Самара: Благая Весть, 2023. — 256 с.

ISBN: 978-5-7454-1788-7

Крофт Брайан - Служение пастора - Библейские приоритеты для верных пастырей Божьего стада - Содержание

Предисловие

Предисловие к изданию на русском языке

Введение

ЧАСТЬ 1. ОСНОВАНИЕ

Глава 1. Хранить истину

Глава 2. Проповедовать слово

Глава 3. Молиться о пастве

ЧАСТЬ 2. ФОКУС ВНИМАНИЯ

Глава 4. Быть образцом

Глава 5. Посещать больных

Глава 6. Утешать скорбящих

Глава 7. Почитать вдов прощание

ЧАСТЬ 3. ВЕРНОСТЬ

Глава 8. Обличать грехи

Глава 9. Утешать малодушных, поддерживать слабых

Глава 10. Выявлять и обучать лидеров

Заключение

Благодарности

«Сердце служителя—это сердце его служения»

«Сердце служителя — это сердце его служения». Не помню, где я впервые услышал это высказывание, но забыть его больше не мог. И, однажды прочитав эту книгу, я никогда не захочу забыть ее. На этих страницах Джим Сава- стио и Брайан Крофт обращаются к основе любого верного и плодотворного служения — к душе пастора. Но, хотя их главная мишень — эпидемия гиперактивности служителей и сопутствующие ей выгорание, падения и сокрушение, они тщательно избегают преувеличений и противоположной крайности — монашеской замкнутости или ленивого потакания своим слабостям. Напротив, перед вами книга, которая искусно следует сбалансированным библейским путем как по содержанию, так и по стилю.

Эта книга помогает найти баланс между собой и другими. Да, суть служения пастора — в служении другим, в умении чем-то жертвовать ради их блага, в том, чтобы тратить и самому растрачиваться ради них, изливать себя, чтобы наполнять других людей. Но, как выяснили многие пасторы, заплатив за это знание высокую цену, слуги конечны, жертвы в итоге превращаются в пепел, неограниченные траты приводят к банкротству, а если изливать себя не наполняясь, то в результате наступает засуха. Эта книга напоминает нам, что забота о себе — не эгоизм, а необходимость в том случае, если мы хотим продолжать жить, заботливо служа другим. Это не оправдание лени или эгоизма, скорее это призыв заботиться о себе, чтобы лучше заботиться о других.

Эта книга помогает найти баланс между душой и телом. Хотя главной заботой пастора является его духовная жизнь, Брайан и Джим не попадают в западню гностического дуализма, который, принижая тело, сосредоточивается исключительно на душе. Да, душе уделяется приоритетное внимание, и в фокусе — именно духовная жизнь, однако авторы признают не только то, что наша душа оказывает влияние на наше тело, но и то, что наше тело влияет на нашу душу. Поэтому в этой книге вы найдете не только мудрое попечение о наших душах, но также и заботу о том, как мы спим, едим, занимаемся спортом и т. д.

Эта книга помогает найти баланс между отношениями с Богом и отношениями с другими людьми. Она побудила меня идти в общении с Богом глубже, дальше и шире. Книга возбудила во мне жажду и желание возобновить дружбу с моим Небесным Отцом, моим Спасителем и моим Освятителем. Но также она пробудила во мне стремление к более глубоким, продолжительным и всеобъемлющим дружеским отношениям с другими людьми. Авторы подчеркивают, что начинаются такие отношения с жены и детей пастора, но при этом также показывают, насколько необходимы в жизни пастора многие благочестивые друзья-мужчины.

Крофт Б. и Савастио Дж. - Душа пастора - Забота о младшем пастыре и его призвание

Пер. с англ. - Самара: Благая Весть, 2024. — 184 с.

