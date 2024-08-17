Возникшая во второй половине XX века проблема расстройств пищевого поведения, в первых двух десятилетиях XXI столетия приобретает колоссальные масштабы, что связано с одной стороны с общим благополучием жизни и изобилием продуктов питания в частности, с другой стороны - транслируемым обществом образом успешного в социальном плане индивида, имеющего стройное, подтянутое тело, что в колоссальных масштабах тиражируется социальными сетями.

Современная психиатрия, фармакология и поведенческие подходы в психотерапии подобных пациентов традиционно направлены в основном на снятие внешней симптоматики данных расстройств, зачастую не рассматривая глубинные причины возникновения заболевания, связанные с процессами, происходящими во внутрипсихической структуре человека в контексте его отношений с едой. В результате чего симптомы имеют тенденцию возвращаться, либо менять локализацию.

Каждое расстройство уникально для своего носителя и зависит от того, какой будет констелляция всех значимых биологических, наследственных, биографических, культурологических, социальных, психологических, трансгенерационных и иных факторов и аспектов жизни, присущих данному конкретному индивиду от рождения и раннего детства до манифестации заболевания.

Тем не менее, симптом может нести в себе универсальные смыслы, на глубинном уровне объединяющие пациентов в одну категорию, что позволяет рассматривать различные виды расстройств как следствие одних и тех же травматических событий. С точки зрения психодинамических подходов в основе таких проявлений, как нарушенное питание, голодание, очистительное поведение, переедание, ожирение, гендерная дисфория, са- моповреждающее поведение, одержимость кожей, ненависть к себе, перфекционизм, все виды зависимостей и многих других, речь идет о проблеме нарушенного бессознательного образа тела. Именно нарушенный образ тела является единой причиной данного спектра расстройств, что приводит в итоге к конфликту идентичности во всех своих многочисленных проявлениях. Фактически речь идёт о состоянии на границе невроза и психоза, неуверенности или полном отсутствии границ между Я психическим и Я телесным, Я реальным и Я идеальным, между тем, что зависит от субъекта и тем, что зависит от другого. Символические репрезентации данного симптома могут появляться в сновидениях, архетипических образах и фантазиях пациента, и на основе полученной в процессе терапии символической продукции можно строить предположения о внутреннем смысле заболевания. Таким образом, видимый физический симптом лишь представляет способ, посредством которого болезнь манифестирует себя, при этом истинной причиной расстройства является глубокий внутренний конфликт, скрытый в бессознательной части психики пациента, иными словами, симптом является дорожной картой, ведущей в глубины деструктивный природы заболевания, где на самом дне коренится стремление психики к большей дифференциации.

Исследование причин возникновения глубинного конфликта в психике пациента, приводящего к расстройству, является целью данной работы. В работе подробно рассматривается терапия РПП в юнгианском подходе, для чего читатель сначала знакомится с основными понятиями юнгианской глубинной психологии. Особое внимание уделяется изучению понятия комплексов как автономных психических структур, составляющих личное бессознательное индивида, в частности, родительских комплексов, так как определенная констелляция именно этих психических структур приводит к возникновению и развитию РПП. Юнгианский подход к исследованию проблемы РПП, а также терапии данного спектра расстройств был бы неполным без попытки осмысления архетипической природы данного глубинного конфликта, уходящего своими корнями в область коллективного бессознательного.

Елена Круглякова – Исследование архетипической природы расстройств пищевого поведения – На примере клиентских случаев

Москва: МАЛН, 2023. – 215 с.

ISBN 978-5-907612-99-0

Елена Круглякова – Исследование архетипической природы расстройств пищевого поведения – Содержание

Содержание

Введение

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

1.1. Структура психики по Юнгу.

1.2. Роль инициационных процессов в формировании психической структуры зрелой личности. Связь РПП и сакрального ритуала

1.3. Юнгианское понятие комплексов. Значение родительских комплексов в формировании РПП

1.3.1. Эго-комплекс

1.3.2. Материнский комплекс

1.3.3. Отцовский комплекс

1.3.4. Констелляция родительских комплексов, характерная для возникновения и развития РПП

Глава 2. АНАЛИЗ ЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

2.1. Ольга. Компульсивное переедание

2.2. Марианна. Компульсивное переедание

2.3. Алина. Нервная анорексия

2.4. Яна. Нервная булимия

Выводы и заключение

Литература

Приложения