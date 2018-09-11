Кроссан - Уизерингтон III - Послание Иисуса - перевод ESXATOS
Бог библейской традиции противостоит империи. Это ясно и неоднократно сказано — от египтян в Исходе, через Ассирийцев у Наума, Вавилонян, Мидийцев, персов и греков у Даниила, до римлян в Откровении. Но, не совсем понятно, почему. Что не так с этими империями, то есть с самим империализмом как с нормой человеческой цивилизации на протяжении последних шести тысяч лет?
Все ли они язычники, а не евреи (в Ветхом Завете) или язычники, а не христиане (в Новом Завете)? Это они дистибутивно несправедливы, а библейский Бог - это Бог дистибутивной справедливости благ? Или, что более глубоко, несправедливость распределения поддерживается только актом или, по крайней мере, угрозой насилия? Противостоит ли библейский Бог несправедливости и / или насилию? Иными словами, является ли библейский Бог жестоким или ненасильственным? Для христиан этот вопрос означает: Бог явлен в Иисусе жестоким или ненасильственным? Опять же, является ли "послание" воплощённым в Иисусе насилием или ненасилием против самого насилия?
Такие термины, как фон и передний план, или даже текст и контекст, часто скрывают конкретный смысл этих слов. Подумайте, американский расизм был просто фоном, который можно игнорировать, или контекст, который можно опустить из “сообщения” доктора Мартина Лютера Кинга - младшего? Но это, что мы часто или даже обычно делаем с “сообщением” Иисуса! Я предпочитаю однозначную матрицу терминов для обозначения контекста Иисуса. Эта матрица видит Иисуса как еврея своей родины, обращающего еврейский Эсхатон против Римской империи. Другими словами, это не столкновение между христианством и иудаизмом, а между христианским (то есть Мессианским) иудаизмом и римским империализмом.
Лучшее место увидеть матрицу в действии - это Даниэль 7 из 160 г до нашей эры. В этой главе подытожены все империи = Вавилонян, мидян, персов, греков и македонцев. Первые три из них на самом деле не люди, а скорее звери, "вышедшие из моря", дикие выбросы из хаоса океана (7:3). Вавилонская Империя "была похожа на льва и имела орлиные крылья"; Мидийская Империя "была похожа на медведя"; а персидская Империя "была похожа на леопарда" (7:46).
Однако ни одно сравнение с дикими животными не является адекватным для описания четвертой империи македонских греков. Страшная военная машина Александра—с тяжёлой пехотой в виде наковальни и тяжёлой кавалерией в виде молота, с ее двадцатифутовыми двуручными пиками - могут быть описаны только как "непохожая", и Даниил делает это три раза (7: 7, 19, 23)
Эти империи - животные, звери. В отличие от этого, пятое царство олицетворяется "как Сын Человеческий" Божьего неба. Эта фраза, кстати, просто Семитский мужской шовинизм, для слов означающей "как человеческое существо". Это пятое царство, это царство Божье, перенесено с небес на землю этим сверхъестественным человеком, которому Бог (Древний Днями) вверил его (7: 9-13).Даниэль упоминает об этом три раза (7:14, 18, 27).
Послание Иисуса. Диалог - Джон Доминик Кроссан и Бен Уизерингтон III - перевод главы - The message of Jesus - John Dominic Crossan and Ben Witherington III in Dialogue
The message of Jesus
John Dominic Crossan and Ben Witherington III in Dialogue
2013 Fortress Press.
ISBN: 978-1-4514-3866-6
- 1. The Message of Jesus A Dialogue John Dominic Crossan and Ben Witherington III
- 2. The Place of Jewish Scripture in Jesus’ Teaching Craig A. Evans
- 3. Standard and Poor The Economic Index of the Parables Amy-Jill Levine, Myrick C. Shinall Jr.
- 4. Everything in Parables On Jesus’ Style Stephen J. Patterson
- 5. How Matthew Helped Jesus Fulfill Prophecy Robert J. Miller
- 6. Faith and the Historical Jesus Does A Confessional Position and Respect for the Jesus Tradition Preclude Serious Historical Engagement? Darrell L. Bock
- 7. The Historical Jesus from the Synoptics and the Fourth Gospel? Jesus the Purifier Craig L. Blomberg
- 8. Critical Blindness, Wise Virgins, and the Law of Christ Three Surprising Examples of Jesus Tradition in Paul David Wenham
Перевод ESXATOS, 2018
Послание Иисуса. Диалог - Джон Доминик Кроссан и Бен Уизерингтон III - перевод главы - Кратко: тезисы Д. Кроссана
1. Детство Иисуса было озарено огнём сожжённого Сепфориса «Я не могу себе представить, чтобы Иисус, выросший в Назарете, не слышал об уничтожении римлянами Сепфориса, и это не было бы главной темой разговора в его юности! Это была самая большая вещь в их жизни. Как он мог не знать всего о Римлянах? И как Он мог не задаться вопросом, где был Бог в тот день?»
2 Деятельность Антипы «Почему два популярных движения, движение крещения Иоанна и движение царства Иисуса, произошли на территориях, управляемых Иродом Антипой в 20-х годах? Что сделал Антипа в то время и в том месте, чтобы создать сопротивление после спокойного правления более четверти века? Моя точка зрения в том что бы сделать самое толстое описание Галилеи 20-х годов… Как будто я снимаю фильм об Антипе..»
3 Отличие видений, миссий и посланий Иоанна и Иисуса о Царстве - неизбежность или присутствие Царства и насилие или ненасилие Царства Бога.
4 Присутствие Царства «Я не знаю, как Марк мог бы сказать это, если он не думал, что царство Божье уже здесь. Так что не все зависит от того, как вы переводите греческий “приблизился” у Марка 1:15. Если Сын Человеческий уже на земле, то царство Божье уже здесь!»
5 Если мы пытаемся встать на точку зрения тех людей, до Просвещения, то мы должны так же «верить» в вознесения Августа и других императоров – это было обычном делом в те времена.
Большое спасибо....
"Моя точка зрения в том что бы сделать самое толстое(??) описание Галилеи 20-х годов… Как будто я снимаю фильм об Антипе..»
Я конечно не видел оригенала текста, но из контекста предложения скорее всего лучше подойдет слово "ярокое" или "живое", вместо "толстое" что звучит как то не по русски))
"Моя точка зрения в том что бы сделать самое яркое (живое) описание Галилеи 20-х годов… Как будто я снимаю фильм об Антипе..»