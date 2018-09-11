Бог библейской традиции противостоит империи. Это ясно и неоднократно сказано — от египтян в Исходе, через Ассирийцев у Наума, Вавилонян, Мидийцев, персов и греков у Даниила, до римлян в Откровении. Но, не совсем понятно, почему. Что не так с этими империями, то есть с самим империализмом как с нормой человеческой цивилизации на протяжении последних шести тысяч лет?

Все ли они язычники, а не евреи (в Ветхом Завете) или язычники, а не христиане (в Новом Завете)? Это они дистибутивно несправедливы, а библейский Бог - это Бог дистибутивной справедливости благ? Или, что более глубоко, несправедливость распределения поддерживается только актом или, по крайней мере, угрозой насилия? Противостоит ли библейский Бог несправедливости и / или насилию? Иными словами, является ли библейский Бог жестоким или ненасильственным? Для христиан этот вопрос означает: Бог явлен в Иисусе жестоким или ненасильственным? Опять же, является ли "послание" воплощённым в Иисусе насилием или ненасилием против самого насилия?

Такие термины, как фон и передний план, или даже текст и контекст, часто скрывают конкретный смысл этих слов. Подумайте, американский расизм был просто фоном, который можно игнорировать, или контекст, который можно опустить из “сообщения” доктора Мартина Лютера Кинга - младшего? Но это, что мы часто или даже обычно делаем с “сообщением” Иисуса! Я предпочитаю однозначную матрицу терминов для обозначения контекста Иисуса. Эта матрица видит Иисуса как еврея своей родины, обращающего еврейский Эсхатон против Римской империи. Другими словами, это не столкновение между христианством и иудаизмом, а между христианским (то есть Мессианским) иудаизмом и римским империализмом.

Лучшее место увидеть матрицу в действии - это Даниэль 7 из 160 г до нашей эры. В этой главе подытожены все империи = Вавилонян, мидян, персов, греков и македонцев. Первые три из них на самом деле не люди, а скорее звери, "вышедшие из моря", дикие выбросы из хаоса океана (7:3). Вавилонская Империя "была похожа на льва и имела орлиные крылья"; Мидийская Империя "была похожа на медведя"; а персидская Империя "была похожа на леопарда" (7:46).

Однако ни одно сравнение с дикими животными не является адекватным для описания четвертой империи македонских греков. Страшная военная машина Александра—с тяжёлой пехотой в виде наковальни и тяжёлой кавалерией в виде молота, с ее двадцатифутовыми двуручными пиками - могут быть описаны только как "непохожая", и Даниил делает это три раза (7: 7, 19, 23)

Эти империи - животные, звери. В отличие от этого, пятое царство олицетворяется "как Сын Человеческий" Божьего неба. Эта фраза, кстати, просто Семитский мужской шовинизм, для слов означающей "как человеческое существо". Это пятое царство, это царство Божье, перенесено с небес на землю этим сверхъестественным человеком, которому Бог (Древний Днями) вверил его (7: 9-13).Даниэль упоминает об этом три раза (7:14, 18, 27).