Почему «нулевое»?

Евангелие от Фомы сразу же окрестили пятым евангелием, но оно на самом деле нулевое. Евангелие — о том, что в Царстве Божием не распинают, в нём Сын Божий распят и воскрес, такая вот своеобразная страна. Но в евангелии Фомы ноль распятия и нуль воскресения.

В евангелии Фомы нет и отрицание распятия и воскресения, нет отрицания «исторического Иисуса». Это нулевое евангелие, потому что это всё-таки не евангелие, а то, что мы привыкли называть нагорной проповедью. Скорее всего, нагорная проповедь (в евангелии от Луки Господь Иисус произносит её, кстати, спустившись с горы) составлена на основании какого-то сборника изречений Иисуса, сходного с евангелием Фомы.

Такие сборники изречений мудрецов были очень распространённым жанром в древности, да и в наше время издания афоризмов пользуются большой популярностью.

Распятие и воскресение не упоминаются в евангелии Фомы не потому, что составители и читатели сборника не считали Иисуса реальным человеком, не веровали в Его Воскресение, а потому что им казалось самоочевидным: да, родился, был распят и воскрес. Это все верующие знают, зачем об этом писать. Вот научить жить в соответствии с этим знанием и этой верой — нужно, для этого и сделан сборник важнейших изречений.

От абсолютного большинства мудрецов, учителей, проповедников того времени только и остались разрозненные изречения.

Какое же счастье, что нашлись люди, написавшие биографию Иисуса — связную, выстроенную в соответствии с литературными нормами греко-римской литературы, начиная с названия («евангелие» это совершенно конкретный тип литературного произведения — мы бы сегодня сказали, «манифест»).

Счастье и то, что сохранилось «евангелие Фомы» — оно помогает лучше представить историю христианства в самые первые годы и десятилетия. Представить историю христианства и сделать свою жизнь частью этой историей. Какие слова Иисуса тут «подлинные»? Это не главный вопрос. Главный вопрос — какие слова верующего, какие поступки верующего, какие жизненные идеалы верующего подлинные, подлинно соответствуют любви Божьей, открытой в рождении, жизни, распятии и воскресении Сына Божьего Иисуса Христа.

Эта книга не научное исследование евангелия Фомы, но и не только самостоятельные размышления об этом евангелии. Это и обзор имеющихся исследований, это рассказ о тех открытиях, которые сделали учёные за несколько десятилетий, это и попытка соединить данные научных исследований с личной верой. Конечно, научные исследования это не что-то однородное, не конвейер, где постепенно из сырья производят готовый предмет. Это, скорее, арена Колизея, где происходят настоящие, пусть и бескровные, к счастью, сражения. На очень вежливом языке, но крайне свирепые, тем более, что зрителей мало, а страсти нешуточные. Конечно, обзор такого увлекательного процесса не может быть «объективным», но главное — не скрывать своей позиции и причин, по которым одно научное направление представляется более верным, чем другие.

Откуда взялось евангелие Фомы

«Евангелие Фомы» было найдено в 1945 году египетским фермером Мухаммедом Али аль-Самманом в Джабал аль-Тарифе в 5 километрах от города Наг-Хаммади.

Наг-Хаммади город немаленький, 42 тысячи жителей, производят сахар и алюминий. В январе 2010 года тут произошла трагедия: трое мусульман напали на коптов, христиан, и застрелили девятерых человек.

Джабал аль-Тариф это руины древних монашеских келий и некрополь.

Аль-Самман нашёл не только «Евангелие Фомы», но и ещё дюжину рукописей.

Точные обстоятельства находки неизвестны: скорее всего, местные жители разыскивали древние могилы и их грабили, рукописи могли быть именно в могиле. Такая «чёрная археология» противозаконна (и очень вредит науке, раскопки требуют огромной точности), поэтому вполне доверять путаным рассказам Аль-Саммана трудно. Вроде бы все 13 рукописей хранились в одном большом сосуде.

