Крон – Возвращение к себе

Однажды мой телефон зазвонил в семь часов утра. Только один человек на свете осмеливается потревожить меня в такую рань.

— Это мой младшенький, Иэн? — спросила мама, притворяясь, будто не уверена, что набрала правильный номер.

— Да, это я. — Я решил ей подыграть.

— Над чем ты сейчас работаешь? — спросила она.

В тот момент я ни над чем не работал. Я стоял в трусах на кухне и думал о том, почему кофеварка издает такие душераздирающие звуки. Я представил, как грустно будет разговаривать с матерью, если окажется, что машина сломалась и я не получу свою утреннюю чашку кофе.

Но тут я с радостью увидел, что в кружку полилась черная струйка, и ответил:

— Я делаю наброски для книги об эннеаграмме.

— О фонограмме? — откликнулась мама.

— Нет. Я сказал...

— Анаграмма? — выдала она новый вариант, прежде чем я успел ее остановить.

— Эннеаграмма. Эннеаграмма! — повторил я.

— А что такое энинаграмма? — полюбопытствовала она.

Моей матери восемьдесят два года. Шестьдесят семь лет она дымила, как паровоз, избегала лишних телодвижений и поглощала бекон в пугающих количествах. Она никогда не носила очки или слуховой аппарат и сохранила такую остроту и живость ума, которая наводит на мысль, что никотин и малоподвижность — залог долгой и счастливой жизни. Она прекрасно слышала, что я сказал. Я улыбнулся и решил вкратце презентовать ей свою идею.

— Эннеаграмма —- древняя система типов личности. Она помогает людям лучше узнать себя и понять, что ими движет, — объяснил я.

На другом конце провода повисла длинная пауза, словно мама куда-то исчезла. У меня появилось чувство, будто меня жадно засасывает черная дыра в далекой галактике.

— Да ну ее, эту рентгенограмму, — сказала мама. — Лучше напиши книгу о том, как ты попал в рай и вернулся обратно, — предложила она. — Авторы таких книг заколачивают кучу денег.

Я поморщился:

— Но для этого сначала нужно умереть.

— Есть такое, — хмыкнула она, и мы дружно рассмеялись.

Из-за того что мама встретила мою идею написать книгу без энтузиазма, я решил на время ее отложить. Я и сам сомневался в том, что это хорошая идея.

Крон И. М. – Возвращение к себе – Эннеаграмма – ключ к личностному росту

Пер. с англ. – СПб.: Виссон, 2020. – 288 с. – (Вникай в себя.)

ISBN 978-0-8308-4619-1

Крон И. М. – Возвращение к себе - Содержание

1. Любопытная теория неизвестного происхождения

2. Определите свой тип

3. Тип 8: Бросающий вызов

4. Тип 9: Миротворец

5. Тип 1: Перфекционист

6. Тип 2: Помощник

7. Тип З: Достигающий цели

8. Тип 4: Романтик

9. Тип 5: Наблюдатель

10. Тип 6: Лоялист

11. Тип 7: Энтузиаст

12. И что теперь? Зарождение любви

Благодарности

Примечания