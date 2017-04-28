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Кросс – Путник на дороге в Еммаус

Джон Кросс – Путник на дороге в Еммаус
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics
Можно ли родиться христианином? Слово христианин означает «Христов», то есть тот, кто принадлежит Христу. Но библейский смысл этого слова уже заметно стерся и исказился. Принимая во внимание его исходное значение, неверно было бы говорить: «Я рожден христианином». Если человек родился в христианской семье, это не обязательно означает, что он вырастет христианином. Ведь если ребенок родился в больнице, это еще не значит, что он будет врачом.
Обстоятельства физического рождения человека не имеют непосредственного влияния ни на его отношения с Богом, ни на его участь после смерти.

Джон Кросс – Путник на дороге в Еммаус

Санкт-Петербург, «Библия для всех» 2007 г. – 336 с.
ISBN 5-7454-0232-6

Джон Кросс – Путник на дороге в Еммаус – Содержание

Предисловие
Глава первая
  • 1. Пролог
  • 2. Постановка вопроса
  • 3. Уникальная книга
Глава вторая
  • 1. В начале сотворил Бог...
  • 2. Ангелы, силы небесные и звезды
Глава третья
  • 1. Небо и земля
  • 2. Это хорошо
  • 3. Мужчина и женщина
Глава четвертая
  • 1. Мятеж Люцифера
  • 2. Подлинно ли сказал Бог?..
  • 3. Где ты?
  • 4. Смерть
Глава пятая
  • 1. Парадокс
  • 2. Искупление
  • 3. По паре от всякой плоти...
  • 4. Вавилон
Глава шестая
  • 1. Авраам
  • 2. Благодать
  • 3. Лот
  • 4. Исаак
Глава седьмая
  • 1. Израиль и Иуда
  • 2. Моисей
  • 3. Фараон и Пасха
Глава восьмая
  • 1. Манна, перепела и вода
  • 2. Десять заповедей
  • 3. В зале суда
Глава девятая
  • 1. Скиния
  • 2. Неверие
  • 3. Судьи, цари и пророки
Глава десятая
  • 1. Елисавета и Мария
  • 2. Иоанн и Иисус
  • 3. Среди еврейских учителей
  • 4. Крещение.
Глава одиннадцатая
  • 1. Искушение
  • 2. Сила и слава
  • 3. Никодим
  • 4. Иисус отвергнут
  • 5. Хлеб жизни
Глава двенадцатая
  • 1. Чистота снаружи и грязь внутри
  • 2. Путь к Богу
  • 3. Лазарь
  • 4. Ад
  • 5. Торжественная встреча и предательство
Глава тринадцатая
  • 1. Взятие под стражу
  • 2. Распятие
  • 3. Погребение и воскресение
Глава четырнадцатая
  • 1. На дороге в Еммаус
  • 2. Закон и пророки (от Адама до Ноя)
  • 3. Закон и пророки (от Авраама до десяти заповедей)
  • 4. Закон и пророки (от скинии до медного змея)
  • 5. Закон и пророки (от Иоанна Крестителя до воскресения Христа)
Глава пятнадцатая
  • 1. «Боже, скажи, что мне теперь делать...»
  • 2. Подходящее время
Приложения

Джон Кросс – Путник на дороге в Еммаус - Предисловие

Нелегко писать о Библии и быть объективным. По самой своей сути Библия требует от нас живого отклика. Но, к сожалению, условия, в которых находится воспринимающий ее человек, как правило, далеки от идеальных.
Многим из нас приходилось сталкиваться с чересчур рьяными проповедниками, которые буквально закармливают слушателей библейскими цитатами, вызывая тем самым лишь раздражение. Так тысячи людей получают своего рода прививку против Библии: того, что они о ней узнали, слишком мало для правильного восприятия, но вполне достаточно для возникновения всяких недоразумений. В такой ситуации многие предпочтут не принять, а, скорее, сразу же отвергнуть Библию, большинство же людей займут нейтральное положение и будут просто равнодушны к ней.
Памятуя об этом, я старался воздерживаться от того чисто проповеднического тона, который многих раздражает. Я стремился помочь читателю понять Библию, оставив исключительно за ним самим право делать выводы. Возможно, кто-то упрекнет меня в необъективности, поскольку я пишу о Библии, уже исходя из того, что она истинна. Но я счел своим долгом пойти на это, поскольку сама Библия утверждает, что все в ней — истина, и, поступив иначе, я проявил бы недобросовестность по отношению к ее тексту.
Кроме того, я намеренно не стал смягчать остроту проблем, поставленных в Библии, и в тех случаях, когда она требует от человека принять решение, я постарался сформулировать вопрос как можно четче. То, что Библия хочет нам сказать, она излагает очень ясно, а потому моя цель заключалась в том, чтобы избежать всякой двусмысленности. В результате я отказался от любых попыток выдержать дипломатический тон в изложении библейского содержания.
Есть такие люди, которые, открыв любую книгу и прочитав несколько первых страниц, склонны сразу решить: «Это не для меня». Мне же хотелось, чтобы даже эти люди прочли мою книгу целиком и лишь потом решали, как относиться к Библии. Было и в моей жизни такое время, когда я хотел отвергнуть Библию — выплеснуть с водой и ребенка, — но, к счастью, мне удалось сдержаться и заново все обдумать. Я и теперь не перестаю размышлять над этой книгой книг и восхищаться ею. Такая возможность есть и у вас.
Views 719
Rating 5.0 / 5
Added 28.04.2017
Author brat Warden
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5.0/5 (3)

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