ISBN (рус): 978-5-7454-1849-5

ISBN (англ.) 978-1-78397-238-8

Крофт Б. и Савастио Дж. - Душа пастора – Содержание

Благодарности

Предисловие

Предисловие к изданию на русском языке

Введение

ЧАСТЬ 1. БИБЛЕЙСКИЕ ПОВЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПАСТОРА

[лава 1. Смотрите за собой

[лава 2. Смотрите за своим учением

Глава 3. Смотрите за своим стадом

Глава 4. Смотрите, потому что это важно

ЧАСТЬ 2. ПРИЗВАНИЕ ПАСТОРА

[лава 5. Пробуждение

[лава 6. Сила

[лава 7. Любовь

ЧАСТЬ 3. ДУХОВНАЯ ЗАБОТА О ПАСТОРЕ

[лава 8. Использование общих средств благодати

Глава 9. Использование частных средств благодати

ЧАСТЬ 4. ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАБОТА О ПАСТОРЕ

Глава 10. Питание

Глава 11. Сон

Глава 12. Физические упражнения

Глава 13. Дружба

Глава 14. Тишина

Глава 15. Отдых

Заключение

Приложение А: Пример описания саббатикала

Приложение Б: 10 шагов к более плодотворному отпуску

Каждая семья должна адаптировать свой образ жизни в зависимости от профессии родителей. Семья пекаря должна приспособиться к тому, что он ни свет ни заря вынужден выходить из дома и быть на работе, замешивать и готовить тесто для выпечки, делать коржи, глазурь, начинку и печенье для первых клиентов. Семья военного должна привыкнуть к тому, что один из родителей отсутствует дома в течение нескольких недель и даже месяцев. Семья сотрудника полиции должна приспособиться к эмоциональной нагрузке, которую испытывает их дорогой папа (а иногда и мама), день за днем непосредственно сталкиваясь с преступлениями, зная о них не понаслышке и лично разбираясь с их последствиями. Семьи как полицейских, так и военнослужащих должны научиться справляться с тем, что родитель ставит свою жизнь на карту, чтобы служить народу и всей стране, вставать на защиту государства. Они не знают, вернется ли он домой с дежурства. Семья врача должна приспосабливаться к непредсказуемому графику, экстренным вызовам, которые прерывают семейное время, и постоянному стрессу, который испытывает муж и отец в связи с болезнью или смертью. Руководитель предприятия и его семья должны тратить много времени и так планировать свой образ жизни, чтобы клиенты и коллеги оставались довольны. Ему приходится часто покидать дом, отправляясь в командировки, наносить визиты или устраивать званые обеды.

Существует множество других примеров — среди них и семья пастора. Однако пастор и его семья, как правило, сталкиваются с нагрузками, свойственными целому ряду профессий. Как и пекарь, он встает на рассвете, разминая свое сердце молитвой и Словом Божьим, чтобы подготовиться к служению церкви. Как военный и полицейский, он часто ставит на кон свое благополучие, чтобы послужить другим и уберечь их, и зачастую не может подробно рассказать о той боли и страданиях, свидетелем которых он регулярно становится. Как и у врача, его график непредсказуем, а на экстренные звонки приходится отвечать поздно вечером. Как и руководитель предприятия, он проводит встречи и выполняет церковные обязанности, долгие часы проводя в церкви, что, несомненно, вызывает усталость. Жизнь пастора, как и жизнь представителей многих других профессий, насыщенна, напряжена и утомительна.

Крофт Б. и К. - Семья пастора - Как быть пастырем своей семьи и проводить ее через испытания пасторского служения

Пер. с англ. - Самара: Благая Весть, 2024. — 208 с.

ISBN: 978-5-7454-1848-8

Крофт Б. и К. - Семья пастора – Содержание

Предисловие

Предисловие к изданию на русском языке

Вступление Брайана

Вступление Кары

Введение. Что такое верное служение?

ЧАСТЬ 1. СЕРДЦЕ ПАСТОРА

Глава 1. Проблема

Глава 2. Решение

Размышление. Признаки благодати в служении

ЧАСТЬ 2. ЖЕНА ПАСТОРА

Глава 3. Борьба

Глава 4. Забота о жене

Размышление. Как сохранить прочный брак

ЧАСТЬ 3. ДЕТИ ПАСТОРА

Глава 5. Личное пастырство

Глава 6. Сопастырство

Глава 7. Пастырство, устремленное в будущее

Размышление. Несколько мыслей, навеянных воспоминаниями ребенка пастора

Заключение. Верен в семье, верен в служении

Послесловие. Исповедь жены пастора

Приложение 1. Моя борьба с депрессией

Приложение 2. Прежде, чем стать пастором

Благодарности