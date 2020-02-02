Кротов - Христианство по мере сил
Не верю я, грешный, что вера противоречит знанию и несовместима с наукой. С наукой пьянство несовместимо, так оно и с верой несовместимо. Не верю я, что наука доказала, будто Бога нет или что Бог есть. Учёные умные люди и не занимаются тем, что вне их компетенции.
Не верю я, что назвать верующего невротиком — доказательство небытия Божия. Невротики существуют, Бог существует, невротическая вера бывает, но цинизм не наука, а ещё один невроз.
Не верю, что если есть невротики, фанатики, учёные, изобретатели, то Бога нет. Даже существование инквизиции не доказывает несуществования Бога. Всё это доказывает, что человек способен и на творчество, и на агрессию, то есть, на свободу. Так и слава Богу!
Не верю я, что называть Бога Отцом означает всего лишь проецировать на небо своё тяжёлое или счастливое детство. Не верю я, что люди не понимают условности всякого сравнения, как не верю, что: если человек может быть отцом, то отцом не может быть Бог. Иногда сравнение это всего лишь сравнение.
Яков Гаврилович Кротов - Христианство по мере сил
Сайт автора: yakov.works
2020 Электронное издание
2020 Электронное издание
Яков Гаврилович Кротов - Христианство по мере сил - Любовь есть знание
Одно из самых распространённых секулярных суеверий современности — вера в просвещение. На классический вопрос знаменитого конкурса, где впервые отличился Руссо — способствует ли прогресс улучшению нравов — Просвещение по сей день твёрдо говорит «да».
Логика такая: невежественный человек боится, а страх порождает желание уничтожить источник страха. Знание же сила, которая не уничтожает, а преображает и созидает.
В этом смысле трагедии ХХ века действительно трагичны, потому что это трагедии, организованные отнюдь не плохо образованными людьми. Впрочем, и драмы современности тоже организуются людьми с превосходным образованием.
Именно в этом значение Фрейда как врача, который умел лечить истерики. Истерика — и любая фобия, вплоть до терророфобии, этого главного зла современности — порождается вовсе не дефицитом знаний. Через треть века после Фрейда это повторил Винер: неважно, какая информация засыпана в мельницу, важен мельник. Мельник-мошенник из самого отборного зерна сделает скверную муку.
Страх — не результат невежества, а причина невежества. Невежество не есть дефицит знаний, невежество есть незнание имеющихся знаний. Проблема не в том, как человек может приобретать знания, проблема в том, как освоить приобретаемые знания. Не в корня корм, не в человека знания. Не сон разума порождает чудовищ, а сон человечности. В наше время только формально, плохо образованный человек считает, что источник зла в плохом образовании.
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