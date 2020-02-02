Яков Гаврилович Кротов - Христианство по мере сил

Не верю я, грешный, что вера противоречит знанию и несовместима с наукой. С наукой пьянство несовместимо, так оно и с верой несовместимо. Не верю я, что наука доказала, будто Бога нет или что Бог есть. Учёные умные люди и не занимаются тем, что вне их компетенции.

Не верю я, что назвать верующего невротиком — доказательство небытия Божия. Невротики существуют, Бог существует, невротическая вера бывает, но цинизм не наука, а ещё один невроз.

Не верю, что если есть невротики, фанатики, учёные, изобретатели, то Бога нет. Даже существование инквизиции не доказывает несуществования Бога. Всё это доказывает, что человек способен и на творчество, и на агрессию, то есть, на свободу. Так и слава Богу!

Не верю я, что называть Бога Отцом означает всего лишь проецировать на небо своё тяжёлое или счастливое детство. Не верю я, что люди не понимают условности всякого сравнения, как не верю, что: если человек может быть отцом, то отцом не может быть Бог. Иногда сравнение это всего лишь сравнение.