Кросс – Путник на дороге в Еммаус
Можно ли родиться христианином? Слово христианин означает «Христов», то есть тот, кто принадлежит Христу. Но библейский смысл этого слова уже заметно стерся и исказился. Принимая во внимание его исходное значение, неверно было бы говорить: «Я рожден христианином». Если человек родился в христианской семье, это не обязательно означает, что он вырастет христианином. Ведь если ребенок родился в больнице, это еще не значит, что он будет врачом.
Обстоятельства физического рождения человека не имеют непосредственного влияния ни на его отношения с Богом, ни на его участь после смерти.
Джон Кросс – Путник на дороге в Еммаус
Санкт-Петербург, «Библия для всех» 2007 г. – 336 с.
ISBN 5-7454-0232-6
Джон Кросс – Путник на дороге в Еммаус – Содержание
Предисловие
Глава первая
- 1. Пролог
- 2. Постановка вопроса
- 3. Уникальная книга
Глава вторая
- 1. В начале сотворил Бог...
- 2. Ангелы, силы небесные и звезды
Глава третья
- 1. Небо и земля
- 2. Это хорошо
- 3. Мужчина и женщина
Глава четвертая
- 1. Мятеж Люцифера
- 2. Подлинно ли сказал Бог?..
- 3. Где ты?
- 4. Смерть
Глава пятая
- 1. Парадокс
- 2. Искупление
- 3. По паре от всякой плоти...
- 4. Вавилон
Глава шестая
- 1. Авраам
- 2. Благодать
- 3. Лот
- 4. Исаак
Глава седьмая
- 1. Израиль и Иуда
- 2. Моисей
- 3. Фараон и Пасха
Глава восьмая
- 1. Манна, перепела и вода
- 2. Десять заповедей
- 3. В зале суда
Глава девятая
- 1. Скиния
- 2. Неверие
- 3. Судьи, цари и пророки
Глава десятая
- 1. Елисавета и Мария
- 2. Иоанн и Иисус
- 3. Среди еврейских учителей
- 4. Крещение.
Глава одиннадцатая
- 1. Искушение
- 2. Сила и слава
- 3. Никодим
- 4. Иисус отвергнут
- 5. Хлеб жизни
Глава двенадцатая
- 1. Чистота снаружи и грязь внутри
- 2. Путь к Богу
- 3. Лазарь
- 4. Ад
- 5. Торжественная встреча и предательство
Глава тринадцатая
- 1. Взятие под стражу
- 2. Распятие
- 3. Погребение и воскресение
Глава четырнадцатая
- 1. На дороге в Еммаус
- 2. Закон и пророки (от Адама до Ноя)
- 3. Закон и пророки (от Авраама до десяти заповедей)
- 4. Закон и пророки (от скинии до медного змея)
- 5. Закон и пророки (от Иоанна Крестителя до воскресения Христа)
Глава пятнадцатая
- 1. «Боже, скажи, что мне теперь делать...»
- 2. Подходящее время
Приложения
Джон Кросс – Путник на дороге в Еммаус - Предисловие
Нелегко писать о Библии и быть объективным. По самой своей сути Библия требует от нас живого отклика. Но, к сожалению, условия, в которых находится воспринимающий ее человек, как правило, далеки от идеальных.
Многим из нас приходилось сталкиваться с чересчур рьяными проповедниками, которые буквально закармливают слушателей библейскими цитатами, вызывая тем самым лишь раздражение. Так тысячи людей получают своего рода прививку против Библии: того, что они о ней узнали, слишком мало для правильного восприятия, но вполне достаточно для возникновения всяких недоразумений. В такой ситуации многие предпочтут не принять, а, скорее, сразу же отвергнуть Библию, большинство же людей займут нейтральное положение и будут просто равнодушны к ней.
Памятуя об этом, я старался воздерживаться от того чисто проповеднического тона, который многих раздражает. Я стремился помочь читателю понять Библию, оставив исключительно за ним самим право делать выводы. Возможно, кто-то упрекнет меня в необъективности, поскольку я пишу о Библии, уже исходя из того, что она истинна. Но я счел своим долгом пойти на это, поскольку сама Библия утверждает, что все в ней — истина, и, поступив иначе, я проявил бы недобросовестность по отношению к ее тексту.
Кроме того, я намеренно не стал смягчать остроту проблем, поставленных в Библии, и в тех случаях, когда она требует от человека принять решение, я постарался сформулировать вопрос как можно четче. То, что Библия хочет нам сказать, она излагает очень ясно, а потому моя цель заключалась в том, чтобы избежать всякой двусмысленности. В результате я отказался от любых попыток выдержать дипломатический тон в изложении библейского содержания.
Есть такие люди, которые, открыв любую книгу и прочитав несколько первых страниц, склонны сразу решить: «Это не для меня». Мне же хотелось, чтобы даже эти люди прочли мою книгу целиком и лишь потом решали, как относиться к Библии. Было и в моей жизни такое время, когда я хотел отвергнуть Библию — выплеснуть с водой и ребенка, — но, к счастью, мне удалось сдержаться и заново все обдумать. Я и теперь не перестаю размышлять над этой книгой книг и восхищаться ею. Такая возможность есть и у вас.
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