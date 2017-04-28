Можно ли родиться христианином? Слово христианин означает «Христов», то есть тот, кто принадлежит Христу. Но библейский смысл этого слова уже заметно стерся и исказился. Принимая во внимание его исходное значение, неверно было бы говорить: «Я рожден христианином». Если человек родился в христианской семье, это не обязательно означает, что он вырастет христианином. Ведь если ребенок родился в больнице, это еще не значит, что он будет врачом.

Обстоятельства физического рождения человека не имеют непосредственного влияния ни на его отношения с Богом, ни на его участь после смерти.

Джон Кросс – Путник на дороге в Еммаус

Санкт-Петербург, «Библия для всех» 2007 г. – 336 с.

ISBN 5-7454-0232-6

Джон Кросс – Путник на дороге в Еммаус – Содержание

Предисловие

Глава первая

1. Пролог

2. Постановка вопроса

3. Уникальная книга

Глава вторая

1. В начале сотворил Бог...

2. Ангелы, силы небесные и звезды

Глава третья

1. Небо и земля

2. Это хорошо

3. Мужчина и женщина

Глава четвертая

1. Мятеж Люцифера

2. Подлинно ли сказал Бог?..

3. Где ты?

4. Смерть

Глава пятая

1. Парадокс

2. Искупление

3. По паре от всякой плоти...

4. Вавилон

Глава шестая

1. Авраам

2. Благодать

3. Лот

4. Исаак

Глава седьмая

1. Израиль и Иуда

2. Моисей

3. Фараон и Пасха

Глава восьмая

1. Манна, перепела и вода

2. Десять заповедей

3. В зале суда

Глава девятая

1. Скиния

2. Неверие

3. Судьи, цари и пророки

Глава десятая

1. Елисавета и Мария

2. Иоанн и Иисус

3. Среди еврейских учителей

4. Крещение.

Глава одиннадцатая

1. Искушение

2. Сила и слава

3. Никодим

4. Иисус отвергнут

5. Хлеб жизни

Глава двенадцатая

1. Чистота снаружи и грязь внутри

2. Путь к Богу

3. Лазарь

4. Ад

5. Торжественная встреча и предательство

Глава тринадцатая

1. Взятие под стражу

2. Распятие

3. Погребение и воскресение

Глава четырнадцатая

1. На дороге в Еммаус

2. Закон и пророки (от Адама до Ноя)

3. Закон и пророки (от Авраама до десяти заповедей)

4. Закон и пророки (от скинии до медного змея)

5. Закон и пророки (от Иоанна Крестителя до воскресения Христа)

Глава пятнадцатая

1. «Боже, скажи, что мне теперь делать...»

2. Подходящее время

Приложения

Джон Кросс – Путник на дороге в Еммаус - Предисловие

Нелегко писать о Библии и быть объективным. По самой своей сути Библия требует от нас живого отклика. Но, к сожалению, условия, в которых находится воспринимающий ее человек, как правило, далеки от идеальных.

Многим из нас приходилось сталкиваться с чересчур рьяными проповедниками, которые буквально закармливают слушателей библейскими цитатами, вызывая тем самым лишь раздражение. Так тысячи людей получают своего рода прививку против Библии: того, что они о ней узнали, слишком мало для правильного восприятия, но вполне достаточно для возникновения всяких недоразумений. В такой ситуации многие предпочтут не принять, а, скорее, сразу же отвергнуть Библию, большинство же людей займут нейтральное положение и будут просто равнодушны к ней.

Памятуя об этом, я старался воздерживаться от того чисто проповеднического тона, который многих раздражает. Я стремился помочь читателю понять Библию, оставив исключительно за ним самим право делать выводы. Возможно, кто-то упрекнет меня в необъективности, поскольку я пишу о Библии, уже исходя из того, что она истинна. Но я счел своим долгом пойти на это, поскольку сама Библия утверждает, что все в ней — истина, и, поступив иначе, я проявил бы недобросовестность по отношению к ее тексту.

Кроме того, я намеренно не стал смягчать остроту проблем, поставленных в Библии, и в тех случаях, когда она требует от человека принять решение, я постарался сформулировать вопрос как можно четче. То, что Библия хочет нам сказать, она излагает очень ясно, а потому моя цель заключалась в том, чтобы избежать всякой двусмысленности. В результате я отказался от любых попыток выдержать дипломатический тон в изложении библейского содержания.

Есть такие люди, которые, открыв любую книгу и прочитав несколько первых страниц, склонны сразу решить: «Это не для меня». Мне же хотелось, чтобы даже эти люди прочли мою книгу целиком и лишь потом решали, как относиться к Библии. Было и в моей жизни такое время, когда я хотел отвергнуть Библию — выплеснуть с водой и ребенка, — но, к счастью, мне удалось сдержаться и заново все обдумать. Я и теперь не перестаю размышлять над этой книгой книг и восхищаться ею. Такая возможность есть и у вас.