Аль-Самман продал рукописи каирскому Фокиону Таносу, а после революции 1952 года они были переданы в Музей Каира. Только несколько листов попали в Европу: одну рукопись приобрёл психотерапевт Карл Юнг, и вернули её египтянам не целиком.

Все рукописи это кодексы, не свитки, а книги размером с машинописный лист, написаны не позднее IV века (в их переплётах были использованы обрывки документов этого времени). Все они на коптском языке, точнее, на двух его диалектах: ликопольском и саидском. Все они – переводы с греческих сочинений.

О существовании евангелия Фомы было известно давно, оно упоминалось древними авторами. Когда обнаружился этот текст, стало понятно, что многие цитаты из него на греческом – подлинные, но около трети изречений оказались неизвестными историкам. Публикуют евангелие Фомы обычно с воспроизведением не только коптского текста, но и соответствующих греческих цитат, если они известны (например, издание Саймона Гейтеркола 2014 года, доступное в интернете). Кроме того, три небольших отрывка евангелия Фомы на греческом нашли при раскопках в Оксиринхе (P.Oxy 1, P.Oxy 654 , P.Oxy 65).

В 13 книгах Наг-Хаммади 45 сочинений, из них некоторых в нескольких экземплярах. То, что некоторые тексты в нескольких экземплярах может указывать на случайность комплекта: это не библиотека, принадлежавшая одному человеку. Не ясно и то, зачем были собраны рукописи: они отражают мировоззрение одного читателя, одной религиозной группы или нескольких, собраны для чтения почтительного или их собрал публицист, желавший обличить разнообразных инаковерующих (как это делал во II веке Ириней Лионский).

Не ясно, когда было написано евангелие Фомы. Видимо, после евангелий Марка, Матфея и Луки. Скорее всего, во II столетии. Однако, оно по жанру резко отличается от упомянутых трёх текстов. В нём нет описания биографии Иисуса, это сборник Его афоризмов. Такие сборники изречений почитаемого автора – очень древний литературный жанр. Учёные предполагают, что сперва именно такие сборники использовались верующими в воскресение Иисуса, а потом уже на их основе (и на основе других источников) были написаны евангелия Марка, Матфея, Луки, Иоанна.

Евангелие Фомы очень популярно у сторонников идеи, что христианство не так интересно как гностицизм. «Гностицизм» от слова «гнозис», «знание»: так называют ряд движений древности, которые делали акцент не на вере в Иисуса, а на познании устройства духовного мира. Обычно гностики проповедовали дуализм: материальный мир опасен для духовного здоровья. Особенно опасен брак (тут гностики походили и на христианских монахов, и на античных пифагорейцев).

Некоторые рукописи Наг-Хаммади безусловно гностические. Но именно в евангелии Фомы характерных только для гностиков терминов как раз и нет. Слово «знать» встречается часто, так оно и в других евангелиях очень часто, особенно у Иоанна. Тем интереснее внимательно читать евангелие Фомы, сопоставляя с «обычными»: это помогает проникнуть в духовную жизнь I-III столетий.

Яков Кротов - Нулевое Евангелие. Размышления о евангелии Фомы

Электронная редакция автора, М., 2022

Яков Кротов - Нулевое Евангелие. Размышления о евангелии Фомы - Содержание

Почему «нулевое»?

Откуда взялось евангелие Фомы.

Евангелие Фомы: «авторское кино» опережает «широкий экран».

1. Тайное — зародыш явного. - Пирожок жизни и камень смерти.

2. От еды к Повару. - Такие разные искатели истины.

3. Небо в нас. - Забурись!

4. Семь дней творчества.

5. Выход во входе.

6. Бог и чистота.

7. Львиная доля.

8. Поймать Бога. - Небо пахнет рыбой или рыба пахнет небом?

9. Я спокоен, помоги моей тревожности!

10. Запал Божий.

11. От единства — к Единому.

12. Преступные руководители.

13. Кем Бог считает людей?

14. Социальная правда: жри, что дадут, и давай жрать другим.

15. Рождество — не праздник роженицы.

