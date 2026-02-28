Всего лишь три десятилетия тому назад в Царстве Божьем на земле произошло нечто поразительное. Осмелюсь предположить, что с библейской точки зрения масштаб этих событий был воистину эпическим. Когда мне впервые довелось услышать весьма сжатую версию произошедшего, я был потрясен. Это было впечатляющее повествование об удивительной Божьей благодати, облеченной в осязаемую форму.

За плечами у меня было более тридцати пяти лет христианского опыта, вот уже двадцать пять лет я был служителем полное время, учил и проповедовал во многих церквях по всей Северной Америке и даже в других частях мира, однако я никогда не слышал даже намека на подобную историю. Это правда, что подавляющее большинство христиан ничего не знают об этой созидающей веру истории, способной научить нас многому. Вводная глава — это полностью реальные события, за исключением Матти — вымышленного героя. Матти оказался там лишь для того, чтобы скрепить воедино разрозненные кусочки. Конкретные детали — это свидетельства очевидцев описываемых событий.

Том Кройтер - Таллинское пробуждение - Реальная история, произошедшая в Советском Союзе

"Свет для народов", 2015, 112 стор.

ISBN 978-91-980982-5-9

Второе издание, исправленное

Том Кройтер - Таллинское пробуждение - Реальная история, произошедшая в Советском Союзе - Содержание

Пролог

Глава 1. Эпизод навскидку

Глава 2. Начало

Глава 3. Русские идут

Глава 4. Чудеса

Глава 5. Почему это началось и почему закончилось

Глава 6. Уроки прошлого

Эпилог

Примечания

Об авторе