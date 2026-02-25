Кротов Яков - Евангелие от Бердяева

Книга «Евангелие от Бердяева» (2026), составленная историком и священником Яковом Кротовым, представляет собой масштабную антологию и одновременно интеллектуальный путеводитель по наследию Николая Бердяева. Под одной обложкой собраны афоризмы, заметки, эссе и переводы, которые раскрывают Бердяева не только как «философа свободы», но и как глубоко христианского мыслителя, чье прочтение Благой Вести радикально отличалось от казенного богословия. Кротов структурирует материал по ключевым богословским и антропологическим категориям, позволяя читателю увидеть стройную систему там, где современники видели лишь парадоксы.

Содержание антологии охватывает путь человека от его божественных истоков до эсхатологического финала истории. В разделах, посвященных Богу, свободе и личности, раскрывается бердяевская идея о «творческом оправдании» человека и его соработничестве с Творцом. Особое внимание уделено критическим разделам — анализу зла, фарисейства и фанатизма, которые Бердяев считал главными врагами духа. Книга также содержит уникальный биографический очерк, проливающий свет на личную жизнь мыслителя, его непростые браки и парадоксальные отношения с советской властью и Русской церковью в эмиграции.

Этот труд объемом 572 страницы является незаменимым источником для всех, кто ищет современный и живой язык веры. Стиль Бердяева — «афористичный, звонкий, вдохновляющий» — находит здесь свое полное воплощение. Издание помогает преодолеть стереотипы о «белибердяевщине», показывая, что за кажущейся хаотичностью мыслей стоит глубокая внутренняя логика любви и свободы, актуальная для христианства XXI века. Книга станет настольной для тех, кто готов к серьезному диалогу о совести, государстве, войне и будущем человечества.

Яков Кротов — Евангелие от Бердяева

Москва, 2026. — 572 с.

Афоризмы, заметки, истории, эссе, переводы

