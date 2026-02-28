Кройтер - Таллинское пробуждение

Том Кройтер - Таллинское пробуждение - Реальная история, произошедшая в Советском Союзе
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services
Всего лишь три десятилетия тому назад в Царстве Божьем на земле произошло нечто поразительное. Осмелюсь предположить, что с библейской точки зрения масштаб этих событий был воистину эпическим. Когда мне впервые довелось услышать весьма сжатую версию произошедшего, я был потрясен. Это было впечатляющее повествование об удивительной Божьей благодати, облеченной в осязаемую форму.
За плечами у меня было более тридцати пяти лет христианского опыта, вот уже двадцать пять лет я был служителем полное время, учил и проповедовал во многих церквях по всей Северной Америке и даже в других частях мира, однако я никогда не слышал даже намека на подобную историю. Это правда, что подавляющее большинство христиан ничего не знают об этой созидающей веру истории, способной научить нас многому. Вводная глава — это полностью реальные события, за исключением Матти — вымышленного героя. Матти оказался там лишь для того, чтобы скрепить воедино разрозненные кусочки. Конкретные детали — это свидетельства очевидцев описываемых событий.

"Свет для народов", 2015, 112 стор.
ISBN 978-91-980982-5-9
Второе издание, исправленное

Том Кройтер - Таллинское пробуждение - Реальная история, произошедшая в Советском Союзе - Содержание

Пролог
  • Глава 1. Эпизод навскидку
  • Глава 2. Начало
  • Глава 3. Русские идут
  • Глава 4. Чудеса
  • Глава 5. Почему это началось и почему закончилось
  • Глава 6. Уроки прошлого
Эпилог
Примечания
Об авторе
Comments (5 comments)

zalservik 1 month ago
Благодарю.
gios76 3 years ago

спасибо
esxatos 3 years ago

Феноменальное явление, о котором мало пишут и знают сейчас, а ведь было совсем недавно...
brat Andron 3 years ago

а про что книга ? Анотации нет, не совсем понятно. Это про гонения на христиан в Союзе ?
esxatos 3 years ago

Про то как Бог реально действовал в баптистской церкви в Таллине, многие получали исцеление прямо во время служения - и не только...

