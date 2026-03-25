Кротов Яков - Евангелие от любимого

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Theology

Книга «Евангелие от Любимого» — это свежий, парадоксальный и глубоко личный взгляд историка и священника Якова Кротова на четвертое Евангелие. Автор предлагает читателю не просто новый перевод текста, но радикальное переосмысление христианской этики. В центре внимания — не догматические конструкции, а живая ткань отношений между Богом и человеком, выраженная через единственную заповедь любви.

Кротов провокационно призывает: «Христианин, стань христианкой!», подразумевая под этим отказ от «мужского» пути агрессии, иерархий и накопления силы в пользу «женского» (экзистенциального) пути служения, прощения и умения созидать жизнь «здесь и сейчас». Это книга о христианстве как о пространстве бесконечной нежности, где омовение ног важнее триумфальных шествий, а прощение — выше справедливости.

Яков Кротов - Евангелие от любимого

Перевод и комментарии к «Евангелию от Иоанна»

Москва, 2026. — 403 с.

Яков Кротов - Евангелие от любимого - Содержание

  • Любимый ученик — Лазарь: Кротов выдвигает и обосновывает смелую гипотезу о том, что за фигурой «любимого ученика» стоит Лазарь, а само Евангелие — это его свидетельство, записанное или отредактированное Иоанном.

  • Этика «омовения ног»: Служение ближнему рассматривается не как обязанность, а как подражание Духу. Автор связывает образ воды, проходящий через весь текст (самарянка, реки воды живой), с силой прощать, которая является венцом христианского пути.

  • Критика «патриархального» христианства: Кротов противопоставляет «имперское» мышление больших категорий интимному пространству любви. Христианство будущего — это carpe diem, жизнь одним днем без заботы о завтрашнем дне и внешнем величии.

  • Дух против Буквы: В комментариях подчеркивается, что Иисус «зажигает свет», уходя на Крест, превращая поражение в победу любви над страхом и смертью.

Views 40
Rating 1.0 / 5
Added 25.03.2026
Author brat Vadim
