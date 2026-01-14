«Оракулы» — сборник неопубликованных стихотворений, поэм и гимнов, написанных Алистером Кроули в 1886-1903 годах.

Алистер Кроули родился в 1875 году в Англии и воспитывался родителями-членами общины «Плимутских Братьев», консервативной религиозной группы протестантской направленности. Он учился в «Тринити-Колледж» Кембриджского университета, но бросил учёбу, дабы открыть свой разум, душу и сердце куда более глубоким и древним знаниям.

Затем Кроули посвятил своё время изучению оккультизма, странствуя по всему миру в поисках магических тайных знаний, духовных практик и божественных откровений. И по сей день он остаётся очень влиятельной фигурой как в оккультных кругах, так и в популярной культуре.

В «Оракулах» читатели познакомятся с ранними поэмами Алистера Кроули, написанными во времена юношества и учёбы, погрузятся в авантюрные путешествия и любовные приключения, насладятся запретными магическими мистериями, познакомятся с древними Богами, Духами, Героями в их полузабытых Храмах, окунутся в мрачноватый дух поэзии Бодлера, сольются на Ложе Страсти и Сексуальной Магии с прекрасными и таинственными Жрицами Богинь Любви.

Беседы с прекрасной Сапфо, призыв Аполлона и Афродиты, встреча с проклятым изгнанником Каином, проживание мистерии Самосотворённого и Нерождённого Абсолюта, поединок с ужасной Смертью, ядовитые объятья Кровавого Лотоса, вечный танец Шивы, бесконечные странствия по Местам Силы нашей Земли, призыв Фейри и Сильфов, тайные молитвы Светоносному — всё это и многое другое Читатель встретит на страницах данной книги!

Алистер Кроули - Оракулы

«Касталия», 2022. - 224 с.

ISBN 978-5-521-18641-9