16. Мир живой и мир мёртвый.

17. Поверить в свою ограниченность.

18. Начать с нуля. - Театр жизни и занавес смерти.

19. Геология вечности.

20. Царство временного содержания.

21. Стриптиз или крестины? - Бдение в морге. - Непосильность нужды и непосильность богатства.

22. Мир наизнанку.

23. Тысячники.

24. Где Тот, Кто всегда рядом?

25. Любовные жмурки.

26. Бревнообладатели.

27. Космос космический и космос человеческий.

28. Вытрезвитель Божий.

29. Тело - дом свободы.

30. Бога нам в числитель!

31. Нужда в Спасителе и нужды Спасителя.

32. Город на горе: свети, светик, не стыдись!

33. Человек-фитиль.

34. Гора — вывернутая наизнанку яма.

35. Украсть своё у вора — не воровство.

36. Время как одежда.

37. Иисус Иосифович Живаго.

38. Не откладывай Иисуса на завтра.

39. Гадство.

40. Не фыркать!

41. Наноимение.

42. Мимолёт.

43. От слова Божьего к Богу.

44. Бог есть Дух, следовательно, я существую.

45. Разоружейная палата.

46. Нано-величие.

47. Джигиты греха.

48. Не пропади оно всё пропадом!

49. Архипелаг Человечества.

50. Свет как движение плюс покой.

51. Глядеть на людей или на Бога?

52. Мёртвые перед жизнью.

53. Польза сердца.

54. Бокал или капельница?

55. Достоинство задыхающихся.

56. Очнуться в морге. - Красота или жизнь?

57. Ночь среди бела дня.

58. Бог за Сциллой и Харибдой.

59. Разуть глаза: в бессмертие входят босыми.

60. Беги, шашлык, беги!

61. Бог - лучший отдых. - Цельность человека и цельность Бога.

62. Ручонка шаловливая.

63. Сердце как сейф.

64. Менеджеры высшего.

65. Христос или Христис?

66. Ягодки и цветочки.

67. Ненужность нужды.

68. Царство Христово экстерриториально есть.

69. Человек как среда самого себя.

70. Иметь быть.

71. Испытание на разрыв.

72. Такие разные эгоизмы.

73. Зрелость цинизма и зрелость надежды.

74. Утонуть в источнике жизни.

75. Жизнь как трэш.

76. Неравноценный обмен.

77. Найди Меня!

78. Танцы в царской мантии?!

79. Молоко Божие.

80. Бог и труп.

81. Да не пребудет с тобою сила.

82. Признание в любви.

83. Иисус — свет, нарисованный светом.

84. Взглянуть себе в лицо.

85. Жить без смерти.

86. В чём работа головы?

87. Декларация независимости.

88. Что моё принадлежит не мне?

89. Чаша по имени Жизнь.

90. Пошли отсюда, а?

91. Бойся Того, Кто Знает, Как Надо.

92. Существует ли Бог, когда Бога не ищут? Существует ли человек, когда человек не ищет Бога?

93. Перекуём овчарок на овечек!

94. Дверь, в которую можно пройти только всем вместе.

95. Беспроцентное слово.

96. Уважительнее с жизнью!

96. Бойся Того, Кто Знает, Как Надо.

97. Бог-с-пальчик.

98. Христианское харакири.

99. Разожми!

100. Банк человечности.

101. Ненависть ненависти, любви - любовь.

102. Между Богом и собакой.

103. Поищи разбойников — найдёшь Бога.

104. Грех от греха, Бог от Бога.

105. Кому Бог не Отец, тому Дух Божий не Мать.

106. Сукины дети для чужих, настоящие люди для Своего.

107. Симметрия любви.

108. Быть христианином или быть Христом?

109. Христос — Божья подстава и Божья глупость.

110. Чтобы продать ненужное, надо найти ненужное.

111. Слепые для смерти, зрячие для Бога.

112. Воскресение как наказание для тела?

113. Путешествие в себя.

114. Евангелие ломки.

Библиография.