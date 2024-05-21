Крушение иллюзий

Злостраждет ли кто из вас, пусть молится.

Иакова, глава S, стих 13

Джеф убавил пламя под горелкой, и из ярко-оранжевого оно превратилось в синее, едва видимое, трепещущее, словно крылья ангела. Он был моим проводником в эту новую для меня территорию чистого кокаина, крэка. Ближе к тридцати эффект от алкоголя и кокаина для меня ослабел, и я нашел новый кайф.

Он поднес к огню резервуар стеклянной трубки, и края дозы, напоминавшей леденец, оплавились, как только пламя охватило ее. Я зачарованно наблюдал, как кристаллы таяли и вскипали с шипением и потрескиванием. Я сделал глубокую затяжку. Дым заполнил все мои внутренности. На вкус он напоминал эфир, а пах как испарения в опытах из моего детского химического набора.

Кайф был как взрыв, мощный и мгновенный. Я будто преодолел звуковой барьер. Словно кто-то вылил на меня теплого меду, и я утонул в солнечном свете. Словно жизнь и смерть, сладостные, слились в одном вечном моменте.

Это чувство, самое восхитительное из тех, что мне довелось узнать в своей жизни, продлилось от силы десять минут и резко отступило как морской отлив. Я ощущал себя совершенно выдохшимся, как если бы меня швыряло по волнам, а потом выбросило на берег, это было ужасно. Ломка достигла невообразимого пика, я был раздавлен. Единственным спасением была новая доза кокаина.

Такова история моей зависимости, или, по крайней мере, та ее часть, что подходит для рассказа новому анонимному алкоголику (обратите внимание, что все алкоголики в этой истории — муж- чины, потому что, по правилам АА, я был наставником только у мужчин, во избежание возникновения романтических отношений в процессе реабилитации; также обратите внимание, что в кавычки без указания источника я помещаю жаргон, слоганы и неофициальную терминологию АА). За неделю до моего тридцатилетия, в октябре 1984 года, я стал членом Анонимных Алкоголиков. Этому предшествовало как минимум пять лет алкогольной и кокаиновой зависимости. В АА я сохранял трезвость и за шесть или семь лет успел побывать участником, наставником и руководителем группы.

Что с самого начала привлекло мое внимание, так это истории, которые я услышал там. Выступая на конференции Мужского Движения, мифолог Майкл Мид однажды сказал: «В чужих рассказах хранится многое». В этой статье я хочу изучить, что хранится в истории АА, как я вписан в нее. Это история обретения системы верований. Я собираюсь рассмотреть, как угасла вера, как история, которую я рассказал, и история, в которой я оказался, оборвались для меня, и как я обнаружил себя за пределами этой истории.

Крушение иллюзий

Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана. - Переводчик: Ольга Думкина. - «Касталия», 2024. — 192 с.

ISBN 978-5-221-24058-6

Крушение иллюзий – Содержание

Предисловие

ДЖОЗЕФ ЛЭНДРИ Архетипическая психология и программы Двенадцати шагов

ДЖЕЙМСА. ЭСТЕП Открытое письмо Джеймсу Хиллману в ответ на его статью «Реабилитация»

КОННИ ЦВЕЙГ Мое путешествие на Восток

ГРЕГМОГЕНСОН Скорбь и метапсихология: архетипический взгляд

Поворот к танатоцентрии

Об интроектах и эпициклах

Теннисон и прародители

ДЭВИД Л. МИЛЛЕР Смерть клоуна: утрата остроумия в эпоху постмодерна

Смерть клоуна

Утрата фундаментальной амбивалентности, многообразие, четыре тумора и пять чувств

Потеря двуличия, двойника, тени, нюанса

Вечная двойственность. Диалектика различий

Иногда отсутствие Бога помогает

Только клоун может похоронить клоуна Восстановление тела души

ДЖЕЙМС ХИЛЛМАН Pseudologia fantastica: странная потребность искажать и прятать историю собственной жизни

ПОЛ КЮГЛЕР Воображение: мост к возвьппенному

Основные принципы

Краткая история образа

Средневековый взгляд на воображение

Алхимики: некоторые маргинальные фигуры

Рождение современности

Эмпиризм: к произвольному вымыслу

Освобождение воображения

Резюме: воображение — это необходимое условие любого знания

Образ и архетип в глубинной психологии

Психическая реальность

Постструктурализм и лингвистика

Мост к возвышенному

ДЭВИД Л. ХАРТ Моя встреча с Юнгом

РИЧАРД НОЛЛ Письмо Шейле Гримальди-Крейг

ШЕЙЛА ГРИМАЛЬДИ-КРЭЙГ Это не свидание

Книжный обзор